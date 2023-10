3. Automotive Forum von RTI: Software-Defined Vehicle Development

Software-Updates rund um funktionale Sicherheit und Architektur-Flexibilität

Sunnyvale (USA)/München, Oktober 2023 – Real-Time Innovations ( RTI), der führende Anbieter von Software-Frameworks für autonome Systeme, kündigt für den 9. November sein drittes jährliches Automotive Forum an. Die Veranstaltung bringt führende Vertreter der Automobiltechnologie zusammen, um zu erörtern, wie die Software-Entwicklung bis zur Serienreife optimiert werden kann. Die Teilnehmer der Veranstaltung erfahren auch als Erste von neuen Software-Updates für Sicherheit und Flexibilität, die SDVs (Software Defined Vehicles) zukunftssicher machen.

In der dynamischen Automobilbranche hängt der Erfolg von der Fahrzeugsoftware ab. Die Herausforderung für OEMs besteht darin, schneller auf den Markt zu kommen und gleichzeitig strenge Sicherheitsrichtlinien einzuhalten. Ein schneller Fortschritt hängt von einer flexiblen Architektur, Anpassungsfähigkeit und Interoperabilität ab, um die Entwicklung von proprietärem Code zu minimieren. Gleichzeitig müssen die Anforderungen an die funktionale Sicherheit erfüllt werden, um den sich ändernden gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Auf dem virtuellen Forum wird Angel Berrio, Group Product Manager bei RTI, eine neue Software vorstellen, die es den Automobilherstellern erleichtern wird, die komplexesten Anforderungen des Automobilmarktes zu erfüllen: Session „Building Functional Safety and Flexibility in Tomorrow’s Vehicles“ um 17:15 MEZ (bzw. 9:15 a.m. PT).

Das Programm umfasst Einblicke und Best Practises, mit denen Automobilhersteller ihre Innovationen vorantreiben und ihren Erfolg beschleunigen können. Weitere Referenten sind:

– Alexander Kocher, ehemaliger CEO der Elektrobit Automotive GmbH

– Gerard Vink, Branchenexperte Produktdefinition bei TASKING

– Steve Crumb, Gründer und Geschäftsführender Direktor, COVESA

– Robert Day, Direktor, Automotive GTM, Arm & Governing Body Representative, SOAFEE

– Michael Niklas-Höret, Stellvertretender Vorsitzender, AUTOSAR

– Stephen Miller, Vorsitzender des Technischen Ausschusses, AVCC

– Pedro Lopez, Direktor Automotive, RTI

– Angel Berrio, Group Product Manager für Automotive & Aviation, RTI

Details zur Veranstaltung:

– Was: RTI Automotive Forum 2023

– Wann: Donnerstag, 9. November von 16:00 Uhr bis 17:45 Uhr MEZ (bzw. 08:00 – 09:45 a.m. PT)

– Wo: Virtuell

Um die vollständige Tagesordnung einzusehen und Ihren Platz für diese kostenlose Veranstaltung zu sichern, registrieren Sie sich bitte hier.

Real-Time Innovations (RTI) ist der größte Software-Framework-Anbieter für autonome Systeme. RTI Connext stellt eine führende Architektur zur Entwicklung intelligenter verteilter Systeme dar. Connext tauscht Daten in einzigartiger Weise direkt aus und verbindet KI-Algorithmen mit Echtzeit-Netzwerken von Geräten, um autonome Systeme aufzubauen.

RTI“s oberste Priorität ist der Erfolg seiner Kunden bei der Bereitstellung von marktreifen Systemen. Mit über 1.800 Projekten läuft die Software von RTI in mehr als 250 autonomen Fahrzeugprogrammen, betreibt die größten Kraftwerke Nordamerikas, koordiniert das Management von Marineschiffen, bewegt eine neue Generation medizinischer Robotik, ermöglicht fliegende Autos und bietet medizinische Intelligenz für Krankenhauspatienten und Unfallopfer rund um die Uhr. RTI ermöglicht eine intelligentere Welt.

RTI zählt zu den innovativsten Anbietern von Produkten, die auf dem Data Distribution Service™ (DDS) Standard der Object Management Group (OMG) basieren. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, sowie regionale Zentralen in Spanien und Singapur.

