32. KLA-Weinfest mit verkaufsoffenem Sonntag

Viertägiges Event / edle Weine, gutes Essen / vielseitiges Programm / verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt

Weilburg im Mai 2026. Vom 14. bis zum 17. Mai findet auf dem Weilburger Schlossplatz unter den Linden das 32. KLA-Weinfest statt. Neben edlen Weinen aus der Region erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielseitiges kulinarisches Angebot. Am Sonntag des Weinfests haben die Geschäfte in der Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet.

Auf dem Schlossplatz unter den Linden laden die Stadt Weilburg und das Unternehmen KLA zum Weinfest. Besucherinnen und Besucher erwarten Weine von Händlern und Winzern aus der Region und ein vielseitiges gastronomisches Angebot. Das Fest startet am Donnerstag um 12 Uhr mit einem Auftritt des Tanzclubs Blau-Orange Weilburg e.V.. Um 14 Uhr wird die neue Saison der Brunnenkonzerte des Kur- und Verkehrsvereins (KVV) eröffnet. Im Anschluss daran eröffnet Bürgermeister Dr. Johannes Hanisch gemeinsam mit Marcus Ritter von KLA offiziell das Weinfest. Auf die Gäste warten Weine der Weingüter Knobloch, Seck, Kuillian Bopp und Enk, des Weinfachhandels Schuster, der Oberlahn-Winzer und des Lions Club Weilburg. Die Landmadlundbua bieten ein vielseitiges Aperitif-Angebot an.

Das Fest ist am Donnerstag von 12 bis 21 Uhr, am Freitag und am Samstag von 17 bis 24 Uhr und am Sonntag von 12 bis 16 Uhr geöffnet.

Am Weinfest-Sonntag, dem 17. Mai, öffnen die Geschäfte der Innenstadt von 12 bis 18 Uhr für einen verkaufsoffenen Sonntag. Sie freuen sich darauf, ihre Kunden mit attraktiven Angeboten zu begeistern.

Die Wirtschafts-Werbung Weilburg (WWW) ist ein Zusammenschluss der Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen der Region. Die WWW will die Attraktivität der Region Oberlahn und Stadt Weilburg an der Lahn als Einkaufsstadt erhöhen und damit die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie neue Kunden gewinnen. Vorhandene Kaufkraft soll in der Region bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region für die Menschen attraktiv zu machen. Sowohl die Kunden als auch die Unternehmen sollen von den Aktivitäten profitieren.

Mit über 140 Mitgliedern gibt die WWW der Wirtschaft Weilburgs eine Stimme und organisiert im guten Einvernehmen mit der Stadt und anderen Initiativen viele Events und Aktionen. Die WWW ist Interessenvertreter der Region „Oberlahn“ und ist für alle an der Region Interessierten offen.

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