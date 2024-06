200 Hour Yoga Teacher Training in Indien – Erfahrung

Mein 200 Hour Yoga Teacher Training in Indien – Ein Erfahrungsbericht (Yogalehrer Ausbildung Indien)

Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass in deinem Leben etwas fehlt? Ein tieferer Sinn, ein Gefühl der Erfüllung, das deine tägliche Routine einfach nicht bieten kann? Ich bin Theresa aus Deutschland und erlebte diese tiefe Leere, die mich dazu brachte, eine lebensverändernde Entscheidung zu treffen: meinen Job im Bereich Verwaltungstechnik zu verlassen und mein 200 Hour Yoga Teacher Training in Indien (Yogalehrer Ausbildung Indien) zu machen. Diese Reise der Selbstentwicklung verwandelte mein Leben auf eine Weise, die ich mir nie hätte vorstellen können.

Im Mai 2024 schloss ich mein Yoga Teacher Training in Indien bei Gyan Yog Breath ab, und ich bin für diese Erfahrung für immer dankbar. Sie lehrte mich, dass Glück und Frieden von innen kommen und dass echtes Wachstum das Konfrontieren und Loslassen von vergangenem Schmerz und Konditionierungen erfordert.

Die Entscheidung zum Sprung (Yogalehrer Ausbildung Indien)

Mein Leben in Deutschland war komfortabel, aber unerfüllt. Trotz eines stabilen Jobs hatte ich oft das Gefühl, einfach nur mechanisch zu leben. Hast du jemals das Gefühl, auf Autopilot zu leben und dich nach etwas Bedeutenderem zu sehnen? So ging“s mir. Ich wusste, dass ich eine Veränderung brauchte, eine Inspiration, die es mir ermöglichen würde zu wachsen, zu heilen und mein wahres Selbst zu entdecken. So fand ich mich in Rishikesh wieder, um ein 200 Hour Yoga Teacher Training in Indien (Yogalehrer Ausbildung Indien) zu beginnen.

Ankunft bei Gyan Yog Breath (Yogalehrer Ausbildung Indien)

Der Moment, als ich bei Gyan Yog Breath ankam, wurde ich mit einer Blumenkette, einer heißen Tasse Chai und warmen Lächeln vom Personal empfangen. Diese herzliche Begrüßung ließ mich sofort zu Hause fühlen und setzte den Ton für meinen gesamten Aufenthalt. Die ruhige Umgebung, in der Nähe des Ganges und umgeben von den Himalaya-Bergen, war der perfekte Hintergrund für meine Transformationsreise.

Der Tagesablauf (Yogalehrer Ausbildung Indien)

Der Tagesplan bei Gyan Yog Breath war sowohl anspruchsvoll als auch bereichernd. Unser Tag begann um 6:00 Uhr, mit Jal Neti, einem yogischen Nasenreinigungsritual, um den Tag vorzubereiten.

Danach hatten wir Pranayama (Atem-Übungen), was mir half, meinen Geist zu zentrieren und meinen Körper auf die folgende Asana-Praxis vorzubereiten. Die eineinhalb-stündige Asana-Klasse danach war intensiv und auf die Bedürfnisse jedes Schülers zugeschnitten. Für mich ging es bei diesen Stunden nicht nur um körperliche Flexibilität, sondern auch darum, emotionale Blockaden und Traumata zu lösen. Wir lernten über die Vorteile der Asanas, auch im traditionellen Kontext, sowie deren Kontra-Indikationen und Anpassungen/Modifizierungen.

Der anschließende Brunch war eine nahrhafte ayurvedische Mahlzeit im Buffet-Stil. Es gab Gemüse, Chapatis, Reis, Salat-Beilage, Suppe, Dhal (Linsen), Porridge, Früchte und etwas Süßes wie zum Beispiel Laddhus (Kirchererbsen-Energiebälle).

Weitere Einblicke in das Yoga Teacher Training (Yogalehrer Ausbildung Indien)

Das 200 Hour Yoga Teacher Training in Indien (Yogalehrer Ausbildung Indien) umfasste alles über der Philosophie des Yoga und Anatomie bis hin zu den praktischen Aspekten des Unterrichtens. Wir tauchten tief in die Lehren der Bhagavad Gita ein, ein Text, der meine Perspektive auf das Leben zutiefst beeinflusst hat. Ein Zitat, das mich besonders berührte, war: „Yoga ist die Reise des Selbst, durch das Selbst, zum Selbst“ (Bhagavad Gita, 6.6).

Unterstützung und Gemeinschaft (Yogalehrer Ausbildung Indien)

Die Unterstützung meiner Lehrer und Mitschüler war unglaublich. Wir verbanden uns über unsere gemeinsamen Erfahrungen und bildeten eine Gemeinschaft, die sich wie Familie anfühlte. Die Lehrer bei Gyan Yog Breath, vorallem Annkathrin, Vipin und Dr. Kumar waren außergewöhnlich und boten nicht nur Wissen, sondern auch emotionale Unterstützung und Mentorschaft. Ihre Einfühlsamkeit und Hilfe waren von unschätzbarem Wert.

Transformation und Wachstum( Yogalehrer Ausbildung Indien)

Am Ende des 200 Hour Yoga Teacher Training in Indien (Yogalehrer Ausbildung Indien) hatte ich eine tiefgreifende Transformation durchgemacht. Nicht nur meine körperliche Stärke und Flexibilität hatten sich verbessert, sondern ich erlebte auch ein signifikantes mentales und emotionales Wachstum. Ich fand eine Klarheit und Frieden in mir, nach dem ich lange gesucht hatte.

Der Abschluss meines 200 Hour Yoga Teacher Training in Indien (Yogalehrer Ausbildung Indien) fühlte sich unglaublich an. Er symbolisierte meine persönliche Reise von Unwissen zu Wissen, von Verwirrung zu Klarheit und von Orientierungslosigkeit zu einem neuen Lebenssinn.

Reflexion (Yogalehrer Ausbildung Indien)

Rückblickend erkenne ich, dass die Entscheidung, diese Reise anzutreten, eine der besten Entscheidungen war, die ich je getroffen habe. Wenn du darüber nachdenkst, ein 200 Hour Yoga Teacher Training in Indien (Yogalehrer Ausbildung Indien) zu machen, ermutige ich dich, den Sprung zu wagen. Ich kann es nur von tiefstem Herzen empfehlen, eine solche Reise zu wagen!

Gyan Yog Breath bot die perfekte Umgebung für meine innere Transformation. Die Kombination aus einem umfassenden Lehrplan, tollen Lehrern und einer ruhigen Lage schuf einen kraftvollen Raum für mein Wachstum. Kennst du das Gefühl, wenn etwas einfach von ganzem Herzen Sinn ergibt? Ich glaube, dass ich genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Denn die Erfahrung wirkt immer noch so positiv in mir.

Jetzt bin ich zurück in Deutschland, unterrichte Yoga und setze meine eigene innere Reise fort.

Autor-Bio:

Theresa ist eine leidenschaftliche Yoga-Praktizierende und Lehrerin aus Marburg, Deutschland. Nach in ihrem Bürojob begab sie sich auf eine transformative Reise durch ein 200 Hour Yoga Teacher Training in Indien (Yogalehrer Ausbildung Indien). Theresa widmet ihr Leben nun dem Yoga-Unterricht und teilt die tiefen Vorteile der Praxis mit anderen. Sie glaubt an die Kraft des Yoga, zu heilen, zu transformieren und wahres Glück zu bringen.

