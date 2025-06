„30 Jahre“ Jubilaeums-Charitylauf der Fussballabteilung des TSV Eningen 2025

Am Samstag, den 19. Juli wird es wieder so weit sein, der Charitylauf zum 30ten Jubiläum der Aktion „Fußballkids helfen“ des TSV Eningen stattfinden. Es soll in diesem Jahr ein Rekordergebnis erlaufen werden. Daher ist auch wieder „Freies Laufen“ in diesem Jahr möglich. Was bedeutet das? Man kann in Präsenz laufen, aber auch schon drei Wochen vorher und nachher virtuell. Also ab 28.6. bis 9.8. wo und wann man will. Wie geht das? Sie laufen rund um das Arbachtalstadion, Zuhause in Ihrem Garten oder die vorgeschlagenen Strecken der vergangenen Jahre.

Zur Orientierung – eine Runde beim realen Charitylauf beträgt 480 m. Sie zählen diese Runden, die Sie gelaufen sind und für jede Runde überweisen Sie 1.- Euro auf das Spendenkonto. Sie können auch jemanden laufen lassen und dann spenden oder aber spenden ohne zu laufen. Gerne laufen die Fußballjugend, Kindergartenkinder oder Schüler dann Ihre gespendeten Runden ab. Das Geld wird wie immer eins zu eins weiter gespendet. Es wird kein einziger Cent für organisatorische Zwecke verwendet. Die anfallende Arbeit, ist auch eine Spende der Initiatoren.

So bleiben Sie fit oder sind ein großzügiger Spender und helfen gleichzeitig folgenden Organisationen:

– Förderkreis Hospiz Veronika e.V.

– Palliativstiftung Reutlingen

– Kinder- und Jugendhospiz Reutlingen

– „Wir können alles außer Muskeln“ ALS – Hilfe Neckaralb

– Sonnenstrahlen e.V.

– Frühchen e.V. Reutlingen

– Organisation Wirbelwind e.V. J

– Jugendrotkreuz Eningen

Wenn Sie beim Stadionfest in Präsenz laufen wollen ist folgender Ablauf an diesem Tag vorgesehen. Um 9.30 Uhr gibt es einen Kindergottesdienst und ab 10 Uhr können dann die Kindergartenkinder ihre Runden drehen. Die Erwachsenen und alle anderen haben die Möglichkeit ab 11:30 Uhr zu laufen. Bei den Kindern wird es eine Ehrung für die meisten gelaufenen Runden geben. Die Kinderevents werden von der Physiopraxis van Rossenberg aus Eningen betreut.

Sie können Ihre Spende auf folgendes Konto bei der KSK überweisen:

TSV Eningen e.V. – Fußballkids helfen

IBAN: 60 64 05 00000100030853 SOLADES1REU

Ab einer Spende von 20.- Euro erhalten Sie eine Spendenbescheinigung. Sehr gerne können Sie von ihrem Lauf auch ein Foto an die Fußballabteilung des TSV Eningen oder Frau Barbara Dürr senden – es wird dann auf der Internet- oder Facebookseite der Fußballabteilung veröffentlicht. Machen Sie mit, bleiben Sie fit – helfen kann jeder, in dem er laufend Gutes tut.

Die oben genannten Organisationen brauchen in diesem Jahr und eigentlich immer Ihre Hilfe und Unterstützung. Der Charitylauf ob in Präsenz oder virtuell der Fußballabteilung des TSV Eningen dauert bis zum 9. August 2025. Fangen Sie am besten gleich morgen an zu trainieren oder auch zu laufen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Dr. Barbara Dürr ( barbara.duerr@ic.vkn.de)

Jetzt schon herzlichen Dank.

Weitere Informaionen: https://forumgesundegemeinde.de

Gesundheitsforum Eningen e.V. – Wer wir sind und was wir wollen:

Zum Verein: Gegründet im November 1997 hat der Verein ungefähr 50 Mitglieder des Gesundheitswesens aus, in und um Eningen unter Achalm.

Zweck des Vereins ist die Förderung des Gesundheitswesens, indem das Gesundheitsbewusstsein der Menschen gestärkt, der Umgang mit bestehenden Krankheiten erleichtert und erkrankten Menschen mit fachlicher Unterstützung geholfen werden soll.

Aktivitäten des Vereins: Regelmäßige Vorträge und Informationsveranstaltungen, kompetente Beratung in der Geschäftsstelle und durch die Mitglieder.

Mit-Organisation der Eninger Gesundheitstage, Patenschaft Sturzpräventionsgarten Calner Platz. Kooperation, gegenseitige Anerkennung und intensive Zusammenarbeit im Sinne der Patienten.

Wir wünschen uns weiterhin viel Interesse und Anregungen aus der Bevölkerung

zu allen Gesundheits-Themen! Gerne ihre Mitgliedschaft, Mitarbeit oder finanzielle Unterstützung!

