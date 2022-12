2022 Weihnachtsaktion geht online – Leawo Software verschenkt DVD Ripper & 70% Rabatt Angebot

Weihnachten/Neujahrsgeschenk 2022 70% Rabatt Software Giveaway

Zusammenfassung: Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür! Leawo Software hat seine Weihnachtsangebote gestartet und bietet einen kostenlosen DVD Ripper und vergünstigte Spitzenprodukte an. Dieses Angebot gilt nur bis zum 15. Januar 2023.

22. Dez. 2022, Shenzhen – Leawo Software hält sich an die Regel, die Kundenzufriedenheit zu verbessern, und setzt große Anstrengungen in die Entwicklung von Multimedia-Prozessoren zu einem vernünftigen Preis, um mit UHD/Blu-ray/DVD/Video-Dateien umzugehen. Mitte Dezember 2022 veröffentlicht Leawo den Online-Verkauf für Dezember und Neujahr 2022, der vom 15. Dezember 2022 bis zum 15. Januar 2023 dauert, um diese besonderen Weihnachtsfeiertage zu feiern und das Vergnügen der Kunden zu verbessern, während sie den Film/das Video zu Hause ansehen. Während dieser Promo-Periode ist jeder willkommen, das zeitlich begrenzte Gratisangebot – DVD Ripper – zu erhalten und Top-Seller-Produkte mit einem tiefen Rabatt zu bekommen.

1. Was ist DVD Ripper und wie bekommt man dieses Gratisprogramm?

Leawo DVD Ripper ist ein professionelles DVD-Ripper- und Konvertierungsprogramm, das DVD-Filme auf der Disc oder in Ordnern entschlüsseln, rippen und in Videos umwandeln kann. Außerdem kann es Audio aus DVD-Filmen extrahieren, um sie in mehreren Video- und Audioformaten für verschiedene Zwecke zu speichern. Was die DVD-Eingabe betrifft, so akzeptiert das Programm DVD-Discs, Multi-Winkel-DVD-Discs, DVD-Ordner und DVD-ISO-Image-Dateien.

Um DVD Ripper zu erhalten, führt man einen vierstufigen Prozess durch:

* Auswahl der spezifischen Version für Ihr Computersystem

* Ausfüllen des Feldes mit den erforderlichen Informationen (Name und E-Mail-Adresse)

* Anklicken der Schaltfläche „Sofort Erhalten“ und Überprüfen des E-Mail-Posteingangs

* DVD Ripper mit dem erhaltenen Registrierungscode aktivieren

2. Die besten Angebote für 2022 Leawo Weihnachtenaktionen

* 70% OFF All-in-1 Bundle

Dieses Bundle ist das leistungsstärkste Toolkit von Leawo und enthält 22 nützliche Komponenten, darunter: Prof. Media 11 + Prof. DRM + PhotoIns + iTransfer + Music Recorder + Tunes Cleaner + UHD Drive Tool + CleverGet Video Downloader. Man kann es zum Preis von EUR167.88 erhalten, was das niedrigste Angebot überhaupt ist. Dieses Bundle kostet EUR559.68 für eine 1-Jahres-Lizenz im regulären Verkauf.

* 60% Rabatt auf Ultimate DVD Toolkit

Das Ultimate DVD Toolkit besteht aus 3 verschiedenen Produkten: DVD Ripper, DVD Copy, und DVD Creator. Wie der Name schon sagt, hilft dieses 3-in-1-Toolkit beim Entschlüsseln, Rippen und Konvertieren von DVDs in Videos, beim Kopieren von DVDs auf einen Computer oder einen Rohling und beim Brennen von Videos/Fotos auf DVD-Inhalte. Jetzt ist es für EUR47,94 für eine lebenslange Lizenz erhältlich und unterstützt sowohl Windows- als auch Mac-Systeme.

*60% Rabatt auf Ultimate Blu-ray Toolkit

Als erweiterte Version von Ultimate DVD Toolkit ist Ultimate Blu-ray Toolkit ein 4-in-1-Blu-ray-Lösungspaket zum Entschlüsseln, Rippen und Konvertieren von Blu-ray/DVD-Filmen in Video-/Audiodateien in verschiedenen Formaten, Brennen von Foto-/Videodateien auf Blu-ray/DVD-Inhalte, Kopieren und Sichern von Blu-ray/DVD-Filmen, Entfernen von Cinavia-Wasserzeichen von Blu-ray, um Cinavia-freie Blu-ray-Kopien zu erhalten usw. Während der Weihnachts- und Neujahrsaktion gibt es einen 60% Rabatt für alle, die dieses Toolkit kaufen möchten, d.h. man kann es zum Preis von EUR143.92 anstatt des vollen Preises (EUR369.89) kaufen und so bis zu EUR225.97 auf einmal sparen.

3. Was gibt es sonst noch bei dieser Aktion?

Abgesehen davon bietet Leawo eine Reihe von Video-Downloader-Programmen zum halben Preis an. Diese Tools werden verwendet, um 4K-Videos/Live-Streams für den Offline-Genuss von mehr als 1000 Websites herunterzuladen. Es gibt noch eine weitere Besonderheit – der Gutscheincode „LEAWO-30PCT-OFF“ wird auf jeden Kauf auf Leawo.org/de angewendet. Verbraucher können mehr auf den offiziellen Seiten von Leawo erfahren.

Mehr Informationen über diese Aktion bitte hier klicken.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705

support@leawo.de

http://www.leawo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.