2020 – ein Jahr der Konsolidierung und Stabilisierung für die ALPEIN Software SWISS AG

Kontinuität, Ausdauer und das unaufhörliche Bestreben, Kunden und Produkt-Anwendern höchste Qualität und Sicherheit zu bieten, zahlten sich aus. Während die Schaffens-Periode der ALPEIN Software in den vergangenen Jahren davon geprägt war, das Geschäftsmodell, die innovativen, IT-technischen und organisatorischen Grundlagen für hochinteressante und zukunftsträchtige IT-Produkte zu bewältigen, befand sich das Unternehmen bereits zu Beginn des Jahres 2020 auf der Zielgeraden, alle Produkte und Serviceleistungen komplettiert und marktgängig anzubieten. Mit grossem Einsatz und Erfolg widmete sich die ALPEIN Software in 2020 der Konsolidierung und Stabilisierung bereits vorhandener Produkte und Technologien, der Serviceleistungen sowie der Vermarktung.

Was noch nicht optimal oder vollendet war, wurde in 2020 komplettiert.

Mit eigenen Sicherheitsprodukten, wie SWISS SECURIUM®, einem Passwortmanager und IT-Lösungen “Made by ALPEIN Software SWISS AG”, bietet das Unternehmen sichere Alternativen zu den gängigen US-Produkten. Mit dem begehrten JIRA2SAP-Produkt ermöglicht das Unternehmen Grosskunden eine Optimierung der Businessprozesse. Mit der Devise, einerseits immer am Puls der Technologieentwicklung orientiert zu sein, andererseits alle Serviceleistungen sowie die Vermarktung systematisch zu optimieren, wurde ein reges Interesse aller Wirtschaftskreise initiiert.

Im Bereich der Serviceleistungen standen Projekte von Kunden und Anwendern im Vordergrund. Das Konzept ging auf! Kompetente Beratung und Konzeption, Fachunterstützung bei Implementierung und Inbetriebnahme, einschliesslich erforderlicher Anwenderschulungen, führten durchweg zum Erfolg. Der Einsatz einer Mischung lokaler, virtueller Teams, d.h. die Verfügbarkeit skalierbarer Ressourcen, Kompetenzen und Skills sowie die Anwendung agiler Techniken, ermöglichte die Erreichung höchster Flexibilität in allen Massnahmen und führte zur beschleunigten Umsetzung aller Kunden-Projekte. Um den sich permanent entwickelnden Technologie-Anforderungen gerecht zu werden, erfolgte eine stetige Weiterbildung aller eingesetzten Ressourcen.

Inzwischen hat sich die ALPEIN Software im Markt als gefragter IT-Technologie-und Sicherheits-Experte, sowohl bei kleinen und mittelständischen Betrieben als auch bei Grossunternehmen unterschiedlichster Branchen einen Namen gemacht. Kooperationen, die Gewinnung von Partner-Unternehmen sowie konzertierte Aktionen und Projekte mit leistungsfähigen Geschäftspartnern verstärkten im vergangenen Jahr den deutlich spürbaren Aufwärtstrend.

SWISS SECURIUM® wurde optimiert und erhielt in 2020 eine neue Webpräsenz.

Nach intensiver Weiterentwicklung der Plattform wurde mit der optimierten bzw. restaurierten Darstellung der Funktionen und verständlicheren Texten ein attraktives Kundenportal geschaffen. Bezüglich der Sicherheit wurde die neue Website entsprechend dem aktuellsten Stand der Technik, auf Grundlage der neuesten TYPO3-Version, konzipiert. Unter den Produkten der ALPEIN Software nimmt SWISS SECURIUM® eine Schlüsselposition ein. Die Cloud-basierte Kommunikations- und All-in-One-Plattform mit den Funktionen Instant Messenger, Datenaustausch, EMail-Services, Passwort-Management, Video-Konferenz und Remote Desktop bietet für Unternehmen aller Branchen und Grössen sowie für Administrationen und Verwaltungen alle erforderlichen Business-Komponenten. Die einfache Handhabung der Plattform, ohne über IT-Kenntnisse verfügen zu müssen, die Einsparungsmöglichkeit interner IT-und Admin- Ressourcen, der maximale Schutz durch mehrschichtige Verschlüsselung, die DSGVO-Konformität und die Nutzungsmöglichkeit der Funktionen mit allen Endgeräten, sind nur einige der Vorzüge, welche die Plattform attraktiv machen. Nach Veröffentlichung der neuen Webpräsenz reagierte der Markt mit zahlreichen Publikationen. Mehr dazu und zur Plattform finden Interessenten unter www.swiss-securium.ch

Mit der Version 2.0 bekommt PassSecurium™ ein frisches Design und wichtige Sicherheitsoptimierungen.

Nachdem ALPEIN Software zuvor eine Weiterentwicklung des Passwortmanagers, einschliesslich Browser-Erweiterung (PBE), erfolgreich beenden konnte, wurde die Website optimiert, durch neue Informationen ergänzt und erhielt ein neues und modernes Design. PassSecurium™ ist inzwischen ein gefragtes Produkt, wenn es um sicheres und effizientes Handling von Passwörtern geht. Unternehmen haben die Vorzüge des Passwortmanagers ebenso erkannt, wie Privatpersonen. Traditionelle Schweizer Sicherheit mit mehrschichtiger Verschlüsselung, Zugriffsschutz durch 2FA und VPN-Tunnel, intuitive Handhabung der kompletten Passwort-Generierung und -Verwaltung, sind nur einige der Stärken von PassSecurium™. Für Unternehmen ist mit der Enterprise Edition ein zentrales Rollen- und Benutzermanagement mit Berechtigungsstruktur verfügbar, einschliesslich Passwort-Sharing, flexibler Ordner-Verwaltung und Änderungsmanagement. Selbstverständlich nutzen Privatpersonen wie Unternehmen den sekundenschnellen Zugriff im Online- und Offline-Status, sowohl in der Web- als auch der Mobile-Anwendung. Die Weiterentwicklung von PassSecurium™ und die neue Webpräsenz wurden von den Medien aufmerksam verfolgt. Allen Interessenten wird seitens der Redaktion empfohlen www.Pass-Securium.ch zu besuchen.

JIRA2SAP wurde technisch erweitert, mit Zusatzfunktionen versehen und von SAP Integration erfolgreich zertifiziert.

Nach technischen Erweiterungen, Add-ons, der Steigerung der IT-Perfomance und Zusatzfunktionen für mehr Komfort, wurde in 2020 im Rahmen des SAP-Zertifizierungsverfahrens die Konformität des ALPEIN JIRA2SAP Core Connectors bestätigt. Immer mehr Unternehmen erkennen auf der Suche nach weiteren Optimierungsmöglichkeiten der Geschäftsprozesse die Effizienz-steigernden und gleichzeitig Zeit- und Kosten-reduzierenden Vorteile von JIRA2SAP, als “Brücke” zwischen den beiden Systeme SAP und JIRA. Ob Produktionsplanung, Instandhaltung, Materialmanagement, Anlagenmanagement, Solution- oder Human Capital Management, der Einsatz von JIRA2SAP, mit gleichzeitiger Konsolidierung der Daten in ERP, ermöglicht die effiziente Automatisierung des operativen Geschäftsbetriebes. Ein migrationsfähiges, automatisiertes Werkzeug für Projektplanung und Kollaboration, welches die operative Verwaltung sowie das Management beider Systeme, d.h. SAP und JIRA, einfacher und effektiver gestaltet. Als bereits zertifizierter SAP Partner gelang der ALPEIN Software SWISS AG gegen Ende 2020 der Aufstieg zum “SAP Silber Partner”. Somit präsentiert sich das Unternehmen als kompetenter Dienstleister für ERP-Solutions und SAP Systeme für Prozess- und Qualitätsoptimierungen in fertigungsnahen Umgebungen. Auch zu JIRA2SAP sind inzwischen diverse interessante Publikationen erschienen. Für Interessenten empfiehlt sich der Blick in die Website www.jira2sap.com in der in 2020 ein Demo-Video integriert wurde, welches interessante Einblicke in die Funktionalität des JIRA2SAP Connectors bietet.

Permanente Öffentlichkeitsarbeit und starkes Engagement der ALPEIN Software in den Bereichen Cyber-Sicherheit und Privatsphäre.

Ob permanente Sicherheitstipps in den Medien, PR-Berichte zu aktuellen Cyber-Crime-Aktivitäten, Hinweise zum Schutz der Privatsphäre und Vermeidung von IT-Attacken, die ALPEIN Software war in dieser Hinsicht auch in 2020 permanent am Puls der Zeit und bot weitaus mehr als die von einem IT-Sicherheitsexperten zu erwartende Unterstützung.

Im September 2020 war die ALPEIN Software als Interviewpartner und IT-Sicherheitsspezialist mit dem Thema “Cybersecurity in Unternehmen” zu Gast beim regionalen “Schaffhauser Wirtschaftsmagazins”.

In zahlreichen internen Workshops wurden Vorlagen ausgearbeitet, die sowohl Kunden, Anwendern der ALPEIN-Produkte und Interessenten helfen sollten Problemzeiten möglichst gefahrlos zu überbrücken. So entstanden unter dem Motto “IT-Sicherheit, eine lösbare Herausforderung” einige höchst interessante Veröffentlichungen in den Medien. Insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unsere Arbeitswelt gaben Anlass zu zahlreichen Anregungen und Hilfestellungen zur Home-Office-Organisation. Dabei rückte das ALPEIN Software Sicherheitsprodukt SWISS SECURIUM in den Focus, mit dem sich alle Varianten der Home-Office-Ausrichtungen problemlos und effizient gestalten lassen, ob zur Überbrückung der Pandemie-Zeit oder als Dauerlösung. Unter dem Titel “Kommunikation in der Krise: Handlungsfähig bleiben!” wurden Sicherheitsempfehlungen für Unternehmen gegeben, um raus aus der Gefahrenzone und in ein sicheres Home-Office zu gelangen.

Neue ALPEIN Software Produkt-Videos unter YouTube.

Allen Interessenten der ALPEIN Software sind u.a. zu den Produkten SWISS SECURIUM®, PassSecurium™, DeskSecurium™ sowie JIRA2SAP sog. Erklärvideos und Tutorials unter YouTube zu empfehlen.

Die Redaktion übermittelt im Namen der ALPEIN Software SWISS AG zum Jahreswechsel allen Kunden und Geschäftspartnern den Dank für das in 2020 entgegengebrachte Vertrauen, die allzeit angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit sowie die besten Wünsche für das kommende neue Jahr.

Wie gewohnt steht die ALPEIN Software mit ihrem kompletten Team weiterhin bei Fragen und Problemen telefonisch oder über contact.alpeinsoft.ch jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung und empfiehlt ihre Websites www.alpeinsoft.ch, www.swiss-securium.ch, www.Pass-Securium.ch und www.jira2sap.com

ALPEIN Software SWISS AG- Softwarehaus & Medienagentur in der Schweiz:

Ihr kompetenter Partner für individuelle Software-Entwicklung, Beratung und Dienstleistungen zu den Themen SAP BI, HANA, ME, MII, SAP UI5/Fiori, ABAP-Entwicklung, Webtechnologien auf HTML5, Javascript, PHP, SQL und JAVA-Basis. ALPEIN Software: Alles aus einer Hand!

Aktuelle Produkte: SWISS SECURIUM, CloudSecurium, PassSecurium, MailSecurium, DeskSecurium, AccessSecurium. JIRA2SAP PII Reporting Kit.

