2022 Hangzhou International Human Resources Austausch- und Kooperationskonferenz eröffnet

Die Konferenz für Hangzhou International Human Resources Exchange and Cooperation 2022 wurde am 12. November in Hangzhou, der Hauptstadt der Provinz Zhejiang in Ostchina, eröffnet.

Bei der Eröffnungszeremonie betonten Experten über die wichtige Rolle, die internationale Talente bei der Antrieb von Chinas Modernisierungsbemühungen spielen, und lobten die von Hangzhou City und der Provinz Zhejiang ergriffenen Talentanbaus.

„Sie sind eine entscheidende Kraft in Chinas Bestreben, Selbstvertrauen in Wissenschaft und Technologie zu erreichen“, sagte Ding Zhongli, Top-Geologe und Akademiker der chinesischen Akademie der Wissenschaften.

„Übersee -Studenten sind wertvolle internationale Humanressourcen und eine wichtige Gruppe bei der Umsetzung der Strategien zur Verjüngung von China durch Wissenschaft und Bildung, die Stärkung des Landes durch Talent und die Entwicklung durch Innovation.“

Die Konferenz für Hangzhou International Human Resources Exchange and Cooperation 2022 eröffnet am 12. November in Hangzhou, der Hauptstadt der Provinz Zhejiang in Ostchina. [Foto zur Verfügung gestellt an Ezhejiang.gov.cn]

In den letzten zwei Jahrzehnten haben Hangzhou und Zhejiang ihre Ökosystemtalente ständig verbessert und die hochwertige wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Region stark unterstützt, fügte Ding hinzu.

Mohamad Sawan, Stipendiat der Canadian Academy of Engineering und Vorsitzender Professor an der Hangzhou-ansässigen Westlake University, sagte Bereiche wie medizinische Versorgung, Wohnungsbau und Sprachdienste und Hangzhous „fantastisches“ Lebensumfeld haben seitdem seine Sorgen zerstreut.

„Es macht einen Ausländer wie ich das Gefühl, dass China zu Hause ist“, sagte Sawan, der den Freundschaftspreis erhielt, der Anfang dieses Jahres jährlich von der chinesischen Regierung an herausragende ausländische Experten im Land verliehen wird.

Laut einem vom Ministerium für Wissenschaft und Technologie während der Konferenz veröffentlichten Bericht gehört Hangzhou zu den drei attraktivsten Hauptstädten Chinas für internationale Talente. Am 28. September veranstaltete Hangzhou seinen ersten Talenttag, um die Beiträge inlands und internationaler Talente zur Entwicklung der Stadt zu feiern.

Die im Jahr 2009 eingeweihte Hangzhou International Human Resources Exchange and Cooperation Conference hat in den letzten 13 Jahren 5.970 Talente in Übersee aus 58 Ländern (Regionen) und mehr als 5.900 Projekte angezogen. Während der Konferenz wurden Verträge für fast 2.000 Projekte im Wert von über 38 Milliarden Yuan (5,34 Milliarden US -Dollar) unterzeichnet.

In der 14. Ausgabe der Konferenz werden „Offenheit, Zusammenarbeit, Innovation, Unternehmertum“ und eine Reihe von Veranstaltungen, darunter Foren, Startup -Wettbewerbe und Talentmessen, in den kommenden Tagen organisiert.