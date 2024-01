3. Internationaler Schimmel Klavierwettbewerb 2024

Location: Wilhelm Schimmel Pianofortefabrik

Street: Friedrich-Seele-Straße 20

City: 38122 – Braunschweig (Germany)

Start: 01.03.2024 09:00 Uhr

End: 03.03.2024 22:00 Uhr

Entry: free

get ticket



Mit Blick auf eine moderne Generation von Konzertpianisten präsentiert Schimmel Pianos den Internationalen Schimmel Klavierwettbewerb 2024. Hier werden 24 internationale Pianistinnen und Pianisten im Alter von 18 bis 32 Jahren ihr Talent und ihre Kreativität unter Beweis stellen. Der spannende Wettbewerb der jungen Talente beginnt am 1. März und endet am 3. März 2024 mit dem Preisträgerkonzert im Schimmel-Konzertsaal in Braunschweig.

Der internationale Klavierwettbewerb findet in mehreren Runden statt. Die Vorrunden, in denen alle 24 Teilnehmenden ihr Können unter Beweis stellen, finden am Freitag (1. März) und Samstag (2. März) jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr statt. Am 3. März 2024 treten die 6 Bestplatzierten der Vorrunde in einem spannenden Finale gegeneinander an. Ein besonderer Höhepunkt für Musikfans wird das abschließende öffentliche Preisträgerkonzert sein, bei dem die drei Preisträger ab 19:00 Uhr ihr Programm noch einmal aufführen werden. Teil des Preisträgerkonzerts ist auch die Verleihung des Publikumspreises.

Der Klavierwettbewerb richtet sich an alle Musikliebhaber, die Freude an außergewöhnlichen Konzertprogrammen und an der unbestreitbaren Virtuosität dieser Pianistinnen und Pianisten haben.

Die genauen Vorspielzeiten der Teilnehmenden und ihre Konzepte finden Sie unter: www.schimmel-klavierwettbewerb.de/spielzeiten-2024/

Die Förderung junger Pianistinnen und Pianisten ist ein zentrales Anliegen von Schimmel Pianos, das insbesondere beim Internationalen Schimmel Klavierwettbewerb zum Ausdruck kommt, der nun schon in der dritten Ausgabe stattfindet. Der Wettbewerb geht über das reine Klavierspiel hinaus und stellt die künstlerische Gestaltung in den Mittelpunkt. So beinhaltet die Aufgabenstellung für die Teilnehmenden dieses Wettbewerbs auch die Gestaltung eines attraktiven Programmkonzeptes mit einem aussagekräftigen Titel. Hier ist die Kreativität der Teilnehmenden gefragt, die neben hervorragenden Musikern auch Programmgestalter sind.

Schimmel ist ein deutscher Premium-Hersteller von Flügeln und Klavieren mit Hauptsitz in Braunschweig. Seit 1885 stellt das Traditionsunternehmen hochwertige Pianoforte-Instrumente her, deren Qualität hohes internationales Renommee besitzt. Schimmel Instrumente sind die meistprämierten und meistgespielten Flügel und Klaviere aus deutscher Produktion. Mehr Informationen finden Sie unter: www.schimmel-piano.de

Firmenkontakt

Wilhelm Schimmel Pianofortefabrik GmbH

Sascha Kirschner

Friedrich-Seele-Straße 20

38122 Braunschweig

+49 (531) 8018 0



https://www.schimmel-pianos.de/

Pressekontakt

Wilhelm Schimmel Pianofortefabrik GmbH

Sascha Kirschner

Friedrich-Seele-Straße 20

38122 Braunschweig

+49 (531) 8018 102



https://www.schimmel-pianos.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.