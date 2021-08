200 Teilnehmer für Gesundheits- und Abnehmstudie gesucht

Am 04. Oktober 2021 startet in Buchholz in der Nordheide und in Hamburg eine große private Gesundheits- und Abnehmstudie “10 Kilo in 10 Wochen abnehmen”, die ärztlich begleitet wird und für die ab sofort 200 Teilnehmer in ganz Deutschland gesucht werden.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Studie:

-Personen (m,w,d) über 30 Jahre.

-Personen, die mindestens 10 Kilo abnehmen wollen.

-Personen, die bisher schon unzählige erfolglose Versuche unternommen haben, mit unterschiedlichen Diäten abzunehmen.

Dauer der Studie:

10 Wochen

Initiator der Studie:

Gesundheits- und Abnehmcoach Holger Korsten, Buchholz i.d. Nordheide & Hamburg

Inhalt der Studie:

Gesund, einfach, schnell und dauerhaft abnehmen ohne Diät, ohne Verzicht, ohne Hunger, ohne Heißhunger, ohne Kalorien- oder Punktezählen, ohne Sport und ohne Jojo-Effekt mit einer neuen, einzigartigen Methode, die in dieser Studie ausgiebig getestet und dokumentiert werden soll.

Abnehmen mit Pasta, Pizza, Burger, Eis, Kuchen, Schokoriegel, Chips und nahezu allem, was lecker ist. Das Besondere an dieser neuen Methode ist, dass die Teilnehmer auf fast nichts verzichten müssen und trotzdem abnehmen können.

Wer Interesse hat, mehr über die Studie zu erfahren, der kann sich auf der Webseite www.10kiloin10wochen.de informieren und sich unverbindlich für ein Informationsgespräch anmelden.

Informationen zu Holger Korsten:

Das Ehepaar Gaby & Holger Korsten ist jahrzehntelang selbst durch die Diätenhölle gegangen und mit den Jahren immer dicker, unsportlicher und kranker geworden. Die Suche nach einem Ausweg führte dann letztendlich zu einer Lösung, die dazu führte, dass beide zusammen über 90 Kilo pures Körperfett in 8 Monaten verloren, ihr Normalgewicht erreichten und es seit über einem Jahr halten.

Aus all ihren Misserfolgen und Erfolgen entstand ein Gesundheits- und Abnehmprogramm, dass beide seit 2020 nun auch an andere weitergeben. Durch das Coaching konnten bereits viele Klienten ebenfalls erfolgreich abnehmen und wieder deutlich fitter und gesünder werden.

Übergewicht in Deutschland und der Welt nimmt mit rasanter Geschwindigkeit zu und ist ausschlaggebend für viele Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes mellitus.

2016 waren ca. 6,7 Millionen Menschen in Deutschland an Diabetes mellitus erkrankt. Allein die Kosten in Deutschland für die Behandlung (inkl. Pflege, Arbeitsunfähigkeit und Frühverrentung) von Diabetes und seine Folgeerkrankungen betrugen 2016 rund 35 Milliarden Euro (Quelle Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2017)

Durch das neuartige und einzigartige Gesundheits- und Abnehmkonzept können die schwerwiegenden Folgen von Adipositas gemildert oder gar verhindert werden.

Die Wirksamkeit des Konzepts und deren Veränderungen an den Teilnehmer*innen soll am 04.10.2021 für die Dauer von mindestens 10 Wochen in einer ärztlich begleiteten Studie dokumentiert werden, für die aktuell 200 Teilnehmen*innen aus ganz Deutschland gesucht werden.

Infos und Anmeldungen: www.10kiloin10wochen.de oder www.schlank24.net

schlank24.net macht Schluss mit dem irrsinnigen Diätenwahn und berät stark Übergewichtige (vorwiegend über 100 Kilo) Personen, wie sie ohne Diät durch einfache Ernährungsumstellung künftig Gewicht verlieren, ohne dabei Hunger oder Heißhunger zu verspüren. Wir klären auf, weshalb jede Diät viel mehr auf Dauer schadet und wieso man nur ohne Diät erfolgreich und dauerhaft abnehmen kann. Unser Angebot richtet sich vorwiegend an die Personen, die bereits alle möglichen Diäten erfolglos probiert haben und mit den Jahren immer mehr an Gewicht zugenommen haben und unsportlicher und kranker geworden sind. schlank24.net bietet eine kostenlose Beratungsstelle für verzweifelte Übergewichtige.

