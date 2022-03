38. Jahrestag der Gründung der Shincheonji Kirche Jesu

Am 14. März 2022 feierte die Shincheonji Kirche Jesu, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses, den 38. Jahrestag der Gründung, der mit einem besonderen Gedenk-Gottesdienst zelebriert wurde. In der Gottesdienstpredigt, die der Vorsitzende Herr Man-Hee Lee selber gehalten hatte, bezeugte er die Gründungsgeschichte der Shincheonji Kirche Jesu. Er erklärte, dass die 12 Stämme der Shincheonji Kirche Jesu nicht einfach willkürlich erschaffen wurden, sondern, dass diese bereits in der Bibel vorhergesagt wurden und dass Gott bereits im Alten Testament sowie in der Offenbarung vorausgesagt hat, was heute geschehen wird. So wurde auch im Alten Testament vorhergesagt, dass Jesus bei seinem ersten Kommen den Samen säen wird und dass er bei seinem Wiederkommen die aus dem Samen (Wort) Gottes Geborenen ernten, diese versiegeln und das Reich Gottes, also die 12 Stämme, erschaffen wird.

So bezeugt die Shincheonji Kirche Jesu, die am 14. März 1984 gegründet wurde, seit 38 Jahren die Realität der Erfüllung der Vorhersagen der Bibel, insbesondere des letzten Buches der Bibel, der Offenbarung.

Seit Oktober 2021 werden die Lehrinhalte und das Zeugnis der Shincheonji Kirche Jesu weltweit auch durch Online-Seminare bezeugt. Diese Lehrvideos wurden mittlerweile über 11 Millionen Mal angeschaut, über 2.000 Pastoren und Gemeindeleiter haben – um ihren eigenen Gemeindemitgliedern die Lehrinhalte der Shincheonji Kirche Jesu weitergeben und das tiefere Verständnis des Wortes der Bibel in den eigenen Gemeinden lehren zu können – für die enge Zusammenarbeit mit der Shincheonji Kirche Jesu eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) unterschrieben.

Die Shincheonji Kirche Jesu hat auch angekündigt, dass in diesem Jahr eine weitere Abschlussfeier mit 100.000 Absolventen stattfinden wird. Bereits im Jahre 2019 feierte die Kirche eine Abschlussfeier mit über 100.000 Absolventen, welche in vielen Monaten das Wort der Bibel gelernt hatten und der Shincheonji Kirche Jesu beigetreten sind.

Zurzeit wird bis zum 28. März 2022 die Seminarreihe über die Lehrinhalte der Grundstufe „Zeugnis über die Gleichnisse und die Realität der Geheimnisse des Himmelreiches“ auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Shincheonji Kirche Jesu ausgestrahlt. Über den nachfolgenden Link können Sie sich die Seminare in deutscher Übersetzung anschauen: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQcO2s5r4SNK-V0bae9PCJcpViSgU0_0-

Die erste Seminarreihe „Zeugnis über die Prophezeiung und die Erfüllung der Offenbarung, Gottes neuer Bund“ wurde vom 18. Oktober 2021 bis 27. Dezember 2021 ausgestrahlt und erklärt alle 22 Kapitel der Offenbarung. Über den nachfolgenden Link gelangen Sie zu den Aufzeichnungen dieser Seminarreihe: https://www.youtube.com/watch?v=At-1dUhmIPI&list=PLQcO2s5r4SNLc5XuLmHn3O7aziPZxfouH

Wenn die Seminarreihe der Lehrinhalte über die Gleichnisse des Himmelreiches abgeschlossen ist, werden die Lehrinhalte der Mittelstufe der Shincheonji Kirche Jesu online ausgestrahlt, welche 24 Lektionen umfasst.

