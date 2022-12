27 Million US-Dollar Renovierung für Grand Palladium Jamaica Resort & Spa

Projekt umfasst die Neugestaltung der Gemeinschaftsbereiche und die komplette Renovierung der 537 Suiten des Hotels.

Montego Bay, Dezember 2022: Palladium Hotel Group setzt ihr Engagement für Exzellenz in der Karibik fort: Diesmal in Jamaika. Die spanische Hotelgruppe, die zwei Hotels in Montego Bay betreibt, hat eine umfassende Renovierung des Grand Palladium Jamaica Resort & Spa angekündigt, mit der sie ihr Angebot in der Destination erweitert. Diese Renovierung ergänzt die 2016 durchgeführte Renovierung des Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa, das sich im selben Resort befindet und von der Hotelgesellschaft betrieben wird.

Das ehrgeizige Projekt, in das mehr als 27 Million US-Dollar investiert wurden, wurde im April begonnen und umfasst die Umgestaltung der 537 Suiten des Hotels sowie mehrerer Gemeinschaftsbereiche, darunter die Lobby, eines der Show-Cooking-Restaurants und eine der berühmtesten Bars des Hauses. Die Renovierung wird bis Ende 2022 abgeschlossen sein.

Das Hauptkonzept der gesamten Renovierung, die von Urcoisa Interior Design (UID) entworfen und durchgeführt wurde, besteht darin, den Kolonialstil des Resorts zu betonen und ein zeitloses, elegantes und frisches Ambiente zu schaffen, das mit den Attributen der Marke Grand Palladium Hotels & Resorts übereinstimmt. Zusätzlich zu diesen Konzepten war es das Ziel, die spektakuläre Natur durch natürliche Farben, Texturen und Materialien in das Innendesign und die Dekoration zu integrieren.

Mehr als 500 renovierte Zimmer und zwei neue Kategorien

Das erste Ziel der Renovierung war die komplette Erneuerung der Zimmer des Grand Palladium Jamaica Resort & Spa. Dabei stechen zwei spektakuläre neue Suitekategorien mit Meerblick hervor: 40 Superior Junior Suite Private Pool Ocean View und acht Superior Suite Private Pool Oceanfront View. Diese von Grün umgebenen Suiten haben sowohl einen privaten Pool als auch eine Terrasse und sind mit schönen Möbeln und einer hölzernen Pergola ausgestattet, die ein stärkeres Gefühl von Privatsphäre vermittelt und perfekt zum Schutz vor der Sonne dient.

Die Zimmer der Kategorie Superior Junior Suite Private Pool Ocean View haben jeweils einen 8 m² großen Pool und eine 15 m² große Terrasse. Die Superior Suite Private Pool Oceanfront View, die größte Unterkunft im ganzen Hotel, verfügt über einen 15 m² großen Pool und eine beeindruckende 44 m² große Terrasse sowie einen komplett eingerichteten Essbereich. Das Zimmer verfügt außerdem über ein privates Wohnzimmer mit Balkon, ein größeres Schlafzimmer und einen Entspannungsbereich mit einer Chaiselongue neben den großen Fenstern, von denen aus die Gäste den herrlichen Blick auf den Pool und das Meer genießen können.

Die 537 Suiten zeichnen sich durch eine moderne und komfortable Einrichtung sowie ein zeitloses und elegantes Dekor aus, das sich an der Architektur des gesamten Resorts orientiert. Außerdem werden helle Farben mit Braun, Schwarz und Grün kombiniert und Elemente aus Marmor und Massivholz sowie natürliche Texturen und Stoffe verwendet. In den Badezimmern sorgen Hydromassage-Badewannen und Duschen für zusätzlichen Luxus. Außerdem wurde in einigen Zimmern ein offenes Bad geschaffen, in dem die Badewanne selbst zum Hauptmerkmal des Raumes wird.

Energieeffizienz und Technologie haben ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt. Alle Zimmer verfügen über Energiesparsysteme mit Sensoren für Licht und Klimaanlage und die Swim-up-Pools werden durch ein Wärmepumpensystem beheizt.

Öffentliche Bereiche, die zum Staunen einladen

Die Renovierung hat sich vor allem darauf konzentriert, einige der markantesten Bereiche des Hotels hervorzuheben. Dazu gehört die Infinity Saloon Bar: das Zentrum und der Treffpunkt des Grand Palladium Jamaica Resort & Spa, von dem aus die Gäste einen spektakulären 180°-Blick auf das Karibische Meer genießen können, sowie Shows und Live-Musik.

Die Open-Air-Terrasse verfügt jetzt über elegante Markisen, die die Gäste vor der Sonne schützen, sowie über Lounge-Möbel mit Sofas und großen Sesseln, die zum Entspannen einladen, während man an leckeren Cocktails nippt. Die schwarz-weiß gestreiften Möbelstoffe passen perfekt zum tropischen Touch des Wandbildes an der Bar, das mit leuchtend weißen Kacheln mit Blumen- und Pflanzenmustern und dem Bild des Nationalvogels, dem Kolibri, verziert ist.

Ein umfassendes, vielfältiges und nachhaltiges Angebot

Ideal für Familien, Paare, Freunde oder Gruppen präsentiert sich Grand Palladium Hotels & Resorts in Jamaika mit einem 9,5 Hektar großen Resort, das aus Grand Palladium Jamaica Resort & Spa und Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa besteht.

Das in Montego Bay an der Nordwestküste des Landes gelegene Grand Palladium Hotels & Resorts in Jamaika verfügt über 1.054 Zimmer verschiedener Kategorien und bietet seinen Gästen einen direkten Zugang zum Strand, sowie die Möglichkeit aus 11 Restaurants und 15 Themenbars zu wählen. Die Gäste können verschiedene Unterhaltungsangebote für alle Altersgruppen genießen, im Zentropia Palladium Spa & Wellness Center entspannen, oder die umfangreichen Einrichtungen nutzen, darunter einen der größten Swimmingpools in der Karibik.

Im Einklang mit dem Engagement der Palladium Hotel Group für die Umwelt verfügt das Resort außerdem über mehr als 6.000 Photovoltaikmodule. Das ist die größte Anlage der gesamten Hotelgruppe und eine der größten im ganzen Land. Außerdem gibt es ein Projekt zur Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung, bei dem durch die Beimischung von Erdgas zur Energieversorgung Strom, Wärme und Kälte erzeugt werden, was die Emissionen und den Strom- und Wasserverbrauch reduziert. Dank dieser und anderer Maßnahmen werden 136.000 kg CO2-Emissionen pro Monat vermieden.

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelkette, die zur Grupo Empresas Matutes (GEM) gehört und auf eine über 50-jährige Erfahrung zurückblicken kann. Die Gruppe betreibt 40 Hotels mit ca. 13.000 Zimmern, die sich auf sechs Länder verteilen: Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik, Jamaika, Italien und Brasilien. Sie verwaltet neun Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels und die Marke Hard Rock Hotels in Lizenz für dre Hotels auf Ibiza und Teneriffa und in Marbella. Palladium Hotel Group zeichnet sich durch ihre Philosophie aus, ihren Mitarbeitern besondere Wertschätzung entgegenzubringen und ihren Kunden nur qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. www.palladiumhotelgroup.com

