25. Aachener Dienstleistungsforum – Subscription-Journey – Erfolgreich vom Produkt- zum digitalen Lösungsanbieter

Am 16.03.2022 ist es so weit: Die Reise geht weiter. Entdecken Sie mit dem Center Smart Services und dem FIR an der RWTH Aachen die Erfolgsprinzipien für die Gestaltung und Umsetzung von Service-Excellenz, digitalen Produkten und Subscription. Hier zeigen Expert:innen aus Industrie und Forschung, wie sie die Erfolgsprinzipien servicebasierter Geschäftsmodelle gestalten und umsetzen.

Warum müssen sich Unternehmen auf die Subscription-Journey begeben? Ein stagnierendes Neuproduktgeschäft sowie zunehmender Wettbewerb in globalen Märkten fordern Maschinen- und Anlagenbauer, neue Geschäftsmodelle zur Sicherung Ihrer Marktposition zu entwickeln. Hervorragende Perspektiven für zusätzliche Erträge und Wachstum bieten industrielle Subscription-Geschäftsmodelle. Auf dem Weg dorthin durchlaufen Unternehmen drei zentrale Entwicklungsstufen:

Service-Excellenz – Herausragende Serviceleistungen sind entscheidend für zufriedene Kunden. Ein gut strukturiertes Serviceportfolio mit klaren, am Kundenbedarf orientierten Service-Level-Agreements vereinfacht den Einstieg und sichert langfristige Erträge.

Digitale Produkte – Digitale Apps, Plattformen und Kundenportale haben ein hohes Wertschöpfungspotenzial – auch in der Industrie. Unternehmen müssen geeignete Strategien, Methoden und Fähigkeiten entwickeln, um den Wert digitaler Leistungsangebote zu quantifizieren, zu argumentieren und erfolgreich beim Kunden zu realisieren.

Subscription – Industrielle Subscription-Geschäftsmodelle sind das strategische Entwicklungsziel vieler Unternehmen. Im Mittelpunkt steht nicht mehr das Produkt, sondern der Wert, den ein Kunde mit dessen Einsatz erzielt. Die ergebnisorientierte, kundenzentrierte Sichtweise erfordert eine neue Herangehensweise: Anbieter müssen ihr Wissen über das Kundenverhalten in eine permanente Leistungssteigerung überführen können, um ihren Erfolg mit kontinuierlich wachsenden Erträgen zu sichern.

Profitieren Sie von der Teilnahme an Deutschlands bedeutendster Innovationsveranstaltung, von Fachvorträgen mit wertvollen Impulsen, Expertenwissen sowie Einblicken in Markt, Technologien und Trends. Erfahren Sie, was wichtig ist, welche Hürden es zu überwinden gilt und welche Fallstricke es auf dem Weg zum digitalen Lösungsanbieter gibt. In Deep Dive Sessions erlernen Sie Methoden, mit denen Sie Ihre industriellen Dienstleistungen weiterentwickeln.

Freuen Sie sich auf hochkarätige Referent:innen aus Industrie, Technologieunternehmen und Forschung!

Über das Center Smart Services auf dem RWTH Aachen Campus

Das Center Smart Services unterstützt Industrieunternehmen beim Auf- und Ausbau eines profitablen Digitalgeschäftes. Getreu dem Motto „Engineering Digital Business“ ist das Team des Center Partner bei Innovation, Entwicklung und Markteinführung neuer digitaler Produkte und Services. Zentrale Säulen des Angebotes sind branchenübergreifende Innovationsprojekte und Studien, eine starke Community aus Industrieunternehmen und Technologieanbietern sowie Beratungs- und Weiterbildungsangebote.

Mit seinem starken Netzwerk aus zahlreichen Unternehmen der produzierenden Industrie, dem Technologiesektor sowie dem FIR an der RWTH Aachen verbindet das Center Smart Services angewandte Forschung mit dem Wissen aus Industrieprojekten.

