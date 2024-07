25 Jahre VA-Therm Edelstahlheizkörper***

Die Firma VA-Therm GmbH & Co. KG aus Reutlingen feierte in diesem Jahr im April ihr 25-jähriges Bestehen !

Die VA-Therm GmbH & Co. KG aus Reutlingen feierte im April 2024 ihr 25-jähriges Bestehen. Das Unternehmen, bekannt für seine hochwertigen Edelstahlheizkörper, blickt auf eine erfolgreiche Geschichte zurück, indem es Design-Bad-, Handtuch- und Hygieneheizkörper produziert, die höchsten Qualitätsanforderungen gerecht werden.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 hat sich die VA-Therm GmbH & Co. KG zu einem führenden Hersteller von Edelstahlheizkörpern entwickelt. Die gesamte Produktion findet ausschließlich am Firmenstandort in Reutlingen statt. Das Unternehmen betont, dass nur EU-zertifizierte Leitungsrohre aus V2A und V4A Edelstahl verwendet werden. Diese Materialien werden so verarbeitet, dass sie den höchsten Ansprüchen, besonders in hygienischen Umgebungen wie der Lebensmittelproduktion und medizinischen Einrichtungen, Stand halten.

Produktvielfalt und Anwendungsgebiete

Die Produktpalette der VA-Therm GmbH & Co. KG umfasst sowohl Design-Heizkörper für stilvolle Badezimmer als auch robuste Hygieneheizkörper für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Diese Heizkörper werden nicht nur in privaten Bädern, sondern auch in professionellen Umgebungen wie Produktionsräumen und öffentlichen Gebäuden installiert. Damit bietet das Unternehmen Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen an, die jeweils den spezifischen Anforderungen gerecht werden.

Qualität und Individualität im Fokus

Ein besonderes Merkmal der VA-Therm Edelstahlheizkörper ist ihre hohe Qualität und Anpassungsfähigkeit. Das Unternehmen ermöglicht Sonderanfertigungen, die sich exakt an die vorhandenen Anschlüsse und gewünschten Abmessungen der Kunden anpassen lassen. Diese Flexibilität gewährleistet, dass die Heizkörper nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch überzeugen und nahtlos in bestehende Installationen integriert werden können.

Made in Germany als Qualitätsversprechen

Mit dem Slogan ‚Made in Germany‘ unterstreicht die VA-Therm GmbH & Co. KG ihr Bekenntnis zu Qualität und Zuverlässigkeit. Die Produktion in Deutschland und die Verwendung erstklassiger Materialien sichern die Langlebigkeit und Leistung der Heizkörper. Kunden aus unterschiedlichsten Branchen, einschließlich der medizinischen Einrichtungen und der Lebensmittelproduktion, schätzen diese Werte und vertrauen seit einem Vierteljahrhundert auf die Produkte der VA-Therm GmbH & Co. KG.

Die VA-Therm GmbH & Co. KG hat sich in den letzten 25 Jahren einen exzellenten Ruf als Hersteller von Edelstahlheizkörpern erarbeitet. Mit ihrem Engagement für Qualität und Innovation setzt sie weiterhin Maßstäbe in der Branche. Kunden aus verschiedenen professionellen Bereichen vertrauen auf die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Produkte, die ausschließlich in Reutlingen, Deutschland, gefertigt werden.

Die VA-Therm GmbH & Co. KG ist ein in Reutlingen/Deutschland ansässiger Hersteller von Heizkörpern aus Edelstahl-rostfrei. Die Produktpalette umfasst hochwertige Design-Bad/Handtuchheizkörper sowie robuste Hygieneheizkörper aus Edelstahl-rostfrei für viele Anwendungen.

Kontakt

VA-Therm GmbH & Co. KG

Christoph Knapp

Burkhardt-Weber Strasse 57

72760 Reutlingen

+49 (0)7121/310843



https://www.va-therm.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.