5.500 Euro Spende fuer gemeinnuetzige Arbeit des S-Haus Reutlingen

Das Reutlinger Spendenparlament machte sich vor Ort ein Bild von der Spendenverwendung und der hervorragenden Arbeit der Ehrenamtlichen.

Die Zahl der bedĂĽrftigen Menschen nimmt seit der Corona-Pandemie stark zu. Das spĂĽrt auch das S-Haus in Reutlingen Unter den Linden. Mit der Initiative des kostenfreien “Mittagstisch” leistet das Team einen groĂźen Beitrag zur Grundversorgung fĂĽr Menschen. Um das auch weiterhin stemmen zu können, bedarf es professioneller Maschinen. Deshalb unterstĂĽtzte das Reutlinger Spendenparlament die Anschaffung einer neuen KĂĽchenausstattung nun mit einer groĂźzĂĽgigen Spende.

Durch die Corona-Pandemie befinden sich viele Menschen in einer schwierigen Lebenslage. Ohnehin beschwerliche Situationen wurden infolge der Krise oft zusätzlich verstärkt. Das 2001, vom Verein “Unter den Leuten e.V.”, in Anlehnung an das Prinzip der Vesperkirche gegrĂĽndete S-Haus bietet Betroffenen akute Hilfe. BedĂĽrftige erhalten hier warme und ausgewogene Mahlzeiten fĂĽr einen kleinen Betrag von 2,50 Euro und können gemeinsam mit anderen Menschen im Gastraum speisen. So soll Solidarität geschaffen und die Gemeinschaft gestärkt werden.

Seit Mai 2020 bietet das S-Haus in Reutlingen die Mahlzeiten zweimal pro Woche kostenfrei zur Mitnahme, unter Einhaltung eines passenden Hygienekonzepts, an – fĂĽr Risikogruppen ist auch eine Lieferung möglich. Die fĂĽr die Mahlzeiten verwendeten Produkte stammen fast ausschlieĂźlich aus der Region und haben einen saisonalen Bezug. Die Initiative unterstĂĽtzt so eine nachhaltige und ausgewogene Lebensweise, die fĂĽr, von Armut betroffene Menschen, oftmals nicht möglich ist.

Bis zu 90 Mahlzeiten am Tag werden vor Ort, frei nach dem Motto “Solange der Vorrat reicht”, ausgegeben. “Eine dreifache Steigerung seit Beginn der Corona-Krise”, betont Petra Wagner, Organisatorin des Mittagstisches. “Vor allem auch jĂĽngere Menschen kommen jetzt häufiger zu uns.”, so Wagner weiter. Damit das KĂĽchenteam aus bis zu fĂĽnf, ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen auch weiterhin fĂĽr ausreichend Mahlzeiten sorgen kann, war die Optimierung der Arbeitsprozesse und die Investition in eine neue, professionelle KĂĽchenausstattung notwendig.

FĂĽr das Reutlinger Spendenparlament, das sich fĂĽr verschiedene Projekte, gegen Armut, Isolation und Ausgrenzung einsetzt, eine echte Herzensangelegenheit. Bei der 42. “Virtuellen” Parlamentssitzung wurde einstimmig fĂĽr das Projekt des S-Haus gestimmt. So kann die Spende ĂĽber 5.500 Euro unter anderem fĂĽr eine professionelle GemĂĽse-Schneidemaschine, eine RĂĽhr- und Knetmaschine, hochwertige Pfannen und Messer, sowie fĂĽr ein Cromargan Regal, zur Zwischenlagerung von Speisen, verwendet werden. “Die Spende des Spendenparlaments ist eine Investition in die Zukunft”, erklärte Achim Scherzinger vom BĂĽrgertreff. So könne man zukĂĽnftig auch neue Speisen anbieten.

Nun war das Spendenparlament mit der Vorsitzenden Christiane Koester-Wagner, Volker Feyerabend, Präsident des Mentorenkreis und Kurator des Spendenparlaments, sowie dem neuen Mentor Jörg Wahlert vor Ort, um sich von der sinnvollen Arbeit und den Investitionen des S-Haus ein Bild zu machen. “Es ist uns wichtig direkt und schnell helfen zu können und dass die eingegangenen Spendengelder auch fĂĽr die sozialen Projekte verwendet werden und ankommen”, so Christiane Koester-Wagner und Volker Feyerabend.

Auch Jörg Wahlert, Geschäftsführer der dvag Direktion Jörg Wahlert aus Reutlingen und neuer Mentor im Mentorenkreis des Spendenparlaments, zeigte sich begeistert vom Engagement des S-Hauses. Und die Funktionäre des Spendenparlamentes freuten sich, ihn gewonnen zu haben und sind gespannt auf weitere Mitglieder und Unternehmen, die das Spendenparlament unterstützen möchten.

Gemeinsam Armut und Isolation bekämpfen – so das Ziel der beiden Vereine. Das Engagement und die Solidarität von Sponsoren und Ehrenamtlichen leisten dazu einen groĂźen Beitrag.

Weitere Informationen:

www.spendenparlament-reutlingen.com

www.s-haus.org

Spendenparlament Reutlingen

Wir stehen seit 1999 für Transparenz, Gerechtigkeit und Leistungsstärke.

Seit der GrĂĽndung wurden bald 250 soziale Projekte in der Region Reutlingen realisiert.

Derzeit zählt das Parlament und der Verein ungefähr 140 Mitglieder.

Wollen Sie spenden, sich engagieren oder mit Ihrem Projekt bewerben?

Dann sind Sie bei uns richtig.

Firmenkontakt

Reutlinger Spendenparlament e.V.

Christiane Koester-Wagner

PestalozzistraĂźe 54

72762 Reutlingen

07121 / 929629

info@APROS-Consulting.com

https://spendenparlament-reutlingen.com

Pressekontakt

APROS Int. Consulting & Services

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen – Reutlingen

07121-9809911

info@APROS-Consulting.com

https://www.APROS-Consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.