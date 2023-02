5 cm Bauchumfang verlieren in 2 Wochen: Mythos oder real?

Viele Menschen träumen davon, in kurzer Zeit einen signifikanten Gewichtsverlust zu erreichen, besonders im Bereich des Bauchumfangs. Der Bauch ist eine Region, an der viele Menschen schnell zunehmen, aber eben nicht so schnell das Fett wieder verlieren. Deshalb fragen sich viele Menschen zurecht, ob es nicht möglich ist, 5 cm Bauchumfang in 2 Wochen zu verlieren. Wir von Abnehmen im Liegen wissen, dass das nicht nur möglich, sondern höchstwahrscheinlich ist. Wie dies funktioniert, erklären wir in diesem Artikel.

Was beeinflusst den Bauchumfang?

Der Bauchumfang wird hauptsächlich durch die Menge an Körperfett beeinflusst, die im Bauchbereich gespeichert wird. Dies kann durch ungesunde Ernährung, mangelnde Bewegung, hormonelle Ungleichgewichte und sogar genetische Faktoren verursacht werden. In den meisten Fällen ist der Bauchumfang eine Kombination dieser Faktoren. Doch auch die persönliche Haltung hat eine Auswirkung auf die Präsenz des Bauchbereichs. Wer gern die Hüften nach vorne streckt beim Stehen, dessen Bauch schaut automatisch voluminöser aus.

Weshalb wollen Menschen an Bauchumfang verlieren?

Der Bauch ist die Zone, auf die viele Blicke fallen. Der Bauch gilt als eines der wichtigsten Kriterien dafür, ob jemand als schlank und vital oder dicklich und faul wahrgenommen wird. Ein durchtrainierter und flacher Bauch wirkt auf andere Menschen anziehend und gesund.

Doch nicht nur das, auch Hosen und andere Kleidungsstücke passen oder passen eben nicht aufgrund des Bauchumfanges. Es ist daher wenig verwunderlich, dass sowohl Frauen als auch Männer darauf aus sind, einen flachen Bauch ihr Eigen zu nennen, am besten noch vor der Badesaison.

Was sind realistische Erwartungen?

Bis dato glaubte man, dass der Bauchumfang nur durch übermäßigen Sport in Kombination mit der richtigen Ernährung zu erreichen sei. In der Theorie stimmt dies auch. Um ein halbes Kilo Körperfett zu verlieren, muss man etwa 3.500 Kalorien verbrennen. Um 5 cm Bauchumfang in 2 Wochen zu verlieren, müsste man demnach täglich etwa 2000 Kalorien weniger zu sich nehmen als man verbrennt und/oder täglich mindestens 500 Kalorien durch Sport verbrennen. Es ist wichtig zu bedenken, dass eine solche radikale Diät und Bewegung nicht nur ungesund, sondern auch unmöglich aufrechtzuerhalten sein kann.

Abnehmen im Liegen schafft das Unschaffbare

An dieser Stelle kommt unser Konzept von “ Abnehmen im Liegen“ ins Spiel. Mit unserer einzigartigen Technologie sorgen wir dafür, dass unsere Kunden und Kundinnen sofort ab der ersten Behandlung 2 bis 5 cm Umfang am Bauch verlieren. Und das völlig ohne Aktivität der Kundschaft und ohne Diäten. Die schnelle Sichtbarkeit der Ergebnisse motiviert viele Kunden und Kundinnen jedoch, am Ball zu bleiben und noch mehr Zentimeter zu verlieren. Wir weisen an unseren über 500 Standorten eine Erfolgsquote von 98% auf. Unsere Erfolge haben sogar bereits RTL motiviert, der Sache auf den Grund zu gehen. Das Fazit sehen Sie hier.

Was kann man noch tun, um den Bauchumfang zu minimieren?

Es gibt einige Dinge, die man neben „Abnehmen im Liegen“ tun kann, um den Bauchumfang weiter zu reduzieren.

Hier sind einige Tipps:

Eine gesunde Ernährung: Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und mageren Proteinen ist und niedrig in zucker- und fettreichen Lebensmitteln, kann dazu beitragen, den Bauchumfang zu reduzieren.

Regelmäßige Bewegung: Regelmäßige körperliche Aktivität, wie zum Beispiel Ausdauersportarten, Krafttraining und Yoga, kann dazu beitragen, den Bauchumfang zu reduzieren und die Muskelmasse zu erhöhen.

Stressreduktion: Stress kann dazu führen, dass der Körper Cortisol produziert, ein Stresshormon, das Fett im Bauch speichert. Indem man Stress reduziert, kann man dazu beitragen, den Bauchumfang zu reduzieren.

Schlaf verbessern: Eine ausreichende Menge an Schlaf ist wichtig für die allgemeine Gesundheit und kann dazu beitragen, den Appetit zu kontrollieren und den Stoffwechsel zu regulieren.

Wasser trinken: Trinken Sie viel Wasser, um den Körper von Giftstoffen zu reinigen und den Stoffwechsel anzukurbeln.

Fazit

Mit der einzigartigen Technologie von “ Abnehmen im Liegen“ ist es möglich, den Bauchumfang drastisch und in hohem Tempo zu reduzieren. Um sich rundum wohl zu fühlen und den Gewichtsverlust zu unterstützen, gibt es zusätzliche Maßnahmen wie Stressreduktion und sportliche Aktivitäten, die dabei helfen können, das eigene Fitness- und Zufriedenheitslevel maßgeblich anzuheben.

Es ist wichtig darauf zu achten, das Gewicht nicht als einzigen Faktor zu betrachten, die Gesundheit umfasst viele Aspekte, und die körperliche Verfassung kann sich auch durch die Verbesserung des körperlichen und geistigen Wohlbefindens verbessern.

Abnehmen im Liegen ist ein einzigartiges Konzept welches von selbstständigen Partnern in über fünf Ländern erfolgreich umgesetzt wird. Um Ziele optimal zu erreichen bedarf es einer Methode, welche an die aktuelle Zeit und Umstände angepasst wurde. Mit Abnehmen im Liegen ist genau das gegeben.

Durch die revolutionäre Technologie erreichen Kundinnen und Kunden ihre persönlichen Ziele und starten so mit Abnehmen Liegen in ein gesundes und attraktives Leben.

Ein Einblick in unsere Rezensionen fasst alle Vorteile der Behandlung in einem Satz zusammen:

„Die Behandlung ist schmerzfrei und nach nur 1x sieht man schon grandiose Ergebnisse! Es werden Fettzellen erreicht, die man sonst nur schwer bis gar nicht wegbekommt.“

