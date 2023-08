24-Stunden-Pflege München – Persönliche Versorgung im eigenen Zuhause

Entdecken Sie die Zukunft der Pflege: 24-Stunden-Pflege in München Verwandeln Sie Ihr Zuhause in einen sicheren Hafen der Betreuung und Geborgenheit. Mit unserer innovativen 24-Stunden-Pflege in München bringen wir persönliche Versorgung direkt zu Ihnen nach Hause. Erleben Sie eine umfassende Betreuung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, ohne die vertraute Umgebung verlassen zu müssen. Ein neuer Ansatz für ein selbstbestimmtes Leben – erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistungen und wie wir die Pflege neu definieren.

Im Leben eines jeden Menschen kann der Zeitpunkt kommen, an dem zusätzliche Unterstützung erforderlich ist. Oft wird dann über eine Unterbringung in einem Pflegeheim nachgedacht. Doch der Umzug in eine Pflegeeinrichtung bedeutet oft den Verlust der vertrauten Umgebung und Einschränkungen bei der Selbstbestimmung. Hier setzt die 24-Stunden-Pflege von Cura Optima in München an, um eine alternative Lösung zu bieten.

Die 24-Stunden-Pflege ermöglicht es bedürftigen Personen, in ihrem eigenen Zuhause zu bleiben und dabei eine umfassende Versorgung und Betreuung zu erhalten. Bei diesem innovativen Ansatz arbeitet Cura Optima mit engagierten osteuropäischen Betreuungskräften zusammen, die Tag und Nacht zur Verfügung stehen und qualitativ hochwertige Unterstützung bieten.

Die Idee hinter der 24-Stunden-Pflege besteht darin, dass eine Pflegekraft rund um die Uhr in der Wohnung oder im Haus der zu betreuenden Person lebt. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben wie Kochen, Essen, Hygiene und Arztbesuchen. Dieser Ansatz ermöglicht es den Menschen, in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben und dennoch eine umfassende Betreuung zu erhalten.

Die 24-Stunden-Pflege eignet sich für eine Vielzahl von Situationen. Sie ist eine ideale Lösung für Senioren, die Unterstützung im Alltag benötigen, jedoch nicht in ein Pflegeheim umziehen möchten. Auch Personen jeglichen Alters, die nach einem Krankenhausaufenthalt oder aufgrund einer Erkrankung Hilfe benötigen, können von diesem Ansatz profitieren.

Besonders für Menschen mit Demenz ist die häusliche Umgebung von großer Bedeutung. Ein Umzug in eine Pflegeeinrichtung könnte unnötigen Stress verursachen und weitere Einschränkungen zur Folge haben. Die 24-Stunden-Pflege bietet die Möglichkeit, in der vertrauten Umgebung zu bleiben und gleichzeitig eine umfassende Betreuung zu erhalten, die den individuellen Bedürfnissen gerecht wird.

Die Betreuungskräfte von Cura Optima sind qualifiziert und einfühlsam. Sie übernehmen Aufgaben wie Grundpflege und Hygiene, Zubereitung von Mahlzeiten, Freizeitgestaltung und Aktivierung sowie Bewegungsunterstützung. Dabei wird auf individuelle Bedürfnisse und Wünsche eingegangen, um eine optimale Betreuung sicherzustellen.

Die 24-Stunden-Pflege von Cura Optima in München bietet zahlreiche Vorteile, darunter:

Kompetente Betreuungskräfte: Die Betreuungskräfte sind erfahren, qualifiziert und empathisch. Sie sind auf die häusliche Seniorenbetreuung spezialisiert und verfügen über fundierte Pflegeerfahrung.

Die Betreuungskräfte sind erfahren, qualifiziert und empathisch. Sie sind auf die häusliche Seniorenbetreuung spezialisiert und verfügen über fundierte Pflegeerfahrung. Individuelle Versorgung: Jeder Mensch ist einzigartig, und die Betreuung wird an die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben angepasst. Die Betreuungskräfte leben mit den betreuten Personen unter einem Dach und übernehmen die bisher von Angehörigen durchgeführten Tätigkeiten.

Jeder Mensch ist einzigartig, und die Betreuung wird an die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben angepasst. Die Betreuungskräfte leben mit den betreuten Personen unter einem Dach und übernehmen die bisher von Angehörigen durchgeführten Tätigkeiten. Persönlicher Ansprechpartner: Cura Optima bietet einen persönlichen Ansprechpartner, der jederzeit für Fragen und Anliegen zur Verfügung steht. Die Betreuungspläne werden individuell auf die Bedürfnisse abgestimmt.

Cura Optima bietet einen persönlichen Ansprechpartner, der jederzeit für Fragen und Anliegen zur Verfügung steht. Die Betreuungspläne werden individuell auf die Bedürfnisse abgestimmt. Schneller Einsatz: Dank der eigenen Vermittlungsagentur von Cura Optima kann ein schneller Einsatz der Betreuungskräfte sichergestellt werden.

Dank der eigenen Vermittlungsagentur von Cura Optima kann ein schneller Einsatz der Betreuungskräfte sichergestellt werden. Flexibilität: Die Verträge sind jederzeit kündbar, ohne Mindestlaufzeit.

Die Verträge sind jederzeit kündbar, ohne Mindestlaufzeit. Faire Preise: Die Kosten sind transparent und werden von der Pflegekasse übernommen.

Die 24-Stunden-Pflege in München bietet eine innovative Alternative zur Unterbringung in einem Pflegeheim. Sie ermöglicht es Menschen, in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben und dennoch eine umfassende Betreuung und Unterstützung zu erhalten. Für weitere Informationen und Beratung steht Cura Optima gerne zur Verfügung.

Mehr Information unter https://cura-optima.de/

Pressekontakt:

Cura Optima GmbH

Häusliche Betreuung

Auf Fritz-Rüttenstr.2

41065 Mönchengladbach

E-Mail: info@cura-optima.de

Web: https://cura-optima.de

Über Cura Optima:

Cura Optima ist ein Pflegedienst in München, der sich auf 24-Stunden-Pflege und Betreuung im eigenen Zuhause spezialisiert hat. Mit qualifizierten Betreuungskräften aus osteuropäischen Ländern bietet Cura Optima eine individuelle und umfassende Betreuung für Menschen jeden Alters. Das Ziel ist es, pflegebedürftigen Menschen die Möglichkeit zu geben, in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben und dennoch die Unterstützung zu erhalten, die sie benötigen.