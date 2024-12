3C-Carbon HOREX: Rückblick auf die unvergesslichen HOREX-Days 2023

Die 3C-Carbon Group AG feierte mit tausenden Besuchern ein gelungenes Motorrad-Event in Landsberg am Lech.

Die 3C-Carbon Group AG verzeichnete mit den HOREX-Days 2023 einen vollen Erfolg. Mehrere tausend Besucher erlebten bei spätsommerlichem Wetter eine faszinierende Mischung aus Motorradtechnik, Unterhaltung und Einblicken in die Hightech-Fertigung am Standort Landsberg. Die Veranstaltung bot nicht nur Motorradenthusiasten, sondern auch Familien ein abwechslungsreiches Programm. Mit der Präsentation aktueller und historischer Modelle sowie innovativer Fertigungstechnologien gelang es HOREX, die Brücke zwischen Tradition und Zukunft eindrucksvoll zu schlagen und die Besucher für die Marke zu begeistern.

Höhepunkte der HOREX-Days 2023

Die HOREX-Days 2023 boten den Besuchern ein vielfältiges Programm rund um die Traditionsmarke HOREX und deren Mutterkonzern, die 3C-Carbon Group AG. Das Event zog deutlich mehr Gäste an als in den Vorjahren und überzeugte mit einer gelungenen Mischung aus Technik, Geschichte und Unterhaltung.

Präsentation aktueller HOREX-Modelle

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die aktuellen Motorradmodelle von HOREX:

– HOREX VR6 RAW99

– HOREX Regina Evo

Besucher konnten diese High-End-Maschinen aus nächster Nähe betrachten und sich von der Qualität der Composite-Bauteile überzeugen. Die Modelle beeindruckten durch ihre einzigartige Kombination aus klassischem Design und modernster Technologie. Experten standen bereit, um detaillierte Erklärungen zu den technischen Besonderheiten und Innovationen zu geben. Besonders das innovative VR6-Motorkonzept und die Verwendung von Hightech-Materialien stießen auf großes Interesse.

Historische HOREX-Ausstellung

Neben den aktuellen Modellen bot die Veranstaltung auch einen faszinierenden Blick in die reiche Geschichte der Marke HOREX. Zahlreiche historische Motorräder, teilweise aus den 1920er Jahren, waren ausgestellt und zeigten die technische Evolution der Marke. Ein besonderes Highlight war die Möglichkeit für Besucher, sich auf einer HOREX Regina 400 aus dem Baujahr 1954 fotografieren zu lassen. Diese Ausstellung verdeutlichte eindrucksvoll die lange Tradition und den Innovationsgeist, die HOREX seit jeher auszeichnet.

Einblicke in die Manufaktur-Fertigung

Ein besonderer Anziehungspunkt war die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der exklusiven Manufaktur-Fertigung zu werfen. Besucher konnten hautnah erleben, wie die 3C-Carbon Group AG ihre Expertise in die Produktion hochwertiger Motorradkomponenten einfließen lässt – von der Entwicklung der Composite-Materialien bis hin zur finalen Montage der Motorräder. Diese Einblicke vermittelten den Besuchern ein tieferes Verständnis für die Präzision und das Handwerk, die in jedem HOREX-Motorrad stecken.

Rahmenprogramm und Unterhaltung

Die HOREX-Days 2023 boten nicht nur technische Highlights, sondern auch ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie.

Kulinarisches Angebot und Familienaktivitäten

Das vielfältige kulinarische Angebot fand großen Anklang bei den Besuchern. Von lokalen Spezialitäten bis hin zu internationalen Gerichten war für jeden Geschmack etwas dabei. Für die jüngsten Gäste wurden Hüpfburgen aufgebaut, die sich großer Beliebtheit erfreuten.

Präsentation lokaler Sportteams

Ein Höhepunkt des Rahmenprogramms war die Präsentation von zwei lokalen Sportteams, die durch die 3C-Carbon Group AG gesponsert werden. Diese Aktion unterstrich das lokale Engagement des Unternehmens. Dieses Engagement zeigt, wie tief das Unternehmen in der Region Landsberg verwurzelt ist.

Musikalischer Abschluss

Den stimmungsvollen Abschluss der HOREX-Days 2023 bildete ein Konzert der Kult-Rocker von „Torfrock“. Die Band sorgte mit ihrem energiegeladenen Auftritt für ausgelassene Stimmung und rundete das Event perfekt ab. Die Mischung aus Rock-Klassikern und neueren Songs begeisterte das Publikum und schuf eine unvergessliche Atmosphäre.

Fazit und Ausblick

Die HOREX-Days 2023 waren ein voller Erfolg für die 3C-Carbon Group AG und ihre Motorradmarke HOREX. Karsten Jerschke, CEO des Unternehmens, zeigte sich äußerst zufrieden und deutete eine mögliche Wiederholung an. Die Veranstaltung hat die technische Kompetenz des Unternehmens im Bereich Composite-Materialien und Motorradbau unter Beweis gestellt und gezeigt, wie Tradition und Innovation erfolgreich verbunden werden können.

Die HOREX-Days 2023 unterstrichen auch die starke Verbundenheit der 3C-Carbon Group AG mit der Region Landsberg am Lech. Das Engagement für lokale Sportteams und die Einbindung regionaler Anbieter zeigten, dass das Unternehmen fest in der lokalen Gemeinschaft verwurzelt ist.

Die HOREX-Days 2023 haben nicht nur die Gegenwart der Marke HOREX präsentiert, sondern auch einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gegeben. Sie haben gezeigt, dass die Verbindung von traditionellem Handwerk und modernster Technologie der Schlüssel zum Erfolg in der Motorradindustrie ist. Mit diesem Event hat die 3C-Carbon Group AG ihre Position als Innovationsführer im Bereich der Composite-Technologie und des Motorradbaus eindrucksvoll unterstrichen und die Besucher begeistert.

Die 3C-Carbon Group AG ist eine stark expandierende Unternehmensgruppe im Bereich der Entwicklung und Herstellung von High-Tech-Faserverbundstrukturen für Automotive, Maschinenbau, Medizintechnik und Aerospace.

Die Unternehmensgruppe ist mit Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz international aufgestellt. Hauptsitz ist das oberbayerische Landsberg am Lech, wo die Infrastruktur und Produktionsanlagen im Technologiepark Lechrain in einem dynamischen Prozess fortlaufend ausgebaut und erweitert werden.

