Weihnachtszauber unter Tage und im Feengrottenpark

Wenn der Winter die Saalfelder Feengrotten in ein funkelndes Lichtermeer taucht, öffnet der 31. Saalfelder Grottenadvent seine Tore und entführt die Besucher in eine einzigartige Erlebniswelt. Am 07. und 08. Dezember 2024 wird die weihnachtliche Stimmung unter Tage und auf dem Weihnachtsmarkt im Feengrottenpark wieder zum unvergesslichen Erlebnis für Groß und Klein!

In den Feengrotten erklingen Weihnachtslieder von einheimischen Chören und Musikgruppen, welche die Herzen höherschlagen lassen. Der besondere Klang der Musik in dieser einzigartigen Kulisse macht den Besuch zu einem ganz besonderen Weihnachtserlebnis.

Den stimmungsvollen Weihnachtsmarkt im Feengrottenpark können Besucher ab 13:00 Uhr Besucher. Zwischen festlich geschmückten Ständen erwarten die Gäste kulinarische Leckereien: von aromatischem Glühwein über Detscher bis hin zu herzhaften Klassikern wie die Thüringer Bratwurst. Zahlreiche handgefertigte Weihnachtsgeschenke und liebevolle Dekorationen laden zum Stöbern und Schenken ein – hier findet jeder das passende Präsent für seine Liebsten.

Besondere Highlights des Grottenadvents sind die Feuershow, die den Abend mit funkelnden Lichtern und einer atemberaubenden Atmosphäre verzaubert, sowie der Wunschbaum, an dem Kinder und Erwachsene ihre Weihnachtswünsche hängen können. Hier trifft man sogar auf den Weihnachtsmann und das Christkind. Musikalische Darbietungen, darunter klassische Weihnachtslieder und festliche Instrumentalstücke, bereichern das Programm. Für alle, die diesen besonderen Moment festhalten möchten, gibt es gleich zwei Fotostationen, an denen Besucher inmitten der weihnachtlichen Atmosphäre unvergessliche Erinnerungsfotos machen können.

Unser TIPP: Nutzen Sie die kostenfreien Busshuttleverbindungen. Diese verkehren im Halbstundentakt zwischen 13 und 19 Uhr zwischen Bahnhof und Knochstraße sowie Marktkauf und Feuerwehr zu den Feengrotten. Die Zeiten und das detaillierte Programm finden Sie auf unserer Internetseite www.feengrotten.de

Wie in jedem Jahr wird ein Teil der Erlöse für eine guten Zweck gespendet. Dieses Jahr ist die Spende an das Tierheim Pflanzwirbach und GlobalSocial – network e.V. geplant.

Es wird empfohlen, die Karten für den Besuch der Feengrotten bereits im Vorfeld in der Tourist-Information oder online zu erwerben.

Die Feengrotten und das Grottoneum haben in der Advents- und Weihnachtszeit bis einschließlich 12.1.2025 jeden Tag von 11 – 15:30 Uhr geöffnet.

Informationen und Reservierungen: Kundenservice Saalfelder Feengrotten

Feenfon: 0 36 71 – 55 04 0 | kundenservice@feengrotten.de | www.feengrotten.de

Text und Bildmaterial zum Download unter www.feengrotten.de/presse

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

