40-jähriges Firmenjubiläum: MuM Vision und Tag der offenen Tür am 24. Juli in der MuM-Firmenzentrale in Wessling

Die Auftaktveranstaltung der deutschen MuM Vision 2024 überzeugt mit einem spannenden Programm rund um Zukunftsthemen wie KI, ESG und nachhaltige Stadtentwicklung. Zwei weitere Termine folgen im September

Wessling, 4. Juli 2024: Am 24. Juli lädt der Lösungsanbieter Mensch und Maschine zur deutschen Auftaktveranstaltung der MuM Vision 2024 in seine Firmenzentrale nach Wessling ein. Der Fokus der Veranstaltung liegt dabei auf Zukunftsgestaltung sowie Digitalisierung im Kontext von Nachhaltigkeit. Das Besondere in diesem Jahr: Zum 40-jährigen Firmenjubiläum findet im Anschluss an die Vorträge ein interaktiver Tag der offenen Tür inklusive gemütlichem Grillabend statt.

Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die Megatrends des 21. Jahrhunderts, wurden mit ihren Herausforderungen und Chancen bislang meist getrennt behandelt. Die MuM Vision 2024 bringt sie zusammen und zeigt Praxisbeispiele, die das Potenzial der beiden Themenfelder nutzen und zusammenführen. Zu den Vortragenden zählen u.a. Thomas Schöll von der Stadt Schwabach, der zum Thema Digitaler Zwilling für nachhaltige Standentwicklung referieren wird. Ihm folgt Wolfgang Bücken von der Autodesk GmbH mit einem Vortrag zur Autodesk Construction Cloud. Als dritten Redner dürfen sich die Teilnehmenden auf Patrick Stumpf von MuM freuen, der das Thema ESG ausführlich beleuchten wird. Abschließend hält Hubert Schreiner von MuM dann noch einen spannenden Vortrag zum Thema Künstliche Intelligenz.

Zum 40-jährigen Firmenjubiläum: Tag der offenen Tür und Grillabend

Ganz im Zeichen des 40-jähigen Firmenjubiläums gewährt MuM im Anschluss an die Vorträge allen Interessierten beim Tag der offenen Tür spannende Einblicke in den Arbeitsalltag bei MuM, inklusive wissenswerten Informationen rund um die Themen KI, Revit sowie Support. Darüber hinaus freuen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Fachbereichen über einen regen Austausch mit den Gästen. Zum Abschluss des Events lädt MuM dann zum Grillabend ein, bei dem das Jubiläum in lockerer Atmosphäre gebührend gefeiert wird. Details zum Programm sowie zur Anmeldung gibt es hier.

MuM Vision 2024: Zwei weitere Termine der Event-Reihe im September:

Am 12. September findet im Lenkwerk in Bielefeld die nächste MuM Vision statt, gefolgt von der MuM Vision auf dem Firmengelände von Leonard Weiss am 26. September in Satteldorf. Weitere Informationen zu den Events gibt es hier.

Über Mensch und Maschine:

Die Mensch und Maschine Deutschland GmbH ist im Bundesgebiet an über 30 Standorten vertreten. Das Unternehmen ist Teil der internationalen Mensch und Maschine Software SE (MuM), einem führenden Entwickler von Lösungen in den Bereichen Computer Aided Design, Manufacturing und Engineering (CAD/CAM/CAE), Product Data/Lifecycle Management (PDM/PLM) und Building Information Modeling/Management (BIM) mit rund 75 Standorten in ganz Europa, Asien und Amerika. Das MuM-Geschäftsmodell basiert auf den beiden Segmenten MuM-Software (Standardsoftware für CAM, BIM und CAE) und Systemhaus (kundenspezifische Digitalisierungs-Lösungen, Schulung und Beratung für Kunden aus Industrie, Bauwesen und Infrastruktur).

Die 1984 gegründete MuM hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München, beschäftigt mehr als 1.100 Mitarbeitende und hat 2023 einen Umsatz von 322 Mio Euro erzielt. Die MuM-Aktie ist in Frankfurt (scale30) und München (m:access) notiert. Weitere Informationen unter www.mum.de

