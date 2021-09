3. Auflage der Aushangpflichtigen Unfallverhütungsvorschriften und Technischen Regeln für Feuerwehren erschienen

Im März 2021 haben sich einige wichtige Änderungen an aushangpflichtigen Unfallverhütungsvorschriften und Technischen Regeln ergeben. So sind die ASR A2.2 “Maßnahmen gegen Brände” und die ASR A3.7 “Lärm” überarbeitet worden. Die TRGS 510 “Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern” wurde komplett neu gefasst. Diese müssen in jeder Wehr in der aktuellen Fassung und an geeigneter Stelle zur Verfügung stehen. Wäre es da nicht ideal, wenn diese Vorschriften und Regeln auf dem aktuellen Stand stets griffbereit sind?

Genau das bietet die 3. Auflage des Aushangbuchs “Aushangpflichtige Unfallverhütungsvorschriften und Technische Regeln für Feuerwehren”. Darin sind alle einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und wichtige Technische Regeln für Feuerwehren kompakt zusammengefasst. Alle Texte entsprechen dem aktuellen Rechtsstand und durch die praktische Lochung ist die Textsammlung bereits fertig zum Aushang vorbereitet!

Die Textsammlung stellt das ideale Informationsmaterial für alle Einsatzkräfte der Feuerwehren dar. Zudem verpflichten rechtliche Bestimmungen zur Bekanntgabe bestimmter Gesetze, Vorschriften, Verordnungen und Mitteilungen. Mit dem vorliegenden Werk wird dieser Verpflichtung nachgekommen.

Mehr Informationen zum Buch “Aushangpflichtige Unfallverhütungsvorschriften und Technische Regeln für Feuerwehren” finden Interessierte unter forum-verlag.com.

Die FORUM VERLAG HERKERT GMBH ist Spezialist für Fachmedien im B2B-Bereich. Der Verlag ist Herausgeber von Software-, Online- und Printprodukten sowie Veranstalter zahlreicher Seminare, Lehrgänge und Fachtagungen. Damit werden Themen aus Öffentliche Verwaltung, Personalwesen, Management, Arbeitsschutz, Produktion & Umwelt, Bau, Erwachsenen- und Jugendbildung sowie Außenwirtschaft & Logistik abgedeckt.

Die FORUM VERLAG HERKERT GMBH ist eine Tochtergesellschaften der FORUM MEDIA GROUP GMBH.

