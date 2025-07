300 Hour Online Yoga Teacher Training mit Gyan Yog Breath

Gyan Yog Breath launcht zertifiziertes 300 Hour Online Yoga Teacher Training mit ZPP-Anerkennung

Die renommierte internationale Yogaschule Gyan Yog Breath mit Sitz in Rishikesh, Indien, erweitert ihr Angebot für angehende und praktizierende Yogalehrer:innen: Ab sofort ist das beliebte 300 hour online yoga teacher training offiziell von der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) in Deutschland anerkannt. Damit setzt Gyan Yog Breath neue Maßstäbe im Bereich der digitalen Yoga-Ausbildung und ermöglicht es Teilnehmer:innen weltweit, sich ortsunabhängig, flexibel und nach höchsten Standards weiterzubilden.

Diese Anerkennung ist besonders für deutsche Yogalehrende von Bedeutung, denn sie ermöglicht es Absolvent:innen, nach erfolgreichem Abschluss Präventionskurse nach §20 SGB V anzubieten – bezuschusst von den gesetzlichen Krankenkassen.

Was ist das 300 Hour Online Yoga Teacher Training?

Das 300 hour online yoga teacher training ist ein Aufbaukurs für alle, die bereits ein 200 Stunden Yoga Teacher Training abgeschlossen haben und sich auf die nächste Ausbildungsstufe begeben möchten. Es handelt sich dabei um ein vertiefendes, professionelles Weiterbildungsprogramm mit Fokus auf Anatomie, fortgeschrittener Asana-Praxis, Yogaphilosophie, Unterrichtsdidaktik, Mental Health und Prävention.

Gyan Yog Breath bietet dieses Training vollständig online an – mit einer Kombination aus Live-Unterricht, Selbstlern-Modulen, Hausarbeiten, Peer-Gruppen und persönlichem Mentoring durch erfahrene Lehrer:innen mit langjähriger internationaler Unterrichtspraxis.

Vorteile des 300 Hour Online Yoga Teacher Training

1. ZPP-Anerkennung: Gesundheitsförderung auf höchstem Niveau

Durch die Zertifizierung bei der Zentralen Prüfstelle Prävention wird das 300 hour online yoga teacher training zum Wegbereiter für eine professionelle Tätigkeit im Gesundheitswesen. Nach dem Abschluss können Lehrende eigene Präventionskurse konzipieren und Krankenkassenzuschüsse für ihre Teilnehmenden beantragen – ein entscheidender Vorteil in einem wachsenden Markt.

2. Flexibilität und Zugänglichkeit

Da die gesamte Ausbildung online stattfindet, können Yogalehrende aus aller Welt teilnehmen – unabhängig von Wohnort oder Zeitverschiebung. Die Inhalte stehen auf einer interaktiven Lernplattform rund um die Uhr zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch wöchentliche Live-Sessions in kleinen Gruppen, individuelle Betreuung und Praxisbegleitung.

3. Tiefe, Struktur und Professionalität

Das 300 hour online yoga teacher training bei Gyan Yog Breath bietet eine klare, strukturierte Lernreise – von fortgeschrittener Praxis über wissenschaftlich fundiertes Wissen bis hin zu achtsamer Kommunikation und Unterrichtsgestaltung. Die Ausbildung schult nicht nur Körper und Geist, sondern auch die Fähigkeit, Wissen kompetent und empathisch weiterzugeben.

4. Internationale Anerkennung & Community

Alle Zertifikate sind Yoga Alliance-zertifiziert (USA) und international anerkannt. Teilnehmer:innen erhalten Zugang zur Gyan Yog Breath Community – einem Netzwerk von Absolvent:innen aus über 40 Ländern, die sich gegenseitig unterstützen, inspirieren und vernetzen.

Inhalte des Trainings im Überblick

Das 300 hour online yoga teacher training gliedert sich in 5 zentrale Module:

Asana, Pranayama & Kriya (Hatha & Ashtanga)

Fortgeschrittene Körperhaltungen mit therapeutischem Ansatz

Atemtechniken zur Stressbewältigung & Aktivierung

Reinigungspraktiken & energetische Ausrichtung

Yoga-Philosophie & Psychologie

Vedische Texte, Upanishaden und Bhagavad Gita

Achtsamkeit, Emotionale Intelligenz und Yogatherapie

Persönlichkeitsentwicklung & spirituelle Integration

Anatomie & Yoga-Therapie

Funktionelle Anatomie für sichere Praxis

Yogatherapie bei Rückenbeschwerden, Schlafstörungen, Depression

Präventive Ansätze auf körperlicher und mentaler Ebene

Didaktik & Unterrichtskompetenz

Methodik des Unterrichtens

Kursplanung, Zielgruppenspezifische Gestaltung

Stimme, Sprache und Präsenz im Online- und Präsenzformat

Prävention nach §20 SGB V

Einführung in das deutsche Gesundheitssystem

Aufbau & Zertifizierung von Präventionskursen

Anforderungen der ZPP & praktische Umsetzung

Für wen eignet sich dieses Training?

Das 300 hour online yoga teacher training richtet sich an:

Yogalehrende mit 200h-Zertifikat, die sich weiterqualifizieren möchten

Coaches, Therapeut:innen und Trainer:innen, die Yoga in Präventionsarbeit integrieren wollen

Alle, die eine tiefere Verbindung zur eigenen Praxis aufbauen und professionell unterrichten wollen

Menschen, die sich beruflich neu orientieren oder ihr Yogawissen gezielt ausbauen möchten

Die Yoga-Lehrerausbildungsschule Gyan Yog Breath in Rishikesh, Indien, ist eine renommierte Einrichtung, die eine umfassende Ausbildung in Yoga anbietet. Die Schule ist von der Yoga Alliance zertifiziert, was bedeutet, dass ihre Abschlüsse international anerkannt sind. Zusätzlich sind die Ausbildungen bei Krankenkassen anerkannt, was den Absolventen die Möglichkeit bietet, Yoga als Therapie anzubieten und von Versicherungen erstattet zu werden. Ein besonderes Merkmal der Schule ist ihr deutschsprachiges Team von Mitarbeitern, was deutschen Teilnehmern eine komfortable Lernumgebung bietet. Die Ausbildungen umfassen auch spezialisierte Kurse wie Pränatalyoga, Kinderyoga und therapeutisches Yoga, um den Bedürfnissen unterschiedlicher Zielgruppen gerecht zu werden. Mit einer Kombination aus traditionellem Wissen und modernen Lehrmethoden bietet Gyan Yog Breath eine erstklassige Ausbildung für angehende Yogalehrer.

