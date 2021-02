30 Jahre ULTRASONE: Die Kopfhörer-Manufaktur von Gut Raucherberg feiert ein denkwürdiges Jubiläum

Wielenbach, 03. Februar 2021 – Ganze 30 Jahre High-End-HiFi für den besonderen Hörgenuss – ULTRASONE feiert sein rundes Jubiläum. Seit der Gründung verwöhnt der bayerische Kopfhörer-Hersteller von Gut Raucherberg sowohl anspruchsvolle Musikliebhaber als auch professionelle Anwender mit bestem Klang. Die Manufaktur legt dabei seit jeher ein großes Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Langlebigkeit seiner Produkte. Die von Hand in Deutschland gefertigten High-End-Kopfhörer der Edition Serie wurden vielfach von der Fachpresse prämiert und begeistern Audio-Enthusiasten weltweit. Im Laufe der Zeit sind so einige unvergessene Meilensteine in der Geschichte des Unternehmens zusammengekommen – vom ersten Kopfhörer HFI-100 über die Edition 8 bis zum ausgefeilten Kopfhörerverstärker Volcano. Als Zeugnis der Innovationskraft der Manufaktur stehen über 60 erfolgreich angemeldete Patente, die ULTRASONE seinen Produkten einsetzt.

S-Logic: revolutionäre Technologie und eigenständiges Markenzeichen

Der Kern eines jeden Kopfhörers der bayrischen Manufakur ist seit 30 Jahren die patentierte und mehrfach ausgezeichnete S-Logic™-Technologie. Hierbei werden die Schallwandler versetzt angeordnet, wodurch eine exzellente Räumlichkeit des Klangs erzeugt wird. Einhergehend wird ein geringerer Schalldruck bei gleich empfundener Lautstärke erreicht, womit das Ohr gerade bei langem Musikgenuss oder bei der professionellen Anwendung weniger belastet wird. So garantiert S-Logic™ nicht nur besten Klang, sondern auch ermüdungsfreies Hören. Die neuste Evolutionsstufe der Technologie ist S-LogicEX™ mit einer trichterförmig nach vorne und unten strukturierten Schallwandler-Anordnung. Diese Konstruktion ermöglicht einen größeren Abstand zwischen Treiber und Ohr und macht die ohnehin schon beeindruckende Klangbühne noch besser. Neben dem geringeren Schalldruck von S-Logic™ schützt ULTRASONE seine Kopfhörer-Nutzer auch mit einer MU-Metall-Abschirmung nach ULE-Standard (Ultra Low Emission). Diese wurde entwickelt, um die Hörer vor elektromagnetischer Strahlenbelastung zu schützen.

Nachhaltige Manufakturfertigung in Bayern

In der langjährigen Unternehmensgeschichte sind speziell ausgewählte und hochwertige Materialien schon immer die Grundlage der Manufakturprodukte. Sie garantieren dabei nicht nur den besonderen optischen und haptischen Eindruck, sondern sorgen auch für eine lange Lebensdauer – für jahrelangen Musikgenuss. Mit austauschbaren Polstern und Kabeln stehen die Kopfhörer für hohe Standards und ein nachhaltiges Produktdesign von Anfang bis Ende. Bei der Auswahl von Kopfhörer-Bauteilen achtet ULTRASONE außerdem auf maximale Umweltverträglichkeit und kurze Wege zu den Zulieferern. Mit einer ständigen Optimierung der Fertigungsprozesse wird mit den vorhandenen Ressourcen zudem verantwortungsvoll umgegangen. Nachhaltigkeit ist auch an anderer Stelle ein fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie: Der Fertigungs-Standort in Bayern ist mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet und auch bei der Zusammenarbeit mit Partnern wird auf eine klimaneutrale Fertigung geachtet. Weiterhin besteht der der Firmenfuhrpark vorwiegend aus fortschrittlichen Elektrofahrzeugen.

Meilensteine der Unternehmensgeschichte

Seit 30 Jahren steht ULTRAONE für erstklassige Kopfhörer, die sich durch wertige Materialien und eine edle Formgebung auszeichnen. Während dieser Zeit hat das Unternehmen vielmals die Vorreiter-Rolle im Bereich der Kopfhörer-Technologie übernommen und zahlreiche einzigartige sowie ausgezeichnete Modelle auf den Markt gebracht. Vor allem die Kopfhörer der Edition Serie haben enorm zur Bekanntheit der Marke beigetragen und stehen für exzellenten Klang, den Hörer auf der ganzen Welt schätzen. So klingen die erfolgreichen Edition 8 noch immer exzellent an der audiophilen HiFi-Anlage. Der 2017 erschienene Edition 15 hat das Portfolio des Herstellers um einen offenen Referenzkopfhörer erweitert, der mit Gold-Titanium-Compound Treibern ausgestattet ist. Mit seinem absoluten High-End-Anspruch begeistert das edle Over-Ear-Modell nicht nur anspruchsvolle Kunden, sondern auch die Fachwelt. Doch ULTRASONE hat seine Innovationskraft auch bei revolutionären In-Ear-Hörern bewiesen. Der Saphire von 2019 vereint sechs Treiber und vier Wege in einem kompakten In-Ear-Gehäuse und ermöglicht so eine detaillierte Auflösung über das gesamte Frequenzspektrum hinweg – selbstverständlich handgefertigt in Bayern. Im letzten Jahr hat sich ULTRASONE mit dem Volcano zudem ein wahres Denkmal gesetzt. Der erlesene Kopfhörerverstärker im Stil der Referenzkopfhörer setzt als Röhrenverstärker der Superlative auf absolut kompromisslose Klangqualität.

Seit 20 Jahren bei ULTRASONE: CEO Michael Willberg

In diesem Jahr gibt es sogar noch ein weiteres Jubiläum zu feiern: Michael Willberg, CEO der ULTRASONE AG, begleitet die Geschicke der Manufaktur unweit des Starnberger Sees seit nunmehr 20 Jahren. Ein besonderes Augenmerk war in dieser Zeit die nachhaltige Entwicklung von ULTRASONE. Als absoluter Vorreiter der E-Mobilität hat Willberg die umweltbewusste Ausrichtung des Unternehmens stark geprägt. Vieles ist im Laufe der Zeit allerdings auch beständig geblieben: “Unfassbare 30 Jahre ist es her, als mein alter Freund Florian König die Firma ULTRASONE elektroacoustics GmbH gegründet hat und mittlerweile bin ich selbst schon über 20 Jahre dabei. Dabei weiß ich noch genau, wie ich mir meinen ersten ULTRASONE HFI-100 verdient habe, indem ich beim Bau der Geräte mitgeholfen habe. Meiner war der erste nicht-gelbe ULTRASONE Kopfhörer aller Zeiten und er belegt immer noch einen Ehrenplatz im Büro. Viel ist seit der Zeit passiert – aber zwei Dinge haben sich nie verändert: Die Freundschaft zwischen Florian und mir und die Passion, die Emotionen der Musik zum Erlebnis beim Hören zu machen”, so Willberg.

Als einer der führenden Entwickler und Hersteller von Kopfhörern hat sich die Ultrasone AG seit ihrer Gründung im Jahr 1991 einen guten Namen bei audiophilen Hörern auf der ganzen Welt gemacht. Ultrasone-Kopfhörer sind im Pro-Audio-Bereich bei angesagten DJs und in renommierten Tonstudios genauso zu finden wie bei HiFi-Liebhabern in über 50 Ländern. Einen exzellenten Ruf genießen zudem die exklusiven Manufaktur-Modelle, die hierzulande in Handarbeit hergestellt werden. Seit einigen Jahren kommen auch MP3-Player- und Smartphone-Besitzer in den Klanggenuss von portablen Kopfhörern in Ultrasone-Qualität. Das Unternehmen vom Starnberger See hält mehr als 60 Patente; eine Besonderheit der Ultrasone-Modelle ist die patentierte S-Logic-Technologie, die über eine dezentrale Anordnung der Schallwandler für einen räumlichen wie natürlichen Klang sorgt und gleichzeitig das Gehör schont. Die 1997 entwickelte ULE-Abschirmung ist ein weiterer Meilenstein der Ultrasone-Historie, die die elektromagnetische Strahlenbelastung des Kopfes bei der Nutzung eines Kopfhörers um bis zu 98 Prozent reduziert.

Firmenkontakt

ULTRASONE AG

ULTRASONE AG

Gut Raucherberg 3

82407 Wielenbach

0881/901150-0

info@ultrasone.com

https://www.ultrasone.com

Pressekontakt

rtfm GmbH

Frank Mischkowski

Flößaustraße 90

90763 Fürth

+49 (0) 911 – 310 910-0

+49 (0) 911 – 310 910-99

ultrasone@rtfm-pr.de

https://www.rtfm-pressecenter.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.