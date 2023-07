3DBAVARIA vereinfacht den 3D-Druck für die Industrie mit benutzerfreundlicher Plattform

Barbing bei Regensburg – Die 3DBAVARIA GmbH & CO. KG,

Datum: 25. Juli 2023

Barbing bei Regensburg – Die 3DBAVARIA GmbH & CO. KG,

mit Sitz in Barbing bei Regensburg vereinfacht mit einer modernen Online 3D-Druck Plattform die Einkaufsprozesse in der Industrie. Vor allem technische Unternehmen aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus sowie der Automatisierungstechnik profitieren von diesem 3D Druck Service besonders stark.

Die Plattform ermöglicht es Kunden, 3D-Daten hochzuladen und sofort einen genauen Preis für den gewünschten 3D-Druck zu erhalten. Neben der Auswahl des passenden Kunststoffs stehen zusätzlich zu jedem Material diverse Nachbearbeitungsverfahren zur Verfügung, um das bestmögliche Oberflächenfinish für jede Anwendung zu erreichen. Dieser Schritt hat bereits in der Vergangenheit zu signifikanten Einsparungen in den Einkaufsabteilungen gesorgt, da der Aufwand für lästige Anfragen per Mail wegfallen.

„So sollten Einkaufsprozess im 21ten Jahrhundert gestaltet sein.“

erläutert Dominik Haselbeck, Gründer und Geschäftsführer von 3DBAVARIA. „Unser Ziel war es, den Zugang zur additiven Fertigung für die Industrie so einfach wie möglich zu gestalten. Mit unserer benutzerfreundlichen Oberfläche können Kunden problemlos ihre 3D-Daten hochladen, ein sofortiges Angebot für die 3D Druckdienstleistung herunterladen und nach Freigabe über den Einkauf bestellen lassen oder noch einfacher direkt über die Plattform selbst bestellen. Dies spart wertvolle Zeit im Einkaufsprozess und verkürzt die Entwicklungszeiten von neuen Produkten und Bauteilen erheblich.“

Dabei kommt die persönliche Kommunikation und eine personalisierte Beratung beim 3D Druck Dienstleister 3DBAVARIA nicht zu kurz. Mit einer eingebauten Chatfunktion können Anliegen zeitgemäß schnell und immer zum zugehörigen Projekt besprochen und Hinweise gegeben werden. Ebenso sind die jeweiligen technischen Ansprechpartner zu den Geschäftszeiten telefonisch immer erreichbar.

Eine der praktischen Funktionen des 3D Druck-Kalkulators ist

die Möglichkeit, auf zuvor angefragte Teile zurückzugreifen.

Kunden können ihre Designs und Preiskalkulationen speichern,

um sie später bei Bedarf schnell wieder aufzurufen. Dies

gewährleistet eine effiziente Wiederbestellung von Teilen und

bietet Unternehmen eine klare Übersicht über ihre Projekte.

Im Fokus des 3D-Drucks von 3DBAVARIA liegt derzeit die

Verarbeitung von Kunststoffmaterialien. Die Experten des

Unternehmens haben eine breite Palette von hochwertigen

Kunststoffen zur Verfügung gestellt, die für die additive

Fertigung verwendet werden können, darunter das selektive

Lasersintern (SLS), das HP Multi Jet Fusion Verfahren und die

Schmelzschichtung (FDM).

Materialien für das selektive Lasersintern (SLS):

Das SLS ist ein fortschrittliches 3D-Druckverfahren, bei dem eine Vielzahl von Polyamiden, Polymeren und Elastomeren verwendet werden kann. Diese breite Palette an Kunststoffmaterialien erfüllt eine Vielzahl von Anforderungen, einschließlich Festigkeit, Flexibilität und chemischer Beständigkeit. Polyamide bieten beispielsweise eine hervorragende Festigkeit und eignen sich für den Einsatz in der Automobilindustrie und dem Maschinenbau, während Elastomere eine hohe Dehnbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Schlägen und Vibrationen bieten und daher in der Medizintechnik und Elektronik Anwendung finden.

Materialien für das HP Multi Jet Fusion Verfahren (MJF):

Die bahnbrechende MJF-Technologie ermöglicht die Herstellung hochdichter Bauteile mit minimaler Porosität. Mit speziellen Materialien und einem innovativen Druckprozess können Bauteile mit hoher Dichte und geringer Porosität erzeugt werden. Dies macht sie ideal für Anwendungen in der Automobilindustrie, dem Maschinenbau und der Medizintechnik. Die MJF-Technologie ermöglicht ebenso wie das SLS Verfahrn auch die Produktion funktionaler Prototypen, was eine effiziente Produktentwicklung und eine verkürzte Time-to-Market ermöglicht.

Materialien für die Schmelzschichtung (FDM):

Das Fused Deposition Modeling (FDM) bietet eine beeindruckende

Materialvielfalt für die Schmelzschichtung. Kunden können aus

einer Vielzahl von Kunststoffen wählen, darunter flexible,

hitzebeständige, chemisch resistente, UV-stabile und

mechanisch belastbare Kunststoffe. Diese breite Auswahl

ermöglicht es, das optimale Material für individuelle Projekte

auszuwählen und die gewünschten Eigenschaften zu erreichen.

Ob Flexibilität, Hitzebeständigkeit, chemische Beständigkeit,

UV-Stabilität oder mechanische Belastbarkeit gefordert sind,

FDM bietet die größte Auswahl an Materialien, um diese

Anforderungen zu erfüllen.

Die Kombination aus hochwertigen Kunststoffmaterialien und

einer benutzerfreundlichen Plattform macht 3DBAVARIA zu

einem unverzichtbaren Partner für Unternehmen, die auf 3DDruck

setzen. Industriekunden können sich auf eine effiziente

und zuverlässige Umsetzung ihrer Projekte verlassen und

haben gleichzeitig volle Transparenz über den Liefertermin und

den Produktionsstatus.

Für weitere Informationen über die Dienstleistungen und

Möglichkeiten von 3DBAVARIA können Interessenten die offizielle

Website des Unternehmens besuchen: www.3dbavaria.com

Über 3DBAVARIA: Die 3DBAVARIA GmbH & CO. KG ist ein

führender 3D-Druckdienstleister mit Sitz in Barbing bei

Regensburg, Deutschland. Das Unternehmen hat es sich zur

Mission gemacht, die additive Fertigung für die Industrie

zugänglicher zu gestalten und erstklassige, maßgeschneiderte

3D-Drucklösungen anzubieten. Mit einer breiten Palette von

Kunststoffmaterialien und einer benutzerfreundlichen

Plattform ermöglicht 3DBAVARIA Unternehmen, ihre

Innovationsprozesse zu beschleunigen und Prototypen sowie

Endprodukte in Serien und Kleinserien zu produzieren.

3DBAVARIA GmbH & Co. KG

Dominik Haselbeck

Gutenbergstr. 14

93092 Barbing

Handelsregister: HRA 10299

Registergericht: Amtsgericht Regensburg

Verfasser

Reinhold Bayer

Werbeagentur Regensburg Renoarde Digital Marketing und Design

Osterhofener Str. 12

93055 Regensburg

reinhold.bayer@renoarde.de

www.renoarde.de

Ihr 3D Druck Dienstleister für professionellen 3D-Druck Service. Wir unterstützen Sie bei der Fertigung hochwertiger Prototypen, Funktionsteilen und Kleinserien aus Kunststoff.

SLS, HP MJF und FDM

Große Materialauswahl

Lieferzeit ab 2 Werktagen

Sofortangebot online erhalten

Persönliche Beratung

Unkomplizierte Bestellung

