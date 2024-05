4-Tage-Qigong-Wander-Erholungswoche im Kloster Steinfeld – Präventionskurs

Location: Kloster Steinfeld

Street: Hermann-Josef-Str. 4

City: 53925 – Kall (Germany)

Start: 02.09.2024 17:30 Uhr

End: 06.09.2024 14:00 Uhr

Entry: 360.00 Euro (incl. 19% VAT)

Qigong Seminartage

Genießen Sie modernes Qigong in liebevoller Achtsamkeit und Ruhe, um wieder bei sich selbst anzukommen!

Kloster Steinfeld ist ein idealer Ort, um mit Qigong in die Stille zu gehen, mit botanischen Wanderungen in Verbindung mit der Natur zu sein und sich mit hervorragender Kost und Logis verwöhnen zu lassen.

In dieser Qigong-Wander-Erholungswoche finden Sie in achtsamer Weise in die erholsame innere Ruhe – mit sanften, weichen und fließenden Qigong-Übungen und mit Meditationstechniken. Die Qigong-Übungen sind aus dem stillen, bewegten und spontanen Formenkreis. Genießen Sie ein sehr schönes, entspanntes und ausgewogenes Qigong-Programm an allen Vormittagen und in den Abendstunden.

An zwei Nachmittagen jeweils ca. 2,5 h bietet Ihnen Herr Dr. Linne von Berg wunderschöne botanische Wanderungen. Kloster Steinfeld ist umgeben von bezaubernder Natur. Fußläufig kann man direkt vom Kloster Steinfeld aus interessante Kurzwanderungen unternehmen oder mit PKW in weniger als 10 Minuten hochrangige Naturschutzgebiete besuchen. Herr Dr. Linne von Berg führt Sie zu drei ausgewählten Standorten und erklärt einige botanische Besonderheiten.

Zusätzlich haben Sie Zeit für sich zum Lesen, Relaxen und Spazieren gehen im Labyrinth oder im Klostergarten der Stille.

Qigong Erholungswoche Seminargebühren:

Qigong für Anfänger*innen / Fortgeschrittene

pro Person

360,- EUR Seminargebühren

zzgl. 20,- EUR pro botanische Wanderungen (2 x 2,5 h)

zzgl. Kost und Logis im Kloster Steinfeld

Herzlich Willkommen bei Qigong International.

Ich bin Bianca Jakobi – Expertin für Qigong.

Kommen Sie in Ihre eigene Energie!

Ich biete Ihnen Professionalität und Qualität.

Genießen und gönnen Sie sich ein besonders wirksames modernes Qigong-Programm für Anfänger*innen und Fortgeschrittene.

Lassen Sie sich verwöhnen an ganz besonderen spirituellen und energetischen Orten und in Klöstern. Sie interessieren sich für Qigong und damit für Ihre Gesundheit, Stressregulation und Energieaufbau?

Sie haben schon die ein oder andere Methode ausprobiert, jedoch ohne Erfolg? Ich zeige gesundheitsbewussten Menschen die jahrtausendalten Qigong-Übungen, die zur Gesundheitsförderung, Prävention und Heilung entwickelt und praktiziert wurden.

Qigong ist ein Teil der Traditionellen Chinesischen Medizin, die auch in Deutschland anerkannt ist. Sie suchen nach einem Weg, Ihren Stress effektiv und langfristig zu reduzieren und Ihre Gesundheit zu fördern?

Sie möchten wieder in Ihre Energie kommen?

Sie möchten einem Burnout vorbeugen?

Dann sind Sie bei mir genau richtig. Ich bin Qigong-Lehrerin mit gesetzlicher Krankenkassenzulassung § 20 SGB V Prävention,

mit langjähriger Qigong-Praxiserfahrung, examinierte Krankenschwester und studierte Kommunikationswirtin. Ich unterrichte in unterschiedlichen Kontexten Qigong für Unternehmen und Privatpersonen, biete Einzel- und Gruppenkurse, Wochen- und Wochenendseminare und Retreats im In- und Ausland.

Schreiben Sie mir eine E-Mail oder rufen Sie mich an – ich freue mich auf Sie.

