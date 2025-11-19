32. Saalfelder Grottenadvent in der Erlebniswelt Feengrotten

Live Musik unter und über Tage

Alle Jahre wieder erwartet die Besucher in der Vorweihnachtszeit ein besonderes Erlebnis. Am 2. Adventswochenende, 06. und 07. Dezember 2025, findet der Saalfelder Grottenadvent bereits zum 32. Mal statt und entführt seine Besucher in eine besinnliche Erlebniswelt über und unter Tage.

Von 13 – 19 Uhr lädt ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt zum Verweilen ein. Zwischen festlich geschmückten Ständen erwarten die Gäste kleine Stände mit Weihnachtsgeschenken und Deko-Ideen für das Fest.

In den Schaugrotten erklingen Weihnachtslieder von einheimischen Chören und Musikgruppen. Hier kann man die Grotten ohne Führung besichtigen und dabei dem Klang vor der einzigartigen Kulisse der Feengrotten lauschen.

Über Tage locken die Düfte von aromatischem Glühwein, Saalfelder Detschern vom Holzkohleofen und herzhaften Klassikern wie die Thüringer Bratwurst.

Weitere Höhepunkt sind die Feuershow, die den Abend mit funkelnden Lichtern und einer besonderen Atmosphäre verzaubert, und der Weihnachtszauberbaum, an dem Kinder und Erwachsene ihre Wünsche hängen können. Hier trifft man auch auf den Weihnachtsmann und die Grottenfee. Musikalische Darbietungen, darunter klassische Weihnachtslieder und festliche Instrumentalstücke, bereichern das Bühnenprogramm im Grottenhof.

Hinweis: Die Parkplätze an den Feengrotten sind begrenzt. Bitte nutzen Sie die kostenfreien Busshuttleverbindungen. Diese verkehren im Halbstundentakt zwischen 13 und 19 Uhr zwischen Bahnhof und Knochstraße sowie Marktkauf und Feuerwehr zu den Feengrotten. Die Zeiten und das detaillierte Programm finden Sie auf unserer Internetseite www.feengrotten.de

Es wird empfohlen, die Karten für den Besuch der Feengrotten bereits im Vorfeld in der Tourist-Information oder online zu erwerben.

Unser Tipp für die Advents- und Weihnachtszeit: Die Feengrotten und das Grottoneum haben bis einschließlich 4. Januar 2026 täglich von 11:00 – 15:30 Uhr geöffnet.

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Yvonne Wagner

Feengrottenweg 2

07318 Saalfeld

0367155040



http://www.feengrotten.de

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Katharina Buchner

Feengrottenweg 2

07318 Saalfeld

03671550433



http://www.feengrotten.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.