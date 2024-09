4cast GmbH & Co. KG auf der WindEnergy Hamburg 2024

Potsdam, 3. September 2024 – Die 4Cast GmbH & Co. KG freut sich, ihre Teilnahme an der WindEnergy Hamburg 2024, der weltweit führenden Fachmesse für Windenergie, bekannt zu geben. Vom 24. bis 27. September 2024 begrüßen wir Sie an unserem Stand A3.440, wo wir Ihnen unsere neuesten automatisierten Lösungen, 4cast Horizon, für präzise Ertragsprognosen für Windenergieprojekte vorstellen.

Als führender Anbieter in der Branche setzen wir auf automatisierte Langzeitertragsprognosen, die den gesamten Planungs- und Entscheidungsprozess für Windprojekte effizienter und zuverlässiger gestalten. Unsere Lösungen ermöglichen es Planern und Projektierern, Ertragsanalysen schnell und präzise durchzuführen, was die Entscheidungsfindung erheblich beschleunigt und Risiken minimiert.

Automatisierte Langzeitertragsprognosen: Unsere Prognoselösung bietet durch die Automatisierung signifikante Zeit- und Ressourceneinsparungen. Sie ermöglichen eine schnelle und dennoch präzise Bewertung von Standorten und Szenarien, was besonders in der Akquise- und Planungsphase von Projekten entscheidend ist.

Effizienz und Zuverlässigkeit: Die Automatisierung ermöglicht es, verschiedene Verlustfaktoren wie Abschattungen und Parkeffekte effizient zu berücksichtigen und exakte Nettoenergieerträge zu berechnen, was zu einer besseren Planungsgenauigkeit führt.

Orientierung am Industriestandard TR6: 4cast Horizon folgt einem standardisierten Rahmen für die Bewertung und Abschätzung von Windenergie und bietet dadurch eine Lösung, die sich eng an den Vorgaben des Industriestandards orientiert.

Schnelle Bereitstellung: Unsere Cloud-basierten Prognoselösungen sind hoch skalierbar und liefern Ergebnisse in kürzester Zeit, sodass Sie schneller fundierte Entscheidungen treffen können.

Besuchen Sie uns auf der WindEnergy Hamburg und erfahren Sie, wie unsere Technologien Ihnen helfen können, Ihre Windprojekte noch erfolgreicher zu gestalten.

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich an unserem Stand A3.440 zu begrüßen und Ihre Fragen zu beantworten.

Vereinbaren Sie Ihren Termin mit uns auf der Messe:

https://meetings-eu1.hubspot.com/4-sales/terminbuchung-windenergy-hamburg-24-?uuid=7c78c4d1-4ee1-4476-9f9c-7ebf125e58a9

Über die 4Cast GmbH & Co.KG

4Cast GmbH & Co.KG ist ein Anbieter von Lösungen für die erneuerbare Energiewirtschaft und liefert wichtige Erkenntnisse für die Planung und Optimierung von Wind- und Solarparks. Durch seine automatisierten Lösungen und das tiefgreifende Verständnis der Materie leistet das Unternehmen einen grundlegenden Beitrag für alle, die sich für die Fortschritte in der Effizienz und Effektivität der erneuerbaren Energiebranche interessieren.

Kontakt

4Cast GmbH & Co.KG

Andreas Speck

Friedrich-Ebert-Straße 8

14467 Potsdam

0331 98223830



https://4-cast.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.