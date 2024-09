4K, Thunderbolt 4 und PowerSensor 2: Der Philips 27B2U6903 für einen optimierten Workflow

Amsterdam, 27. September 2024 – Ob brillante Darstellungen dank UHD-4K-Auflösung oder vielfältige Anschlussoptionen dank Thunderbolt 4: Der 68,6 cm (27″) Business-Monitor Philips 27B2U6903 ist mit einer ganzen Reihe modernster Technologien ausgestattet, die das Arbeiten am Bildschirm deutlich vereinfachen und optimieren.

State of the Art hinsichtlich Bildqualität und Anschlussoptionen

Professionelle Anwender, die besonderen Wert auf exzellente Darstellungen legen, werden von der Leistung des IPS-LED-Panels mit seiner bemerkenswerten 4K-UHD-Auflösung (3840 x 2160) und den über 1,07 Milliarden Farben begeistert sein.

Ein weiteres erstklassiges Feature für Business User ist die Thunderbolt-4-Konnektivität des Philips 27B2U6903. Sie erlaubt es zum Beispiel, über eine einzige Verbindung ein Dual-Screen-Setup aufzubauen (Daisy-Chain), Daten mit superschneller Geschwindigkeit auf externe Geräte zu übertragen und angeschlossene Geräte mit einer Leistung von bis zu 100 W aufzuladen. Hinzu kommt der Ethernet-Eingang des Monitors über RJ45. Er ermöglicht es den Nutzern, über Thunderbolt 4 auch auf eine stabile kabelgebundene Netzwerkverbindung zuzugreifen.

Einführung des neuen und verbesserten PowerSensor 2

Eines der neuesten technologischen Leistungsmerkmale des Philips 27B2U6903 ist der PowerSensor 2 für einen noch energieeffizienteren Betrieb des Geräts. Im Vergleich zum ursprünglichen PowerSensor verbessert der PowerSensor 2 die Energiesparmöglichkeiten, indem er den Monitor und den angeschlossenen Computer automatisch in den Ruhezustand versetzt, wenn sich der User vom Bildschirm entfernt. Kehrt er zurück, werden beide Geräte wieder aktiviert. Durch das Sperren des angeschlossenen Computers im Ruhezustand bietet der neue PowerSensor 2 mehr Sicherheit für den User während dessen Abwesenheit. Es gibt nur zwei Voraussetzungen, um die Energiesparfunktion des PowerSensor 2 zu aktivieren: Windows 11 muss installiert sein und die OSD-Einstellung des Monitors muss auf „Benutzer“ umgestellt werden.

Weitere Highlights des Philips 27B2U6903

Der Philips 27B2U6903 verfügt über zahlreiche weitere Funktionen, die ihn zu einem echten Leistungsträger im Büroalltag machen. Smart KVM zum Beispiel ermöglicht den einfachen und schnellen Wechsel zwischen Quellen, indem die User den Hotkey der Monitorblende nutzen, oder dreimal die „Strg“-Taste auf ihrer Tastatur drücken.

Der Philips 27B2U6903 verfügt zudem über einen ergonomischen Standfuß, über den sich das Display für eine gesunde Körperhaltung vor dem Screen in der Höhe verstellen, neigen, drehen und schwenken lässt.

Preise und Verfügbarkeit des Philips 27B2U6903

Der Philips 27B2U6903 ist ab September 2024 zu einem Preis von 549,00 EUR (UVP) beziehungsweise 519,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. und vRG) erhältlich.

Weitere Informationen zu Philips Monitoren unter:

https://www.philips.de/c-m-so/monitore

