25 Jahre perfekter Einstieg in die Beraterkarriere

Heidelberg, 27. November 2024 – Aus- und Weiterbildung als Erfolgsrezept: Die Unternehmensberatung cbs Corporate Business Solutions blickt auf 25 Jahre erfolgreiches Traineeprogramm zurück. Seit Oktober 1999 haben bereits mehr als 450 junge Menschen das Programm abgeschlossen. Rund zwei Drittel der Absolventen sind nach wie vor Teil von cbs. In den intensiven viermonatigen Schulungen wird nicht nur fachliches Business- und SAP-Wissen, sondern auch die für den Beratungsalltag wichtigen Soft Skills vermittelt. Ein Netzwerk von Mentoren und Gleichgesinnten unterstützt die Trainees während und nach ihrer Ausbildung. Sie können sich so zu den gefragten Experten entwickeln, die den Kern des unternehmerischen Erfolgs von cbs ausmachen.

„Das Traineeprogramm führt Menschen zusammen, die etwas bewegen wollen und gibt ihnen eine gemeinsame Entwicklungsplattform. Für die jungen Talente ist es der perfekte Einstieg in die Beratungskarriere. Sie erhalten das nötige Handwerkszeug und ein Netzwerk zum Wissens- und Erfahrungsaustausch. Die Absolventen übernehmen in der Beratung schnell Verantwortung und bringen sich direkt in Projekte ein“, betont Rainer Wittwen, CEO von cbs.

Mittlerweile haben rund 450 Beraterinnen und Berater durch das Traineeprogramm erfolgreiche Karrieren gestartet und so maßgeblich zum nachhaltigen Wachstum von cbs beigetragen. Für cbs ist das Traineeprogramm ein zentraler Bestandteil der Strategie. „Indem wir eigene Expertinnen und Experten zielgerichtet ausbilden, stärken wir die hohe Qualität und Passgenauigkeit unseres Beratungsteams. Zudem entsteht durch den persönlichen Zusammenhalt der Trainees eine bereichsübergreifenden Integration von der nicht nur die einzelnen Consultants, sondern auch die Kunden profitieren“, so Rainer Wittwen weiter. Das Beratungsunternehmen beschäftigt heute mehr als 1500 Personen und ist an über 30 Standorten vertreten. Ca. 70% der deutschen Weltmarktführer vertrauen auf die Beratungsleistungen von cbs. „Dieses Wachstum wird vom Traineeprogramm entscheidend unterstützt“, betont Rainer Wittwen.

Rund zwei Drittel der ehemaligen Trainees sind nach wie vor Teil von cbs. Das gilt auch für den ersten cbs Traineejahrgang: 1999 begannen unter anderem Marco Binz, Lars Morio, Kyra Honert und Dirk Honert ihre Reise in die SAP-Beratung – bei einer Belegschaft von gerade einmal 40 Mitarbeitenden. Heute sind sie nicht nur erfolgreiche Beraterpersönlichkeiten, sondern feierten auch ihm Oktober ihr gemeinsames 25-jähriges Firmenjubiläum.

cbs gibt Nachwuchskräften die Möglichkeit, an anspruchsvollen Aufgaben zu wachsen. Dabei können sie stets auf die Unterstützung durch einen besonderen Teamgeist und das Pionierwissen einer führenden Beratung zählen. Viele der ehemaligen Trainees entwickeln sich zu Führungskräften und tragen aktiv zur internationalen Expansion des Unternehmens bei. So auch Mitglied der Geschäftsleitung Henning Krug, Trainee des Jahrgangs 2007 und heute verantwortlich für die Practice Sustainable Supply Chain and Manufacturing. Das Besondere für ihn am cbs Traineeprogramm:

„Die Unternehmenskultur – das, was wir heute „Power of Orange“ nennen – habe ich von Anfang an erlebt, ohne, dass jemand es explizit erklären musste. Dazu kam das Netzwerk, das ich aufbauen konnte – mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Bereichen und mit meiner Trainee-Gruppe. Dieses Netzwerk begleitet mich bis heute und hat mir in den letzten 17 Jahren enorm geholfen. Das Traineeprogramm vermittelt nicht nur fachliches Wissen, sondern auch die Werte, die im Beratungsalltag wichtig sind, und genau das macht es so einzigartig.“

Unterstützt von erfahrenen Mentoren und Senior Consultants erhalten die Teilnehmenden innerhalb von vier Monaten eine umfassende Ausbildung die etwa Best Practice Prozesse, SAP Wissen und Consulting Skills beinhaltet.

Auf dem Bewerbermarkt ist das cbs Traineeprogramm zu einer festen Größe geworden. Von externer Seite wurde die hohe Qualität des Traineeprogramms durch die SAP Academy zertifiziert und es erhielt bereits mehrere Auszeichnungen und Gütesiegel. So verlieh die bekannte Online-Jobbörse Absolventa das Gütesiegel „fair und karrierefördernd“ und das unabhängige Meinungsforschungsinstitut Trendence das Prädikat „Faires Trainee-Programm“.

Zudem besitzt cbs inzwischen eine starke globale Präsenz. Folgerichtig gibt es mit dem Global Young Professional Program (GYPP) für den Wirtschaftsraum APAC und dem Young Professional Academy Program in den USA eigene Traineeprogramme in Übersee, um die dortige Expansion zu unterstützen.

