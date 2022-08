25-jaehriges Jubilaeum des Gesundheitsforum Eningen e. V.

Bereits seit 1997 treibt das ‚Gesundheitsforum Eningen e.V.‘ regional verschiedene Themen im Gesundheitsbereich voran. Nun feiert der Verein sein 25-jähriges Jubiläum und lädt zu einer Informationsveranstaltung am Türmle, In der Raite 2 in Eningen ein. Beim „Forum am Türmle“ am Samstag, den 8.10.2022 von 11.00 bis 15.00 sollen Gesundheitsangebote der teilnehmenden Vereinsmitglieder und regionaler Selbsthilfegruppen in der Region vorgestellt werden

Physiotherapeut Helmut Walser, heute Ehrenmitglied, gründete mit sieben Gleichgesinnten den gemeinnützigen Verein um einen interdisziplinären Austausch zu starten und mehr Transparenz über die Angebote im Gesundheitswesen herzustellen. Mit heute bald hundert Mitgliedern des Gesundheitswesens aus acht Gemeinden des Landkreises Reutlingen werden jährlich regelmäßig bis zu zehn Vorträgen, Informationsveranstaltungen durch die Mitglieder angeboten. Darüber hinaus ist der Verein auch Pate für den Sturzpäventionsgarten am Calner Platz neben dem Seniorenzentrum Frere Roger, dessen Erstellung von Architekt Jürgen Kvanka und der Schlosserei Karin Ensle unterstützt wurde.

Der Verein nimmt einen wichtigen Platz in der Achalmgemeinde ein. Beispielsweise bei der Zertifizierung der Gemeinde Eningen als „Gesunde Gemeinde- Gesunde Stadt“ stellte der Verein eine wichtige Basis und ist seitdem ein zentraler Baustein im Arbeitskreis Gesunde Gemeinde. Gemeinsam wird das Gesundheitsthema vorangetrieben. Durch seine Öffentlichkeits- und Beratungsarbeit hat der Verein funktionierende Kooperationen, die Vernetzung der Gesundheitsanbieter und gemeinsame Veranstaltungen im Sinne der Patienten zum Ziel. Durch Beratungen und Informationen werden die Bürger tatkräftig bei der Pflege und Wiedererlangung der Gesundheit und dem Wissen darüber unterstützt.

So gab es bereits viele Gesundheitsveranstaltungen von Mitgliedern des Vereins und kooperierenden Referenten. Verschiedene Krankheitsbilder und Behandlungswege der klassischen Medizin und Naturheilkunde wurden aufgezeigt. Mit Präventionsmöglichkeiten wie Handling von Säuglingen, Feldenkrais, Yoga, QiGong und weiteren Bewegungsangeboten wurden viele Mitbürger der Region zum Mitmachen motiviert.

Auch interdisziplinäre Kooperationen, wie z. B. mit den Kreiskliniken Reutlingen in der Kopfweh-Konferenz Reutlingen oder im Team Adipositas, konnten so aufgebaut werden. Und der Verein berichtet regelmäßig über seine Mitglieder und Aktivitäten in der Presse, der Vereinshomepage und in den Sozialen Medien. Interessierte finden unter www.Gesundheitsforum-Eningen.de und in der „Gesundheitsführer“- Broschüre schnell und komfortabel die entsprechenden Informationen.

Durch das Engagement des Hauptsponsors der APROS Consulting & Services wurde die Vereinsarbeit mit insgesamt 50.000 Euro unterstützt. Damit war es möglich die Infrastruktur, Projekt-, Event- und Öffentlichkeitsarbeit zu professionalisieren und aktuell und präsent zu halten. „So konnten wir gemeinsam das Netzwerk von fünfundzwanzig Mitgliedern auf jetzt bald 100 ausbauen“, so die Aussage der langjährigen Vorständin Veronika Bittner-Wysk. „Dafür danken wir dem Firmenleiter und unserem Beirat für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Volker Feyerabend sehr und freuen uns über seine stetigen Ideen und Impulse“.

Ebenso bedankt sich die Vereinsleitung für die vielseitige und langjährige Unterstützung, die Fr. Dr. Barbara Dürr nicht nur durch ihre Mitgliedschaft, sondern durch praktische Organisation und Gewinnung von Referenten leistet. Betonen möchte die Vorständin auch die Arbeit weiterer Ehrenamtlicher, mit der der Verein über die Jahre stets aktiv und attraktiv blieb und die Posten besetzt wurden. Namentlich zu nennen wären die derzeit im Vorstand Aktiven Cosmin Bud und Melanie Schütt. Aber auch die Arbeit der bisher Engagierten wie Claudia Kurth, Dr. Friedrich Vollmer, Waltraud Koller, Ute Kohfink-Traugott soll wertgeschätzt werden.

Nun soll gefeiert und zugleich mit einer Informationsveranstaltung Impulse für die Zukunft gesetzt werden. Daher lädt der Verein alle interessierten Bürger und Bürgerinnen am Samstag, den 8.10.2022 zur geplanten Veranstaltung „Forum am Türmle“ ein. So soll am Eninger Türmle in der Raite 2 ab 11 Uhr bis 15 Uhr ein informeller Austausch von Gesundheitsinteressierten, Betroffenen, Angehörigen, Behandlern und Selbsthilfevereinen ermöglicht werden. Die Öffentlichkeit wird dort einige aktive Gesundheitsanbieter und -themen, sowie Selbsthilfegruppen persönlich erleben können und Informationen zu Krankheiten, empfohlenen Therapien, Pflege, Hospizarbeit oder Betreuung aus erster Hand bekommen. Schauen Sie gerne vorbei!

Weitere Informationen:

www.Gesundheitsforum-Eningen.de

www.facebook.com/ForumGesundeGemeinde.de

Gesundheitsforum Eningen e.V. – Wer wir sind und was wir wollen:

Zum Verein: Gegründet im November 1997 hat der Verein ungefähr 50 Mitglieder des Gesundheitswesens aus, in und um Eningen unter Achalm.

Zweck des Vereins ist die Förderung des Gesundheitswesens, indem das Gesundheitsbewusstsein der Menschen gestärkt, der Umgang mit bestehenden Krankheiten erleichtert und erkrankten Menschen mit fachlicher Unterstützung geholfen werden soll.

Aktivitäten des Vereins: Regelmäßige Vorträge und Informationsveranstaltungen, kompetente Beratung in der Geschäftsstelle und durch die Mitglieder.

Mit-Organisation der Eninger Gesundheitstage, Patenschaft Sturzpräventionsgarten Calner Platz. Kooperation, gegenseitige Anerkennung und intensive Zusammenarbeit im Sinne der Patienten.

Wir wünschen uns weiterhin viel Interesse und Anregungen aus der Bevölkerung

zu allen Gesundheits-Themen! Gerne ihre Mitgliedschaft, Mitarbeit oder finanzielle Unterstützung!

Firmenkontakt

Gesundheitsforum Eningen e.V.

Veronika Bittner-Wysk

Rathausplatz 8

72800 Eningen – Reutlingen

07121-820631

info@APROS-Consulting.com

http://www.gesundheitsforum-eningen.de

Pressekontakt

APROS Services

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen- Germany

07121-9809911

info@APROS-Consulting.com

http://www.apros-consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.