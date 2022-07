4D_Additive Software jetzt mit neuen Nesting-Funktionen

Die 3D-Druck-Software ist jetzt noch schneller und präziser

Der deutsch-französische Software Hersteller CoreTechnologie hat die renommierte 4D_Additive Software weiterentwickelt. Die aktuelle Version 1.4 SP0 ist mit einer Vielzahl an neuen und optimierten Funktionen ausgestattet. Das Highlight der Software sind die überarbeiteten Nesting Funktionen. Im Vergleich zur Vorgängerversion hat die Software jetzt eine höhere Geschwindigkeit, Genauigkeit und Packungsdichte sowie eine optimierte Packungsverteilung. Zusätzlich verfügt die Software über eine neue Nesting Strategie. So erlaubt die Powercopy Funktion das extrem schnelle Packen identischer Teile mit einer maximalen Packdichte.

Integration der FDM Technologie

In der neuen 4D_Additive Software-Version ist ab sofort der gesamte FDM Prozess abbildbar und ermöglicht die Erzeugung FDM spezifischer Supports sowie das Aushöhlen von Modellen und spezielle FDM Hatching- und Slicing-Strategien. Zudem werden die einzelnen Schichten und das resultierende Modell mit einem hochauflösenden 3D Player realistisch dargestellt. Zur Ausgabe an die Maschine werden außer dem STL Format die Slicing-Daten in einer speziellen G-Code-Datei für Volumic und Ultimaker Drucker exportiert.

Datenoptimierung und Prozessmanagement für Eos-Maschinen

Durch die Integration der Eosprint 2.0 Schnittstelle werden Druckdaten aus 4D_Additive ohne Umwege über andere Software-Tools direkt an Eos-Maschinen gesendet. Die 3D Printing Software ermöglicht das Lesen von nativen CAD Daten, deren Aufbereitung für gängige 3D Druckverfahren sowie die Kontrolle und Optimierung von Prozessparametern und die Versendung der Daten an Eos-Systeme mit einem einzigen Tool. Die in 4D_Additive integrierte Eosprint API berechnet den exakten Weg des Lasers beim Produktionsprozess und optimiert Faktoren wie Baugeschwindigkeit und Oberflächenbeschaffenheit. Die neue Version 4D_Additive 1.4 unterstützt gängige Eos-Maschinen wie die Modelle M 290, M 400, M 400-4, M 300-4, P 500, M 100 sowie ab November 2022 die Formiga P 110 Velocis.

Automatische Scandaten-Reparatur und STL Reduzierung

Die hocheffektive Marching-Cube-Funktion ermöglicht die Reparatur von qualitativ minderwertigen Scandaten und STL Modellen mit zahlreichen Löchern, Messerkanten und verkehrt ausgerichteten Dreiecken und erzeugt automatisch geschlossene Volumenkörper. Zudem hilft die neue Mesh-Reduction-Funktion bei der Reduzierung von Elementen und Dreiecken bei STL Modellen und ermöglicht es damit, die Datenmengen wirkungsvoll auf Knopfdruck zu reduzieren. Der Anwender stellt die prozentuale Verringerung, die maximale Anzahl der Dreiecke oder die erlaubte Sehnenabweichung ein.

Weitere Informationen sind abrufbar unter www.coretechnologie.de/produkte/4d-additive .

Der Softwarehersteller CoreTechnologie mit Standorten in Deutschland, Frankreich, USA, Japan und Großbritannien wird seit seiner Gründung im Jahr 1998 von den Geschäftsführern Dominique Arnault und Armin Brüning geleitet. Mit innovativen Produkten hat das visionäre Unternehmen sein Produktportfolio konsequent optimiert und sich die Technologieführerschaft im Bereich der Konvertierungssoftware gesichert. Jedes Jahr investiert CoreTechnologie mehr als 30 Prozent des Umsatzes in die Erforschung und Umsetzung neuer Technologien und verfügt heute über die vollständige Produktpalette auf diesem Gebiet.

Im Fokus der Technologie-Entwicklung steht die Produktlinie 3D_Evolution, die einen effizienten und verlustfreien Austausch komplexer Datenstrukturen zwischen unabhängigen und heterogenen CAX-Softwarelösungen gewährleistet. Mit enorm leistungsstarken Nativschnittstellen für alle führenden CAD-Systeme und zur Umwandlung in alle gebräuchlichen 3D-Formate sichert das Software-Modul die optimale Interoperabilität der unterschiedlichsten IT-Lösungen.

Neben der Bereitstellung der Visualisierungs- und Fertigungsdaten über unterschiedliche Systeme hinweg bietet CoreTechnologie herausragende Technologien für die automatische Datenkorrektur, Feature basierte Konvertierung, Geometrieoptimierung, Qualitätskontrolle und die Langzeitarchivierung sowie zur Visualisierung komplexer 3D-Modelle. Die Software-Komponenten für Softwarehersteller der unterschiedlichsten CAX-Anwendungen sind das zweite Standbein des Unternehmens.

Das Kundenportfolio von CoreTechnologie umfasst mehr als 600 Unternehmen aus Automobil-, Aerospace-, Maschinenbau- und Konsumgüterindustrie, vielfach die Qualitätsführer in ihrem jeweiligen Segment.

Firmenkontakt

Core Technologie GmbH

Armin Brüning

Klinger 5

63776 Mömbris

0049 6029 98 999 10

info@de.coretechnologie.com

http://www.coretechnologie.com

Pressekontakt

PR Solutions by Melanie Schacker

Melanie Schacker

Bsuch 241

5760 Saalfelden am Steinernen Meer

0043 678 1 29 27 25

presse@pr-schacker.de

http://www.pr-schacker.de

Bildquelle: CT CoreTechnologie GmbH