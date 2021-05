26 Chöre – 29 Chorprojekte und tausende Stimmen

CHORona Malberg aus dem Chorverband Westerwald ist “Chor des Jahres 2020” und Jury-Gewinner des ersten SiLa-Awards 2020/21.

CHORona Malberg aus dem Chorverband Westerwald ist “Chor des Jahres 2020” und Jury-Gewinner des ersten SiLa-Awards 2020/21. Das Frauenensemble Entcantada – Kreis-Chorverband Altenkirchen – erhält den “Großen Preis des Publikums”. Gemeinsam mit der Chorakademie Kastellaun aus dem KCV Hunsrück sind sie zugleich Dritte in der Jurywertung. Die Singschule Koblenz ist zweitplatzierte Gewinnerin des Jurypreises.

Mit dem “Nikolaus-Drive-In” im Dezember 2020 erzielte CHORona Malberg eine überaus starke Medienpräsenz. Dies war eines der wesentlichen Kritierien auf dem Weg zum “SiLa-Award”, dem neuen Medienpreis, den der Chorverband Rheinland-Pfalz gemeinsam mit “Singendes Land – Das Magazin zur Chorkultur” verleiht. Die Jury begründete die Bewertung darüber hinaus: “CHORona Malberg hat eine wahnsinnig berührende Aktion geschaffen, mit hohem Aufwand und Liebe zum Detail auf mehreren Ebenen vorbereitet und umgesetzt. CHORona Malberg zeigt, dass Chor nicht nur “stures” Singen bedeutet, sondern auch Sozialaktionen, die in Zeiten der Pandemie wichtig sind.”

4.721 Stimmen votierten in der Online-Abstimmung zum “Großen Preis des Publikums” des diesjährigen SiLa-Awards. Jede Person, die an der Abstimmung teilnahm, konnte mit je einer Stimme für bis zu drei Chöre voten. Das Frauenensemble Encantada erhielt 770 Stimmen und gewann damit den “Großen Preis des Publikums”. Darüber hinaus war Encantada, auch dank einer erstklassigen Präsentation der Aktivitäten im Jahr 2020, bis auf zwei Nachkommastellen punktgleich mit der Chorakademie Kastellaun. Beide erhielten den dritten Preis der Jury. “Die Chorakademie Kastellaun zeigt eine beeindruckende Vielfalt an Engagement auf vielen gesellschaftlichen Ebenen. Insbesondere die Teilnahme am virtuellen Benefizkonzert “European Solidarity Challenge”, mit dem bemerkenswerten Beitrag “Baba Yetu”, sei besonders hervorzuheben”, so begründete die Jury unter anderem die Bewertung für die Chorakademie des Musikforums Kastellaun.

Zweiter Jurypreisträger ist die Singschule Koblenz, die trotz der gegebenen Umstände mit zahlreichen Aktivitäten im Jahr 2020 überzeugte. Die Jury lobt “die professionellen Ideen, die von den jungen aktiv Singenden mit konzipiert, durchgeführt, vor allem sehr kreativ umgesetzt wurden.” Zielgruppengerecht und öffentlichkeitswirksam mache die Singschule Koblenz auf die besondere Situation aufmerksam und lasse zugleich das Gemeinschaftsgefühl fortleben.

Jürgen Bruch, Stefan Donath, Matiss Druvins, Rolf Schmitz-Malburg und die Juryvorsitzende Nina Ruckhaber bestimmten aus 26 Chören den “Chor des Jahres 2020” sowie die zweiten und dritten Preisträger des SiLa-Awards 2020/21. Aus den eingereichten Projekten der Chöre wurde mit öffentlichem Onlinevotum der “Große Preis des Publikums” ermittelt.

“Meinen allergrößten Respekt”, so lobte Rolf Schmitz-Malburg nach erster Sichtung der eingesandten Bewerbungen die teilnehmenden Chöre. “Die Durchsicht des Materials erweckt eine Mischung aus Wehmut und Aufbruch, somit ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden und das ganze Orgateam.” Stefan Donath ergänzt: “Ja, es hat große Freude gemacht, die vielen engagierten Beiträge zu sichten.” Und die Juryvorsitzende Nina Ruckhaber stellte abschließend fest: “Die Vielzahl und Vielfalt der Bewerbungen zeigt deutlich, dass sich die Chorszene nicht unterkriegen lässt und kreative Wege zum gemeinsamen Musizieren findet. Kaum vorstellbar welche Energie wir erleben werden, wenn das reale Proben unter normalen Bedingungen wieder möglich ist.”

Die 29 eingereichten Chorprojekte sind noch bis zum 10. Juni unter https://singendesland.de/voting einsehbar.

Karl Wolff, der Präsident des Chorverbands Rheinland-Pfalz, ist von der Resonanz durch die teilnehmenden Chöre begeistert: “Bewerbungen erreichten uns aus allen Regionen und nahezu allen Kreis-Chorverbänden im Chorverband Rheinland-Pfalz: Von Worms bis Ahrweiler, von Bernkastel-Wittlich bis Unterlahn, von Birkenfeld bis Altenkirchen. Und ich will, im Namen des ganzen Präsidiums, allen Chören danken, die sich um diesen ersten SILa-Award beworben und im letzten Jahr so engagiert gezeigt haben. Die bewiesen haben: Mit Suchen nach und Finden von Lösungen – mit etwas gutem Willen ist vieles realisierbar. Der ganz besondere Dank des Präsidiums geht an die Mitglieder der Jury, die sich die Entscheidung zu den Preisträgern sicherlich nicht leicht gemacht haben.”

Hintergrundinformationen

Die 10 besten Chöre der Jurybewertung –

# 10 aus 26 in umgekehrter Reihenfolge:

– Cantiamo WO-Horchheim

– Singsations Westerwald

– Junger Chor ohne Grenzen Mayen

– Pianoforte Mülheim-Kärlich

– Cäcilia Horbach

– popCHORn Klein-Winternheim

– Frauenensemble Encantada

– Chorakademie Kastellaun

– Singschule Koblenz

– CHORona Malberg

Die Top-Ten-Chorprojekte der Publikumsabstimmung –

# 10 aus 29 in umgekehrter Platzierung:

10 Frauenchor ReSounD Vollmersbach: Hält zusammen

09 Singsations Westerwald: Breath Of Heaven

08 Junger Chor ohne Grenzen: Weihnachts-Chorprojekt

07 Singschule Koblenz: Jede Stimme zählt

06 popCHORn Klein-Winternheim: Adventskalender 2020

05 popCHORn Klein-Winternheim: From A Distance

04 popCHORn Klein-Winternheim: My Grown Up Christmas List

03 Gospel & Pop Chor Idar-Oberstein: Gottesdienstmusik

02 Chorakademie Kastellaun: #MakeMusicNotWar

01 Frauenensemble Encantada: Unter der Brücke

SiLa-Award: Der Medienpreis des Chorverbands Rheinland-Pfalz

Der SiLa-Award zielt auf eine aktive, öffentlichkeitswirksame, für die Chorkultur positive Medienarbeit der Chöre ab. Es geht beim SiLa-Award ausdrücklich nicht um die chormusikalische Qualität. Chöre, Chorvereine, -verbände, auch Personen und Medien, die sich im positiven Sinne um die Chorkultur im Land verdient gemacht haben, stehen jährlich im Fokus des SiLa-Awards. Den SiLa Award mit Auszeichnung zum Chor des Jahres vergibt der Chorverband Rheinland-Pfalz gemeinsam mit Singendes Land – SiLa – Das Magazin zur Chorkultur.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 in Koblenz gegründet und feierte damit im Jahr 2019 seinen 70. Geburtstag. Mit etwa 1.400 Chören sowie rund 75.000 Mitgliedern, davon annähernd 40.000 Choraktiven in 25 Kreis-Chorverbänden, untergliedert in fünf Regionen, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Serviceleistungen des Verbandes:

– Attraktivmachen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören gelegen. Gewählter Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz ist Karl Wolff.

