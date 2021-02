400, 600, 800 welcher ist der passende wineo Designboden?

wineo ist bekannt für seine authentischen und hochwertigen Designböden

400, 600, 800 – das sind keine Gewichtsangeben, sondern die Namen den wineo Designboden Kollektionen. wineo ist bekannt für seine authentischen und hochwertigen Designböden, welchen vor einigen Jahren untern den Namen Laguna und Bacana auf den Markt kamen. Die neuen Bio-Ecuran-Böden unter der 1000 sowie die Laminatböden mit der 500 ergänzen das Sortiment. jede der Designboden Kollektionen zielt auf einen bestimmten Verwendungszweck, der sich hauptsächlich über die Nutzschicht und die Beanspruchungsklassen definiert. Mit 0,3 mm Nutzschicht ist die wineo 400 für den Einsatz in den privaten Räumlichkeiten ausgelegt. Mit 0,4 mm Nutzschicht und Beanspruchungsklasse 32 erfüllt die 600 die Kriterien für den gewerblichen Einsatz. Und wineo 800 mit 0,55 mm Nutzschicht stellt die Oberklasse der Designböden für den höchste Beanspruchung in öffentlichen Bereichen dar. Alle drei Designboden-Kollektionen gibt es zur Verklebung mit dem Unterboden oder mit dem von wineo entwickelten Klicksystem Connect. Die wineo Klick-Designböden 400, 600 und 800 haben sich in den Dekoren Wood (Holzdekore), Stone (Stein- und Fliesendekore) sowie in den Holzvarianten auch in XL Formaten als zukunftsorientierte Bodenbelag-Produkte den Markt erobert und sind naturrealistisch in Optik und Haptik. wineo konnte mit 400, 600 und wineo 800 Klickvarianten besonders Kunden begeistern, die einen hochwertigen Designböden einfach und schnell selbst verlegen wollen. Die Stein- und Fliesendekore (Stone) von wineo sind besonders beliebt für Küche und Bad. wineo empfiehlt für wineo 400, 600, und 800 mit Klicksystem die Verwendung der wineo Silent Comfort Dämmunterlage für eine sichere Auflage und hervorragende Schallentkopplung vom Unterboden.

