30 Jahre Perspectix: Digitale Zwillinge für Vertrieb und Handel

Die Perspectix AG in Zürich realisiert seit 1996 kontinuierlich ihre Vision, Vertriebs- und Handelsprozesse mit Digitalen Zwillingen effizienter, sicherer und erfolgreicher zu gestalten. In 30 Jahren hat das Unternehmen dabei Kontinuität und Skalierbarkeit bewiesen.

Perspectix wurde 1996 als Spin-off der Universität Zürich mit dem Ziel gegründet, einen 3D-Produktkonfigurator für modulare technische Produktsysteme zu entwickeln. In enger Partnerschaft mit dem Möbelhersteller USM entstand eine Plattform für weltweit agierende, mehrstufige Vertriebsorganisationen.

P´X Industry Solution

In vielen Kundenprojekten wurde der Produktkonfigurator zur P´X-Industry Solution ausgebaut: 3D-Visualisierung im Einbauraum, interaktive Konfiguration komplexer Produkte mit regelbasierter Produktlogik und technischen Berechnungen sowie eindeutige Kommunikation zwischen allen Beteiligten zeichnen die CPQ-Lösung bis heute aus. Trotz der laufenden funktionalen Erweiterung blieben Produktlogik, Daten und 3D-Modelle konsistent. Genau diese Stabilität ist eine zentrale Voraussetzung für erfolgreiche Skalierung. Diese gelingt in mehreren Dimensionen:

– Die aktuelle P´X Industry Solution wird in 45 Branchen der Industrie für über 100.000 digitale Produkte verwendet.

– Führende Unternehmen setzen sie an rund 15.000 Arbeitsplätzen in weltweit über 40 Ländern ein.

– Mit der aktuellen Version 14 können mehrere Teams geregelt an Digitalen Zwillingen riesiger Anlagen gemeinsam im Kontext der BIM-Gebäudedaten arbeiten.

Eine konsequente Web-Strategie eröffnet den Kunden neue Präsentations- und Absatzmöglichkeiten im Internet, ohne die Sicherheit der Daten zu gefährden.

P´X Retail Solution

Ausgehend von der Konfiguration von Ladenbau- und Einrichtungssystemen entwickelte Perspectix ab 2008 unter Beteiligung der Dolma Gruppe eine umfassende Lösung für das Retail Management. 2011 wurde die Retail Solution als kollaborative Business-Software für Filialisten vorgestellt. Zentrales Filialmanagement, Ladenbau- und Einrichtungsplanung, Sortimentsplanung und Merchandising ergeben Digitale Filialzwillinge, welche alle Abläufe und Abstimmungen für alle Beteiligten effizienter gestalten. Anwender wie Migros, Rewe oder Hornbach berichten über ihre Erfolge mit der Software. 5.000 Anwender weltweit erzeugen pro Tag etwa 3.000 Planogramme – 9000 Filialen werden mithilfe von Digitalen Zwillingen gesteuert und erneuert. Dabei verbessert ein webbasierter Store Communicator die Kommunikation mit realen Filialen.

Auf Zukunft programmiert

Seit 2022 wird Perspectix von AUCTUS als Anteilseigner mit einer spezialisierten Buy-and-Build-Strategie auf dem Kurs in die Zukunft begleitet. Die Entwicklung folgt seit 1996 einer klaren Linie: Eine stabile Basis aus Produktlogik, Parametrik und 3D wird schrittweise dort erweitert, wo Kunden echten Nutzen erzielen. Für die kommenden Jahre stehen drei Themen im Vordergrund:

– Der Digitale Konfigurationszwilling wird um einen KI-Companion ergänzt, der Anwender von zeitraubender Routine entlastet.

– Um die Anlagenplanung (CAP&E) weiter zu forcieren, wird der digitale Produktzwilling zum Systemzwilling ausgebaut.

– Der Cloudbetrieb wird den Kunden als Option mit klaren Ansagen angeboten, wo Daten verarbeitet, wie Modelle genutzt und Sicherheit gewährleistet werden.

„Der Kern unserer Produktlogik, 3D-Modelle und Prozessdenken sind stabil geblieben, während die Reichweite, Branchenvielfalt, Internationalisierung und Anwendungstiefe unserer Lösungen gestiegen sind“, sagt Andre Kälin, Geschäftsführer von Perspectix. „Unsere Vision verbindet digitale Zwillinge mit Künstlicher Intelligenz.“

Über Perspectix

Die Perspectix AG ist ein führender Anbieter von Digitalisierungslösungen für die Vertriebsprozesse von Industrieunternehmen und das Retail Management von Handelsketten. Mit kontinuierlichem Wachstum 1996 entwickelt und vertreibt das Unternehmen zwei innovative Kernprodukte:

Die P“X Industry Solution umfasst als leistungsstarke Configure-Price-Quote (CPQ) Lösung einen 3D-Produktkonfidurator für variantenreiche Produktsysteme, unterstützt den Multi-Channel Vertrieb internationaler Unternehmen und integriert sich nahtlos in ERP-, CAD-, PDM/PLM- wie CRM-Systeme. Die PX Industry Solution eignet sich für das Computer Aided Planning (CAP) von Industrieanlagen und steigert die Effizienz in den Prozessen.

Die P´X Retail Solution digitalisiert die Prozesse wie Ladenplanung, Sortimentsmanagement, Regaloptimierung und Visual Merchandising von Handelsketten. Sie verbessert die Zusammenarbeit und trägt zur effizienten Organisation der Filialen bei.

Perspectix positioniert sich als Innovationsführer in der digitalen Transformation. Die Lösungen senken Vertriebskosten, maximieren das Umsatzpotenzial und stärken die Kundenbindung. Das internationale Team mit Sitz in Zürich betreut Perspectix führende Unternehmen auf der ganzen Welt mit kontinuierlicher Innovation, termingerechter Lieferung und höchster Qualität.

Filialauswertung. Wegen der Verbindung von Vertriebsoptimierung, grafischer Projektierung und Product Lifecycle Management in einer zukunftsweisenden Technologie ist Perspectix heute strategischer Lieferant namhafter Hersteller und Handelsketten sowie Partner führender IT-Häuser.

