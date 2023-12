#DIF24 READ IT – SAVE IT – SHARE IT – FEEL IT

READ IT – SAVE IT – SHARE IT – FEEL IT

Nach einem fulminanten 40. Jubiläum findet das Donauinselfest 2024 wieder statt und feiert Europas größtes Open-Air-Festival bei freiem Eintritt:

Das 41. Donauinselfest. SAVE THE DATE 21. bis 23. Juni 2024.

Die ersten Künstler, Festivalhighlights werden Anfang des Jahres präsentiert.

Das komplette Line Up folgt im Mai.

Rückblick auf 2023: https://www.youtube.com/watch?v=wvcG4rhkN4k

2023 wurde auf 11 Bühnen 600 Stunden Programm für heimisches und internationales, junges und älteres Publikum geboten: Das Donauinselfest – Europas größtes Freiluft-Musikfestival bei freiem Eintritt ist untrennbar mit Wien verbunden. Es ist ein Fest für alle: Hardrockhörer und Schlagerfans, Junge und Alte, Familien und Liebespaare. Alljährlich erleben Besucherinnen und Besucher musikalische Highlights und emotionale Achterbahnfahrten gleichermaßen: vom ersten Live-Erlebnis ihrer Lieblingsband über durchtanzte Nächte bis hin zu persönlichen Gänsehautmomenten ist und war im vierzigjährigen Bestehen des Festivals alles dabei.

Was: 41. Donauinselfest 2024 #dif24

Art der Veranstaltung: Open Air Festival bei freiem Eintritt

Wann: 21. bis 23. Juni 2024

Wochentage: Fr., Sa., So.

Uhrzeit: unterschiedliche Beginnzeiten

Wo: Donauinsel 2 – 1210 Wien – Österreich

VeranstalterIn: SPÖ Wien www.wien.spoe.at

Weitere Informationen auf http://www.donauinselfest.at

YouTube: https://www.youtube.com/user/donauinselfest2010

Informationen über Wien: http://www.wien.info

Das beigefügte Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Fotocredit: Donauinselfest.

Weiteres Bild- / Infomaterial (Rückblick, Impressionen, Zahlen, Daten & Fakten …)

Rückfragen bitte per Mail an: Elisabeth Kaiser: e.kaiser@cig.at

C I G – Medienanalysen & more… / C I G Presse

Elisabeth Kaiser

für: Pro Event Team für Wien GmbH

Matthias Friedrich / Projektleitung Donauinselfest

C I G Presse begleitet die internationale und nationale Medienpräsenz des

DONAUINSELFESTES im Bereich Eventnews/Veranstaltungskalender & Tourismus.

Pro Event Team für Wien GmbH zeichnet als durchführende Agentur des Donauinselfests für die gesamte Planung, Umsetzung und Vermarktung des Donauinselfests verantwortlich.

Firmenkontakt

Pro Event Team für Wien GmbH

Matthias Friedrich

Windmühlgasse 24 / Stiege 1-3. OG 1

1060 Wien

0034 922 897 987



https://donauinselfest.at/?nofade

Pressekontakt

C I G Medienanalysen & more …

Elisabeth Kaiser i.A. für Pro Event Team für Wien GmbH

Calle los Claveles 13

38360 El Sauzal, Santa Cruz de Tenerife

0034 922 897 987



https://www.facebook.com/cigmedienanalysen

Bildquelle: @Donauinselfest