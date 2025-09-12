27 Kunstschaffende aus St. Georg stellen im ARCOTEL Rubin aus

Große Sammelausstellung noch bis 21. September 2025 geöffnet

St. Georg verwandelt sich noch bis zum 22. September 2025 in eine begehbare Kunstgalerie. Unter dem Motto „Kunst trifft Handel“ stellen Geschäfte und Gastronomiebetriebe ihre Räume kostenfrei für Werke lokaler Kunstschaffender zur Verfügung. Im Herzen von Hamburgs farbenprächtigstem Stadtteil gelegen, eignet sich das ARCOTEL Rubin mit seiner markanten Kubusform und den charakteristischen rubinroten Designelementen perfekt als zentraler Ausstellungsort der Initiative „St. Georg – eine bunte Kunstgalerie“. Noch bis Sonntag, 21. September 2025 ist hier jeweils ein Werk der 27 teilnehmenden Kunstschaffenden zu sehen.

Fester Bestandteil der lokalen Kunstszene

Nach der erfolgreichen Ausstellung des Malers und Bildhauers Ulrich Rölfing, der ebenfalls in St. Georg lebt und bei der Sammelausstellung vertreten ist, ist das ARCOTEL Rubin erneut aktiver Partner der lokalen Kunstszene. „Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir uns als fester Bestandteil der Kunstszene in St. Georg etabliert haben. Kunst ist in der DNA unseres vom Wiener Architekten und Künstler Prof. Harald Schreiber entworfenen Hotels fest verankert“, sagt Hotel Manager Fabian Holtkamp. „Wir bekommen nicht nur von Hamburger Kunstinteressierten, sondern ebenso von den Hotelgästen viel positives Feedback. Gleichzeitig können wir zu einer positiven Wahrnehmung des Kiezes beitragen. Da St. Georg häufig mit schwierigen Themen in Verbindung gebracht wird, ist diese Aktion auch ein Statement und zeigt, dass St. Georg kreativ, herzlich und lebendig ist.“

Neue LieblingskünstlerInnen entdecken

Initiator von „St. Georg – eine bunte Kunstgalerie“ ist Stefan Zinkgraf. Selbst Bewohner des Viertels, möchte er mit dieser Form der Kunstvermittlung die Vielfalt der Kunstszene von St. Georg sichtbar machen, kreative Begegnungen ermöglichen und die besondere Atmosphäre des Stadtteils feiern. „Schon der kuratorische Prozess war für mich unglaublich spannend. Wenn ich jetzt sehe, was in unserem Viertel alles entsteht, bin ich von der künstlerischen Vielfalt tief beeindruckt“ erzählt Stefan Zinkgraf. „Wer nicht jeden teilnehmenden Ort besuchen kann, bekommt in der Sammelaustellung im ARCOTEL Rubin einen kompakten Überblick und wird motiviert, tiefer in die Kunstszene von St. Georg einzusteigen und neue Lieblingskünstler zu entdecken.“

Alle teilnehmenden Kunstschaffenden werden auf der Webseite vorgestellt. Sie zeigt die große Bandbreite an Ausdrucksformen – von Fotokunst über abstrakte und gegenständliche Malerei bis hin zu Kunst aus wiederverwendeten Materialien, Pop-Art, verspielten Kunstformen und Collagen: https://buntegalerie.com/

Ausstellung „St. Georg – eine bunte Kunstgalerie“

ARCOTEL Rubin, Steindamm 63, 20099 Hamburg

Eintritt frei

Täglich von 10.00 bis 19.00 Uhr

23. August bis 21. September 2025

Über das ARCOTEL Rubin

Das Design des ARCOTEL Rubin wurde vom Wiener Künstler Prof. Harald Schreiber gestaltet und besticht durch die charakteristischen roten Möbel und Vorhangmotive, inspiriert vom Maler Caspar David Friedrich, die symbolisch für den Weitblick in die Welt stehen. Das Hotel verfügt über 217 Zimmer und Suiten, sechs Seminarräume sowie sechs Business Suiten, einen Fitness- und Wellnessbereich, eine Bar und das Frühstücks- & Eventrestaurant FACETTE. Zwei einzigartige Themenzimmer ergänzen das Angebot: Zum einen der komplett in Rottönen gestaltete „Red Room“ mit Samt und hochwertigen Accessoires, zum anderen das „Tor zur Welt“ – Zimmer, in dem ein Kolonialschreibtisch, Fernrohr und eine Weltkarte Gäste auf Entdeckungsreise schicken. Wie alle zwölf ARCOTEL Hotels in Deutschland und Österreich wurde auch das ARCOTEL Rubin mit dem Green Key-Nachhaltigkeitssiegel zertifiziert.

Die Wiener ARCOTEL Unternehmensgruppe in Besitz von Dr. Renate Wimmer wurde 1989 gegründet und zählt heute zu einem der größten privaten österreichischen Unternehmen im Tourismusbereich. Sie positioniert sich mit derzeit 12 Hotels (6 in Österreich, 6 in Deutschland) in attraktiven Stadtlagen in der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeiter:innen aus. Die Gruppe beschäftigt ein Team mit rund 650 Mitarbeiter:innen. Das Flagship-Projekt ARCOTEL Tabakfabrik Linz wird im Frühjahr 2026 eröffnet.

