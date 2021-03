4cost und StraCoTec schließen strategische Partnerschaft

(Berlin, 23.03.2021) Die 4cost GmbH, Anbieter von innovativen Software- und Consulting-Lösungen für Kostenkalkulationen, und die auf Produkt-, Prozess- und Kostenoptimierung spezialisierte Unternehmensberatung StraCoTec GmbH & Co. KG haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Durch die zukünftige Zusammenarbeit bündeln die beiden Firmen ihr langjähriges Expertenwissen und bieten ihren Neu- und Bestandskunden fortan ein breiteres Leistungsangebot.

“Diese Partnerschaft bringt uns einen gewaltigen Schritt nach vorn”, sagt Joachim Schöffer, Geschäftsführer der 4cost GmbH mit Sitz in Berlin. “StraCoTec verfügt über ein großes Netzwerk von Technologie-Experten, welches wir ab sofort nutzen dürfen, um unseren Kunden noch bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können.” Darüber hinaus pflegt StraCoTec enge Beziehungen zur Automobilindustrie, die künftig dazu beitragen sollen, den Einsatz der 4cost-Lösungen im Automotive-Bereich weiter auszubauen und zu festigen.

Holger Duck, Geschäftsführer der StraCoTec GmbH & Co. KG mit Sitz in Tuttlingen, betrachtet die Partnerschaft als wichtigen Meilenstein. “Als Unternehmensberatung haben wir uns auf die ganzheitliche Optimierung von der Strategie bis zur Umsetzung spezialisiert. Dank der Partnerschaft mit 4cost können wir unseren Kunden nun auch die passenden Softwareprodukte an die Hand geben, mit denen sie ihre Kosten durchgängig im Griff haben und die richten Entscheidungen treffen können.”

Der Partnerschaft ging eine langjährige enge Zusammenarbeit von 4cost und Holger Duck mit Fokus auf Kostenschätzung und -bewertung voraus. So wurden in der Vergangenheit viele erfolgreiche Projekte im Bereich des Mittelstands und der Automobilindustrie (First und Second Tier) gemeinsam umgesetzt.

Mehr Informationen auf https://www.4cost.de

Firmenportrait

Die 4cost GmbH entwickelt und vertreibt innovative Software-Lösungen zur Erstellung durchgängiger Kostenkalkulationen bereits ab der frühen Konzeptphase. Hierfür setzt 4cost auf eine weltweit einzigartige Kombination aus wissenschaftlich validierter Parametrik und klassischer Bottom-up Kalkulation. Der ganzheitliche Ansatz von 4cost ermöglicht Kosteneinsparungen von bis zu 25 %, ist bis zu 20-mal schneller als herkömmliche Methoden und branchenunabhängig in allen Projektphasen einsetzbar. Ergänzend bietet 4cost kompetente Beratung und persönliche Unterstützung bei der Planung, Bewertung und Optimierung von Kundenprojekten.

Die Software-Lösungen der 4cost GmbH kommen weltweit in Unternehmen im privatwirtschaftlichen und öffentlichen Sektor zum Einsatz. Mit Hilfe multidimensionaler Kalkulationen ermöglichen die 4cost-Tools Kostenklarheit im gesamten Produktlebenszyklus (LCC). Dank des modularen Aufbaus und dem flexiblen Lizenzmodel kann die Software individuell auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten werden.

Als Dienstleister bietet die 4cost GmbH umfangreiche Schulungen zum Umgang mit der 4cost-suite. Zusätzlich steht ein Team von Experten aus den Bereichen Konstruktion, Entwicklung, Produktion, Projektmanagement, Softwareprogrammierung, Montage, Test und Integration bereit, das den Kunden bei Bedarf im gesamten Kalkulationsprozess begleitet und auf Wunsch auch bei Verhandlungen mit Lieferanten unterstützt.

Mit dem Wissen aus über 2.000 Kundenprojekten entwickelt 4cost den globalen Kalkulationsstandard.

Kontakt

4cost GmbH

Enrico Fischer

Kleiststr. 26b

14163 Berlin

03092362212

03092368146

marketing@4cost.de

https://www.4cost.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.