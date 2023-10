40 Jahre Immobilienkompetenz in Hessen – Manuela Weber Immobilien-Vermögensanlagen

40 Jahre Manuela Weber Immobilien-Vermögensanlagen, die Immobilienmaklerin aus 63322 Rödermark.

Was als kleines Immobilienbüro in Rödermark, mit der Vermittlung von Wohnungen und Häusern an Privatpersonen, begonnen hat, wuchs Jahre später zum Maklerbüro mit Gewerbeobjekten und Gastronomie auf. Danach folgte der Aufbau eines Vertriebs und mit dem Bauträgerparagraphen war man dann auch in der Lage, selbst Immobilien anzukaufen, in eigenem Namen. Doch ausruhen, das kommt für Manuela Weber nicht in Frage.

Mittlerweile ist ein in der Region bestens bekanntes Immobilienmaklerbüro mit Sitz in 63322 Rödermark sowie einem Lager in 63110 Rodgau entstanden. Das Arbeitsgebiet innerhalb Hessen umfasst schwerpunktmäßig Rödermark-Rodgau, Heusenstamm, Dreieich und Dietzenbach.

Kundenzufriedenheit steht bei uns an oberster stelle. Dafür werden wir immer wieder regelmäßig ausgezeichnet. Wie jüngst vom Kunden-Bewertungsportal Ratedo.de mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,88/(5) und bei 100 % Kundenzufriedenheit.

Immobilienkompetenz? Da können wir nunmehr auf über 40 Jahre Erfahrung und der Sicherheit aus über 1.000 verkauften (notariell protokollierten) Immobilien seit 1982 zurückblicken.

Und: Manuela Weber Immobilien-Vermögensanlagen bietet einfach MEHR!



Manuela Weber Immobilien-Vermögensanlagen: „Persönlich – Kompetent – Erfahren“ !

Engagierte, professionelle und kompetente Beratung sichern den Verkaufserfolg in weniger als 3 Monaten. Wir sind bekannt dafür, in der heutzutage schnelllebigen digitalen Immobilienwelt mit hohem persönlichen Einsatz für Sie und Ihre Immobilienangelegenheiten jederzeit erreichbar zu sein. Äußerst beliebt ist unsere ständige Erreichbarkeit, auch unser Wochenendservice, sogar an Feiertagen, erfreut sich größter Beliebtheit.

Auch im Bereich der sensiblen Immobilien wie Scheidungsimmobilien oder geerbte Immobilien haben wir uns in den letzten Jahren einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Auch durch die ertragreiche Zusammenarbeit mit Notaren, Rechtsanwälten und Nachlass-Pflegern, die wir sehr zu schätzen gelernt haben. Durch die Anregung einiger Notare und Nachlass-Pfleger 5 gravierende Mehrwertstrategien, die in dieser Form bei einem Immobilienmakler äußerst selten zu finden sind.

1. Entrümpelungsservice: Wir entrümpeln durch eigene Mitarbeiter das geerbte Objekt. Die Kosten finanzieren wir vor bis zur Kaufpreiszahlung durch den/die Käufer/in.

2. Längst fällige Reparaturen: Diese führen ebenfalls die eigenen Mitarbeiter des Reparaturservice durch. Die Kosten finanzieren wir vor bis zur Kaufpreiszahlung durch den/die Käufer/in.

3. Verkaufsoptimierende Maßnahmen: Diverse Optimierungen führt ebenfalls das bestens bewährte Team durch. Die Kosten finanzieren wir vor bis zur Kaufpreiszahlung durch den/die Käufer/in.

4. Energieausweis: Ein Energieausweis ist beim Verkauf unbedingt erforderlich. Wir beauftragen den Schornsteinfeger-Meister, begleichen dessen Rechnung, und finanzieren sie vor bis zur Kaufpreiszahlung durch den /die Käufer/in.

5. Maklerprovision: Sie ist gesetzlich geregelt fällig am Notartag. Auch in diesem Fall gehen wir in Vorlage und finanzieren die Maklerprovision vor bis zur Kaufpreiszahlung durch den/die Käufer/in.

Mehr Infos, Tipps, Referenzen, Preise, Pressemitteilungen, Kundenbewertungen, Auszeichnungen etc. finden Sie unter: >>> https://www.manuela-weber.de/ihre_vorteile.html.

Wir sind täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr erreichbar, auch am Wochenende und an allen gesetzlichen Feiertagen: Tel. 06074-922615 und Tel. 0177-5555818. Frau Manuela Weber freut sich auf Ihren Anruf.

