25 Jahre WH SelfInvest – ein Grund zu feiern!

Seit nunmehr 25 Jahren steht WH SelfInvest für innovative Lösungen für das Management der persönlichen Finanzen. Mit den Marken WH SelfInvest, Freestoxx und Investui bedient der in ganz Europa aktive Finanzdienstleister sowohl aktive Trader als auch Investoren, die weniger Zeit in den Vermögensaufbau stecken können. Dieser Erfolg beruht nicht nur auf dem Einsatz modernster Technologie und der Entwicklung innovativer Tools, sondern auch auf dem legendären Kundenservice, für den WH SelfInvest von Anfang an bekannt ist.

Als Pascal Hirtz WH Selfinvest im Jahr 1998 gründete, steckten Online-Banking und -Brokerage noch in den Kinderschuhen. Heute, 25 Jahre später, ist es völlig normal, Aktien über das Internet zu handeln und Bankgeschäfte online abzuwickeln – und WH SelfInvest hat sich als verlässlicher Partner für Trader und Investoren in der europäischen Finanzwelt etabliert. Mit Niederlassungen in ganz Europa, den Tochterunternehmen Freestoxx und Investui sowie unzähligen Awards und Auszeichnungen steht der Finanzdienstleister heute für innovative Produkte, hervorragende Konditionen und herausragenden Service.

Dominic Schorle, Leiter der deutschen Niederlassung von WH SelfInvest in Frankfurt, ist sich sicher: „Unser Erfolg liegt zum einen natürlich an unserem breit gefächerten und qualitativ hochwertigen Angebot, das sich immer an den aktuellsten Möglichkeiten der Technik orientiert. Doch das allein führt nicht dazu, dass unsere Kunden uns 25 Jahre lang die Treue halten. Für uns war und ist der persönliche Kontakt zu unseren Kunden wichtig und unser Kundenservice spiegelt genau das wieder – und das merken unsere Kunden, wenn sie sich mit Fragen, Problemen oder Anregungen an uns wenden.“

Wie beliebt WH SelfInvest bei Tradern und Investoren ist, zeigen auch die zahlreichen Auszeichnungen und Rankings, bei denen sich der Broker regelmäßig auf den vordersten Plätzen wiederfindet. Gerade erst wurde WH SelfInvest zum siebten Mal in Folge von EURuro am Sonntag als Testsieger unter den CFD-Brokern ausgezeichnet. Der besondere Kontakt, den der Finanzdienstleister zu seinen Kunden pflegt, wird bei der Betrachtung der Handelsplattform Nanotrader sichtbar, denn hier werden regelmäßig Kundenvorschläge und -wünsche umgesetzt und die Plattform damit noch kundenfreundlicher gemacht.

Für Gründer Pascal Hirtz, der das Unternehmen auch heute noch selbst führt, ist das Firmenjubiläum natürlich ein Grund zur Freude und er nutzt die Gelegenheit, um seine Wertschätzung auszudrücken: „Wir bedanken uns bei allen Kunden, Partnern und Mitarbeitern, die diesen Weg mit uns gegangen sind und weiter gehen werden. Auf die nächsten 25 Jahre!“

Weitere Informationen zu WH SelfInvest und den Unternehmenstöchtern Freestoxx und Investui stehen unter https://www.whselfinvest.de/ zur Verfügung.

Über WH SelfInvest:

Der unabhängige Finanzdienstleister WH SelfInvest S.A. wurde 1998 in Luxemburg als Broker für US-Aktien gegründet. Im Jahr 2002 kam der Handel mit Futures hinzu. Drei Jahre später wurde das Angebot erneut ausgeweitet und um den Forex-Handel ergänzt. Seit 2006 stehen den Kunden des Brokers darüber hinaus auch CFDs zur Verfügung.

Damit bietet WH SelfInvest seit 25 Jahren die volle Produktpalette aus Forex-, CFD- und Futures-Handel für aktive Investoren und Trader auf höchstem Niveau. Insbesondere Premium- und Heavy-Trader schätzen den vielfach ausgezeichneten Service des Brokers. Mit dem NanoTrader verfügt das Unternehmen über eine eigene Handelsplattform, die keine Wünsche offen lässt und mit einem breiten Informationsangebot inklusive Tick-by-Tick-Daten und Highspeed-Orderausführung die optimalen Voraussetzungen für das erfolgreiche Trading bietet.

Derzeit ist WH SelfInvest in Luxemburg, Belgien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden aktiv.

Firmenkontakt

WH SelfInvest S.A.

Dominic Schorle

Niedenau 36

60325 Frankfurt am Main

+49 (69) 2 71 39 78-0



https://www.whselfinvest.de

Pressekontakt

Quadriga Communication GmbH

Felicitas Kraus

Potsdamer Platz 5

10785 Berlin

030-3030 80 89 14



https://www.quadriga-communication.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.