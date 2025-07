24. Lammsbräu Preis für Nachhaltigkeit vergeben

Renate Künast erhält Sonderpreis für herausragendes Engagement

Neumarkt in der Oberpfalz, 3. Juli 2024. Der Bio-Pionier Neumarkter Lammsbräu hat heute zum 24. Mal seinen Preis für Nachhaltigkeit verliehen . Die begehrte Auszeichnung, die zu den bekanntesten Nachhaltigkeitspreisen in Deutschland zählt, wurde dieses Jahr in den fünf Kategorien Medienschaffende, Unternehmerische Partnerschaften für eine Nachhaltige Zukunft, Unternehmerischer Klimaschutz, Non-Profit-Organisation und Nachhaltige Geschäftsmodellinnovation vergeben. Hinzu kommen ein Sonderpreis für herausragendes Engagement sowie der Publikumspreis, bei dem das Netz sowie das Publikum bei der Preisverleihung ihren Favoriten unter den 13 Finalist:innen wählen konnten. Der im letzten Jahr neu eingeführte Publikumspreis ist ein zusätzliches Zeichen der Wertschätzung und zeigt den Gewinner:innen ganz direkt, dass sie eine große Zahl von Menschen mit ihrem Engagement begeistern. Überreicht wurden die Auszeichnungen im Rahmen einer Festveranstaltung in Neumarkt durch Johannes Ehrnsperger, Geschäftsführer und Inhaber von Neumarkter Lammsbräu.

Die Preisträger 2025 sind:

– Kategorie Medienschaffende: Thomas Krumenacker, Christian Schwägerl für das Projekt Zukunft Erde – Feuchtgebiete, eine interdisziplinäre journalistische Arbeit, die Natur, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft jenseits gängiger Narrative verbindet (Finalisten: Wanderausstellung Land.schafft.Klang).

– Kategorie Unternehmerische Partnerschaften für eine Nachhaltige Zukunft: Kulturland erwirbt genossenschaftlich Flächen und stellt das Land regionalen Bio-Höfen zur Verfügung. So entsteht ein gemeinwohlorientiertes Gegengewicht zur Bodenverdrängung durch Investoren (Finalisten: Regionalwert AG Münsterland, New Life).

– Kategorie Nachhaltige Geschäftsmodellinnovation: Silbury für eine KI-gestützte Reporting-Software, die Nachhaltigkeit und Digitalisierung auf intelligente Weise vereint (Finalist: Banana Climbing für Re-Grab).

– Kategorie Unternehmerischer Klimaschutz: Schaubühne am Lehniner Platz für das große Engagement bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie. (Finalist: Young Energy Europe).

– Kategorie Non Profit Organisation: Umweltstation Mooseum für die Pionierarbeit in der Bildung für nachhaltige Entwicklung auf Basis der 17 UN-Ziele (Finalisten: Sportclub FC Internationale Berlin, Theater EUKITEA).

– Kategorie Herausragendes Engagement: Renate Künast hat als Pionierin der Agrarwende in Deutschland Maßstäbe gesetzt. Stets im Dialog mit Zivilgesellschaft und NGOs, brachte sie mutig Reformen auf den Weg, die noch heute große Wirkkraft haben.

– Publikumspreis: Kulturland

Begleitet wurde die Übergabe der Preise vom hochkarätig besetzten Forum Nachhaltigkeit „Wertvoll, bedroht und nur scheinbar selbstverständlich: Wem gehört das Wasser.“ Das gemeinsam mit der Petra Kelly Stiftung und der GLS Bank durchgeführte Podium befasste sich mit dem Umgang mit der Ressource Wasser: Wir brauchen es alle. Es in ausreichender Menge zur Verfügung zu haben, darf kein Privileg sein. Das gilt im globalen Süden, aber auch in Deutschland und Europa. Der gerechte Umgang wird aber angesichts knapperer Ressourcen, zunehmender Umweltschäden und wirtschaftlicher Interessen immer schwieriger. Über die Frage, wie man den Zugang zu gesundem Wasser auch für zukünftige Generationen sichern kann, diskutierten mit dem Publikum:

– Dr. Dina Barbian, ECO Institut

– Dr. Franz Ehrnsperger, Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser

– Mathias Friedrichs, Nielsen IQ

– Dr. Annette Massmann, Vorständin Zukunftsstiftung Entwicklung (Impulsreferat)

Johannes Ehrnsperger, Inhaber und Geschäftsführer von Neumarkter Lammsbräu: „Wir wollen mit der Auszeichnung nachhaltige Initiativen, Innovationen und Bewegungen bekannter machen und fördern. Sichtbarkeit und positives Feedback bringen gute Ideen weiter und stärken die Menschen, die sie tragen. Neumarkter Lammsbräu will anhand vieler guter Beispiele zeigen, wie schön, lebenswert und zukunftstauglich die Welt von morgen aussehen könnte – ein positives Bild der Zukunft zeigen, das Mut macht. Außerdem geht es darum, ein starkes Gemeinschaftsgefühl zu schaffen und deutlich zu machen, dass wir zusammen etwas anstoßen und viel erreichen können. Das gilt erst recht einer Situation, in der sich unsere Gesellschaft so vielen verschiedenen, existenziellen Herausforderunge gegenüber sieht wie seit Jahrzehnten nicht mehr.“

Zum Hintergrund – Der Neumarkter Lammsbräu Preis für Nachhaltigkeit

Der Neumarkter Lammsbräu Preis für Nachhaltigkeit ist einer der bedeutendsten Nachhaltigkeitspreise in Deutschland und wird seit dem Jahr 2002 verliehen. Lammsbräu-Senior-Chef Franz Ehrnsperger hatte 2001 den Deutschen Umweltpreis erhalten. Das Preisgeld investierte er in eine neue Flaschenwaschanlage, die weniger Energie und Wasser verbraucht. Das damit gesparte Geld stiftet die Neumarkter Lammsbräu seitdem für den Nachhaltigkeitspreis. Bislang wurden 124 Personen und Projekte mit dem begehrten Preis ausgezeichnet.

Die Jury bestand in diesem Jahr aus Dieter Brübach, Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management B.A.U.M., Johannes Ehrnsperger, Geschäftsführer der Neumarkter Lammsbräu, Matthias Fifka, FAU Erlangen-Nürnberg, Ilona Jerger, Umwelt-Journalistin und Bestseller-Autorin, Martina Merz, Autorin und Expertin für nachhaltiges Marketing, Noema Post, Regionalleitung Bayern der GLS Bank, Manuel Schneider (Vorsitzender), Geschäftsführer des Vereins Oekom, Hubert Weiger, Ehrenvorsitzender BUND.

Bildmaterial von der Preisverleihung sowie dem begleitenden Expertenforum stehen ab dem 4. Juli 2025, 12 Uhr unter https://lammsbraeu.canto.global/b/S6RKP zur Verfügung.

Mehr Informationen zum Bio-Pionier Neumarkter Lammsbräu finden Sie auf www.lammsbraeu.de

