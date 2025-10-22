5 Fragen, die du deiner Marketingagentur stellen musst

Bevor du dein Marketingbudget ausgibst: Prüfe mit diesen fünf Fragen, ob deine Agentur wirklich Leistung bringt.

Bei der Überlegung, mit einer Marketingagentur zu arbeiten, sollten fünf wichtige Fragen im Vordergrund stehen: Wie viele Leads oder Verkäufe wurden in den letzten drei Monaten durch die Agentur generiert? Thomas Hasenfratz, Gründer der cloudWEB GmbH, rät dazu, die richtigen Fragen zu stellen, um sich unnötige Kosten und Frustration zu ersparen.

1. Welche KPIs trackt ihr, und wie oft bekomme ich sie zu sehen?

Für messbare Resultate müssen KPIs wie Leads pro Monat, Cost per Lead (CPL), ROAS, Conversion-Rate und Umsatzsteigerung regelmässig verfolgt werden. cloudWEB bietet individuelle Looker Studio Dashboards mit Live-Daten, damit du jederzeit den Überblick hast.

2. Wer ist mein direkter Ansprechpartner, und wie läuft die Kommunikation?

Eine klare Kommunikation ist essentiell. Bei cloudWEB hast du eine feste Ansprechperson, direkte Kommunikationswege und schnelle Reaktionszeiten, für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit ohne Missverständnisse.

3. Wie flexibel ist euer Setup, kann ich skalieren oder pausieren?

cloudWEB setzt auf Flexibilität. Es gibt keine langfristigen Verträge, sondern eine modulare, jederzeit anpassbare Zusammenarbeit, abgestimmt auf deine Bedürfnisse und dein Budget.

4. Welche Tools nutzt ihr, und wie automatisiert ihr meine Prozesse?

Automatisierung ist bei cloudWEB Standard. Mit Tools wie n8n, ActiveCampaign und eigens entwickelten KI-basierten Lösungen wird Effizienz und Skalierbarkeit garantiert, für optimale Ergebnisse ohne manuellen Aufwand.

5. Welche echten Erfolge könnt ihr belegen, mit Zahlen, nicht nur Logos?

Bei cloudWEB stehen die Zahlen im Vordergrund. Anfragen nach konkreten Cases mit messbaren KPIs werden gerne beantwortet, denn echte Resultate sprechen für sich.

Thomas Hasenfratz unterstreicht die Bedeutung dieser Fragen: „Die richtige Agenturwahl kann den Unterschied zwischen Geldverbrennen und -verdienen bedeuten. Drucke dir diese 5 Fragen aus und mach sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil deiner Agenturgespräche, so triffst du fundierte Entscheidungen.“

Über cloudWEB GmbH:

Die Winterthurer cloudWEB GmbH unterstützt KMUs bei ihrer digitalen Transformation durch datengetriebenes Online-Marketing, Webanalytics und KI-Technologien. Als pragmatischer Partner für messbare Kommunikationsstrategien bietet cloudWEB Lösungen in den Bereichen Performance Marketing, SEO/SEA, GEO, Conversion-Optimierung und Marketing-Automatisierung.

Die cloudWEB GmbH aus Winterthur ist die Nummer #1 Online Marketing Agentur. Der Online-Marketing Plan der cloudWEB hilft Kunden dabei mehr Umsatz, mehr Kunden und Verkäufe zu erzielen. Das inhabergeführte Unternehmen kombiniert datengetriebenes Online-Marketing, Webanalytics und KI-Technologien zu massgeschneiderten Digitallösungen. Mit einem pragmatischen Ansatz entwickelt cloudWEB messbare Kommunikationsstrategien, die echten Mehrwert für ihre Kunden schaffen. Das Leistungsspektrum umfasst Performance Marketing, SEO/SEA, GEO (Generative Engine Optimization), Conversion-Optimierung und Marketing-Automatisierung. Als Google Premier Partner darf sich die cloudWEB zu den führenden 3% der Google Ads Agenturen der Schweiz zählen.

Firmenkontakt

cloudWEB GmbH

Thomas Hasenfratz

Zürcherstrasse 182

8406 Winterthur

052 536 15 04



https://www.cloudweb.ch/

