4sigma unterstützt Mobil Krankenkasse im Terminmanagement

Neue Kooperation zur Entlastung von Versicherten bei der Vereinbarung von Facharztbesuchen

Die 4sigma GmbH hat sich als externer Partner von Krankenkassen im Bereich Terminmanagement etabliert. Mit einem neuen Kunden baut das Unternehmen seine Position im GKV-Markt weiter aus: Seit diesem Jahr übernimmt der Gesundheitsdienstleister auch im Auftrag der Mobil Krankenkasse die strukturierte Vermittlung von Facharztterminen für Versicherte.

Professionelle Unterstützung

Krankheit lässt sich nicht planen. Wer gesundheitliche Probleme hat, möchte möglichst rasch beraten und behandelt werden. Gerade spezialärztliche Praxen sind jedoch nicht selten über Wochen oder gar Monate ausgebucht.

Ab sofort können Versicherte der Mobil Krankenkasse die oft aufwändige Terminfindung den erfahrenen Mitarbeitenden der 4sigma GmbH überlassen. Diese recherchieren geeignete Anlaufstellen in Wohnortnähe, erkundigen sich dort nach verfügbaren Sprechstunden und reservieren auch gleich ein passendes Zeitfenster.

„Engpässe im fachärztlichen Sektor beruhen zum Teil auf ineffizienter Nutzung bestehender Kapazitäten.“, erklärt Ralf Pourie, Geschäftsführer der 4sigma. „Als koordinierende Stelle ermitteln wir freie Ressourcen, steuern Versorgungprozesse und weisen den Weg in spezialisierte Behandlungseinrichtungen.“

Unkomplizierte Beauftragung

Zur Nutzung der neuen Dienstleistung reicht es, sich an das Serviceteam von 4sigma zu wenden. Dafür stehen zwei Kommunikationskanäle zur Verfügung:

– Service-Hotline: Unter der Telefonnummer 040-3002-803 können Anrufende ihr Anliegen von Montag bis Freitag zwischen 7 und 22 Uhr direkt mit einer kompetenten Fachkraft besprechen.

– Online-Formular: Alternativ kann die Beauftragung des Facharzt-Terminservices in elektronischer Form erfolgen – über ein datensicheres Kundenportal, das rund um die Uhr erreichbar ist.

Nach Eingang der Anfrage kümmert sich 4sigma um die gesamte Organisation des Arztbesuches und holt zeitnah passende Terminvorschläge ein.

Ergänzendes Angebot mit Mehrwert

Den Facharzt-Terminservice in Zusammenarbeit mit 4sigma stellt die Mobil Krankenkasse freiwillig und als Erweiterung zu bestehenden Vermittlungsstrukturen zur Verfügung. „Wir bieten unseren Versicherten damit eine zusätzliche Option, sich bei der Vereinbarung von Arztterminen organisatorisch entlasten zu lassen“, betont Saskia Koslowsky aus dem Bereich Innovationen/Versorgung der Mobil Krankenkasse. Bereits in den ersten Wochen zeigt sich eine steigende Nachfrage nach dem neuen Unterstützungsangebot.

Vorteile des Facharzt-Terminservices:

– Das Angebot ist für alle Versicherten der Mobil Krankenkasse kostenfrei.

– Der Vermittlungsdienst gilt grundsätzlich für alle Facharztgruppen.

– Die Suchaufträge bearbeiten ausschließlich geschulte Fachkräfte.

– Individuelle Wünsche und Vorgaben werden nach Möglichkeit berücksichtigt.

– Bei Bedarf kontaktiert das Serviceteam bis zu neun infrage kommende Praxen.

– Rückmeldungen erfolgen je nach Absprache per Telefon oder E-Mail.

Die 4sigma GmbH ist seit 1995 am Markt für telefonische und telemedizinische Gesundheitsdienstleistungen vertreten und Vorreiter auf dem Gebiet des Versorgungsmanagements in Deutschland. Die operative Durchführung von Facharzt-Terminservices im Auftrag von Krankenkassen zählt zu den Kernkompetenzen des Unternehmens. Es erreicht in diesem Bereich derzeit ca. 10 Millionen Versicherte.

Kontakt

4sigma GmbH

Dr. Christina Weber

Raiffeisenallee 12b

82041 Oberhaching

089/950084-446



http://www.4sigma.de

