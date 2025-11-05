3D-Anlagenplanung bei TGW Logistics im Roll-out

Die TGW Logistics GmbH mit Sitz in Marchtrenk (Österreich) rollt weltweit an allen Standorten die P´X Industry Solution von der Perspectix AG in Zürich aus. Mit der Lösung für Computer Aided Planning & Engineering (CAP&E) arbeiten bereits rund 200 Mitarbeiter:innen in Zentraleuropa. Dabei werden Effizienzsteigerungen von 25 bis 30 Prozent erreicht.

TGW Logistics plant, implementiert und betreibt hochautomatisierte Fulfillment Center in Wirtschaftsbereichen wie Bekleidung, Lebensmittel, Industrie und Konsumgüter. Das Stiftungsunternehmen entwickelt dazu alle Komponenten im eigenen Haus – von der Software über die Robotik bis zu mechatronischen Modulen. „Die räumliche Komplexität dieser Anlagen können selbst Fachleute anhand von Zeichnungen kaum überblicken“, sagt Wolfgang Oberhumer, Projektleiter TGW Layouter. „Deshalb haben wir ab 2020 nach einer 3D-Lösung für die Sales- und Realisierungsphase gesucht.“

In einem Vorprojekt kristallisierte sich die P´X Industry Solution von der Perspectix AG in Zürich als passende Lösung heraus. Sie erlaubt das Computer Aided Planning & Engineering von komplexen Anlagen in hallenfüllenden Dimensionen. Bei der Anlagenkonfiguration werden leichtgewichtige 3D-Modelle aus Katalogen im Hallenlayout platziert. Produktlogik, Parametrik und technische Berechnungen zur Auslegung ermöglichen eine schnelle und fehlerfreie Layoutierung. „Wir haben uns vor allem deshalb für Perspectix entschieden, weil der mittelständische Anbieter sehr flexibel auf unsere Anforderungen und Anpassungswünsche reagieren kann“, rekapituliert Wolfgang Oberhumer.

Perspectix entwickelte ein neues Berechtigungskonzept, bereichsweise Sperrfunktionen und eine Visualisierung der bearbeiteten Elemente in Echtzeit. So können mehrere Teams gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Der Import von Kundendaten, etwa von Gebäuden, wird über Building Information Modeling (BIM) abgewickelt. Bis zu acht GigaByte Gebäudetaten und bis zu 70.000 Elemente können nun in verschiedenen Formaten wie DWG und IFC eingelesen, bearbeitet und exportiert werden. „Wir gehen gerne auf Kundenwünsche ein, wenn wir die Ergebnisse in unsere Standardsoftware übernehmen können“, erklärt Andre Kälin. „Darin sehen wir eine Win-Win-Situation für uns und unsere Kunden.“

Seit Juni 2025 wird die Software nun im Bereich Zentraleuropa ausgerollt. Später folgen Nordamerika und Asien, so dass im Juni 2026 die geplanten 600 User erreicht sind – mit dem Ziel, diese Zahl in Zukunft noch zu verdoppeln. Inzwischen sind bereits 200 Nutzer registriert.

Während dieser Ramp-up Phase wurden alle bereits gestarteten Projekte mit den bisherigen Werkzeugen fertiggestellt. Bis zum Jahresende sollen 90 Prozent der Neu-Projekte von der neuen Lösung profitieren.

Der Produktivitätsvergleich mit der früheren Vorgehensweise fällt eindeutig aus: „Über alle Prozesse hinweg verzeichnen wir Zeitersparnisse von 25 bis 30 Prozent“, erklärt Wolfgang Oberhumer.

Über Perspectix

Die Perspectix AG ist ein führender Anbieter von Digitalisierungslösungen für die Vertriebsprozesse von Industrieunternehmen und das Retail Management von Handelsketten. Mit kontinuierlichem Wachstum 1996 entwickelt und vertreibt das Unternehmen zwei innovative Kernprodukte:

Die P“X Industry Solution umfasst als leistungsstarke Configure-Price-Quote (CPQ) Lösung einen 3D-Produktkonfidurator für variantenreiche Produktsysteme, unterstützt den Multi-Channel Vertrieb internationaler Unternehmen und integriert sich nahtlos in ERP-, CAD-, PDM/PLM- wie CRM-Systeme. Die PX Industry Solution eignet sich für das Computer Aided Planning (CAP) von Industrieanlagen und steigert die Effizienz in den Prozessen.

Die P´X Retail Solution digitalisiert die Prozesse wie Ladenplanung, Sortimentsmanagement, Regaloptimierung und Visual Merchandising von Handelsketten. Sie verbessert die Zusammenarbeit und trägt zur effizienten Organisation der Filialen bei.

Perspectix positioniert sich als Innovationsführer in der digitalen Transformation. Die Lösungen senken Vertriebskosten, maximieren das Umsatzpotenzial und stärken die Kundenbindung. Das internationale Team mit Sitz in Zürich betreut Perspectix führende Unternehmen auf der ganzen Welt mit kontinuierlicher Innovation, termingerechter Lieferung und höchster Qualität.

Filialauswertung. Wegen der Verbindung von Vertriebsoptimierung, grafischer Projektierung und Product Lifecycle Management in einer zukunftsweisenden Technologie ist Perspectix heute strategischer Lieferant namhafter Hersteller und Handelsketten sowie Partner führender IT-Häuser.

Firmenkontakt

Perspectix AG

André Kälin

Hardturmstrasse 253

CH-8005 Zürich

+41 44 445 95 95

+41 44 445 95 96



https://www.perspectix.com

Pressekontakt

hightech marketing e. K.

Dr. Thomas Tosse

Innere Wiener Straße 5

81667 München

089/4591158-0



http://www.hightech.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.