312 Menschen schicken ihre Message in die Welt beim ersten Internationalen Zoom Hack Slam bei Hermann Scherer

Weltrekord – 17 Nationen schicken ihre Message in die Welt beim 1. Internationalen Zoom – Hack – SLAM von Hermann Scherer

Am 30.05.2021 traten 312 Teilnehmer, darunter ein Mount Blanc – Bergsteiger, eine Olympiasiegerin im Schwimmen, aus 17 verschiedenen Ländern wie Finnland, Uk, Marokko, Russland, Deutschland digital an, um diesen Weltrekord aufzustellen.

Jeder Teilnehmer hatte eine Minute Zeit, um mit den anderen seinen “Hack” zu teilen. Seinen Mehrwert um die Welt zu schicken. Themen querbeet wie Familie, Business, Ernährung, Sport, Schule, Kinder uvm…

Naturverbunden als Finnin, wohnhaft in St.Peter im Schwarzwald, eine Weltrekord-Inhaberin.

“Es ist grandios, welche Möglichkeiten wir online haben die Herzen der Menschen zu erreichen, gerade in diesen Zeiten. Mein Herz ĂĽberschlug sich vor Freude und der Puls stolperte vor Aufregung, als es an die Veröffentlichung meines Hacks ging.

Ich bin Sanja Salonen, leidenschaftliche Unternehmerin mit mehreren Standbeinen. Meine Passion ist die Palliativpflege. 14 Jahre Begegnung mit Tod und Sterben lässt mich das Leben erstrahlen, denn der Tod ist eine Party. Das lässt mich sehr bewusst Leben. Ich habe mich dafür entschieden Menschen zu inspirieren ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Das war der erste Schritt ins Network Marketing. Ich begleite ein internationales Team. Meine Philosophie ist in jedem die Samen bis zum blühenden Garten zu pflegen. Es ist sehr viel Liebe die fließt. Nur was aus Liebe wächst bleibt für immer, so auch dein Erfolg.

Aus neun Jahren Arbeit in der Psychosomatik Rehaklinik Glotterbad und Erfahrung aus sechs Jahren Tanz/ Tanzunterricht, habe ich mein Coaching in nonverbaler Kommunikation über Tanz entwickelt und erfolgreich Seminare gehalten wie z.B. an dem Pflegekongress im Kloster Irsee im Allgäu.

Ein weiteres Standbein sind verschiedene Coachingmodule mit meiner Partnerin Agnes Oberlin. Als feuriges Duo, in rotem und grünem Kleid stehen wir mit unserem Bühnenprogramm Power Potenz Persönlichkeit im Cafe Fluxus ( E-Werk in Freiburg) auf der Bühne, und inspirieren Menschen, während eines interaktivem Frühstückes. Wir hoffen bald auf den Bühnen Deutschlands wieder präsent sein zu können.

Wir nutzen die Zeit nun für ein neues Modul. Klub der Könige. Mehr verrate ich noch nicht.

Ich bin alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Ethische Werte sind mir in der Erziehung sehr wichtig. Ich schaffe Bewusstsein dafür, dass meine Kinder erfahren, dass sie wunderbar sind, so wie sie sind. Eine Note, eine Zeugnis bewertet nicht deine Essenz, nicht deinen Erfolg in deinem Leben, denn wenn du dein inneres Feuer kennst , zeigt es dir das Licht im Leben. Keine Blume kann Samen streuen wenn sie in einer Schublade aufwächst.

Mein Hack aus tiefstem Herzen, du findest auf keiner Reise der Welt den Erfolg, welchen bereits deine Seele trägt. Jeder ist bereits Experte wenn er seine Essenz kennt, seinen Seelenauftrag lebt. Menschen die lieben was sie machen sind nachhaltig glücklich, erfolgreich und gesund.

Deine Essenz ist dein Erfolg. Dein Sein ist die Antwort auf alle Fragen.”

Fühlst du dich inspiriert mehr über dich zu erfahren, deine Masken fallen zu lassen und in deine wahre Größe zu kommen, freue ich mich von dir zu hören.

Sanja Salonen

William-Tubmanweg 1

79271 St.Peter

0176/63380976

info@sanja-salonen.com

