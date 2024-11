31. Grottenadvent in den Saalfelder Feengrotten

zauberhaftes Adventswochenende im Feengrottenpark

Alle Jahre wieder findet am 2. Adventswochenende im Schaubergwerk Feengrotten und in dem angrenzenden Feengrottenpark ein zauberhaftes Weihnachtsprogramm statt.

Am 7. und 8. Dezember 2024 lockt der Saalfelder Grottenadvent zu einem musikalischen Erlebnis in der Vorweihnachtszeit. Zahlreiche einheimische Chöre, Musik- und Instrumentalgruppen zaubern über und unter Tage Adventsstimmung in die Herzen der Besucher.

Ein beschaulicher Weihnachtsmarkt im Feengrottenpark lädt ab 13:00 Uhr zum Verweilen, Schlemmen und Kauf attraktiver Geschenke ein. Die Besucher erwartet ein unterhaltsames Programm mit abwechslungsreichem Bühnenprogramm, Feuershow und Bastelangeboten. Natürlich hält auch der Weihnachtsmann so manche Überraschung bereit.

Unser TIPP: Nutzen Sie die kostenfreien Busshuttleverbindungen. Diese verkehren im Halbstundentakt zwischen 13 und 19 Uhr zwischen Bahnhof und Knochstraße sowie Marktkauf und Feuerwehr zu den Feengrotten. Die Zeiten und das detaillierte Programm finden Sie auf unserer Internetseite www.feengrotten.de

Wie in jedem Jahr wird ein Teil der Erlöse für eine guten Zweck gespendet.

Es wird empfohlen, die Karten für den Besuch der Feengrotten bereits im Vorfeld in der Tourist-Information oder online zu erwerben.

Die Feengrotten und das Grottoneum haben in der Advents- und Weihnachtszeit bis einschließlich 12.1.2025 jeden Tag von 11 – 15:30 Uhr geöffnet.

Informationen und Reservierungen: Kundenservice Saalfelder Feengrotten

Feenfon: 0 36 71 – 55 04 0 | kundenservice@feengrotten.de | www.feengrotten.de

Text und Bildmaterial zum Download unter www.feengrotten.de/presse

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

