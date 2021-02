“2021 öffnen wir eine neue Tür” NORECU gründet NEO – die Norecu Executive Outplacement GmbH

München, Januar 2021 – Außergewöhnliche Herausforderungen eröffnen außergewöhnliche Chancen. Mit der Gründung der Norecu Executive Outplacement GmbH will die Unternehmensgruppe der Aufgabe als ganzheitlicher Lösungsanbieter noch besser gerecht werden und die individuellen Bedürfnisse der Mandanten weiter in den Fokus rücken. Andreas Geier übernimmt neben seiner langjährigen Funktion als Partner & Gesellschafter die Geschäftsführung der Gesellschaft.

Die Gründung der Norecu Executive Outplacement GmbH ist eine natürliche Reaktion auf zu erwartende Veränderungen im Arbeitsmarkt, erläutert der zukünftige Geschäftsführer Andreas Geier: “Der Arbeitsmarkt ist im Wandel durch Faktoren wie Klimawandel oder die “De-Globalisierung” als Folge der Corona-Pandemie. Auch im Topmanagement werden gerade neue Weichen gestellt, um sich zukunftssicher aufzustellen. Das heißt: Wir stehen vor tiefgreifenden personellen Veränderungen. Dabei gibt es zeitgleich einen hohen Bedarf an Outplacement/New Placement Beratung und neuartige Opportunitäten für die Kandidaten.” Vor allem die letzten Monate haben Unternehmen dazu gezwungen, festgefahrene Strukturen zu

überdenken. Im Management stellte sich immer häufiger die Frage, welche Führungskräfte angesichts der sich verändernden Marktbedingungen für welche Rollen zukünftig benötigt werden. So manches Unternehmen musste die Legitimation ganzer Abteilungen in Frage stellen.

Dementsprechend hat sich die Nachfrage in der Branche geändert. “Die Norecu Executive Outplacement GmbH spricht Unternehmen mit Verantwortungsgefühl an, die ihren scheidenden Führungskräften eine echte Lösung an die Hand geben wollen”, so die Gesellschafterin und

Geschäftsführerin der NORECU Muttergesellschaft Marlind Klopfer. “Zudem erweitern wir damit unser Angebot für Führungskräfte, die ihre weitere Karriere in die eigene Hand nehmen wollen. Aus vielen Gesprächen mit interessierten Kandidaten und Unternehmen konnten wir einen deutlichen

weißen Fleck erkennen. Eine Angebotslücke im Markt, die wir mit unserem Portfolio aus einem zeitgemäßen Executive Coaching, einer modernen Präsentationsform und unserer ausgeprägten Kompetenz im (inversen) Headhunting befüllen werden.”Das Angebot der neu gegründeten GmbH differenziert sich im Wesentlichen durch zwei Bausteine, in denen Norecu neben der ganzheitlichen Beratung besonders stark ist: Personal Branding & Inverses Headhunting. “Bei Ersteren spielen wir die komplette Klaviatur der Markenbildung. Mit Hilfe gemeinsam erarbeiteter Inhalte, professioneller Fotos und einem persönlichen für unsere Mandanten produzierten Videoporträt entwickeln wir einen authentischen Markenkern. Diesen präsentieren wir anschließend in Form unserer virtuellen Business-Sedcard, einem neuen digitalen, audiovisuellen Format. Denn erst wenn alle wesentliche Aspekte der Persönlichkeit eines Kandidaten entsprechend repräsentiert werden, erzielen wir die gewünschte Wirkung”, erläutert

Andreas Geier. Im inversen Headhunting konnte Norecu über viele Jahre ein umfangreiches und wertvolles Entscheider Netzwerk aufbauen. Ein Wettbewerbsvorteil, den die Beratung nutzt, um Klienten diskret ins Gespräch mit dem richtigen Personalentscheider zu bringen.

Unternehmen und Führungskräfte beauftragen NORECU im Rahmen ihrer Veränderungsprozesseals etablierten Berater & Coach mit tiefem Branchenverständnis, erkennbarer Wertestruktur und frischen, innovativen Ansätzen. Mit Fingerspitzengefühl und absoluter Diskretion führt die BeratungUnternehmen und Führungskraft zusammen. Marlind Klopfer sieht dem neuen Wirtschaftsjahr positiv entgegen “Wir stehen vor einem großen Strukturwandel, alte Berufe werden verschwinden und neue digitale sich ihren Weg bahnen. Die Anforderungen an Führungskräfte sind im Krisenmanagement und der Neuausrichtung nicht mit denen vergangener Jahre vergleichbar. Es wird viele Veränderungen geben, aber in vielen sindauch große Chancen verborgen.”

NORECU ist eine 2012 gegründete, branchenübergreifende, national und international agierende Personalberatung mit

Hauptsitz in München und Niederlassungen in Düsseldorf und der Schweiz. Die Unternehmensgruppe vereint zwei Brands

unter einem Dach. Die Norecu Executive Search GmbH ist spezialisiert auf die Besetzung von Führungspositionen der

Ebene 1-3. Die im Januar 2021 neu gegründete NORECU Executive Outplacement GmbH führt Führungskräfte individuell

und zielgerichtet durch eine Phase der beruflichen Neuorientierung. Kern und Herzstück beider Säulen ist das

Headhunting (direkt & invers).

