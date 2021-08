20 Jahre Tempo-Team Personaldienstleistungen in Eisenach

Vielfältige Stellenangebote und Jobs in Thüringen. Hilfe und Chancen zum Wiedereinstieg in den Beruf, z.B. für ältere Arbeitnehmer und nach längerer Erwerbspause.

Eisenach, 6. August 2021 – Seit 20 Jahren gibt es nun schon die Tempo-Team Niederlassung im thüringischen Eisenach, damals noch unter dem alten Firmennamen Team BS Betriebs-Service eröffnet. Mit viel Leidenschaft und Engagement kümmern sich Niederlassungsleiterin Patricia Barth und ihre Kolleginnen um die Bewerber und Arbeitnehmer des Personaldienstleisters. Unternehmen in Eisenach und Umgebung finden mit Tempo-Team die passenden Arbeitskräfte.

Die Personalfachfrauen Patricia Barth und Yvonne Lämmerhirt bringen insgesamt über 30 Jahre Erfahrung in der Zeitarbeit und Personalberatung mit ein. Seit letztem Jahr werden sie von einer Auszubildenden zur Personaldienstleistungskauffrau unterstützt. Die gute Betreuung ihrer Bewerber und Mitarbeiter liegt ihnen besonders am Herzen: “Von unseren Bewerbern machen wir uns zuallererst ein ausführliches Bild. So können wir ihnen ein bestmögliches Jobangebot machen”, erklärt Patricia Barth.

“Wir begleiten den Bewerber persönlich zum Kunden. Kein Mitarbeiter startet, ohne dass er den Arbeitsplatz gesehen hat. Natürlich bieten wir je nach Einsatz auch Weiterbildungsmaßnahmen an, beispielsweise den Erwerb von Staplerschein oder Kranführerschein. Mit regelmäßige Mitarbeiteraktionen halten wir ständigen Kontakt. Auch bei persönlichen Anliegen haben wir ein offenes Ohr für unsere Arbeitnehmer.”

Die intensive Betreuung zahlt sich aus. Die Einsatzzeiten sind in der Regel langfristig. Häufig werden die Mitarbeiter in eine Festanstellung beim Einsatzunternehmen übernommen. “Zeitarbeit kann den Einstieg in eine neue Berufstätigkeit sehr erleichtern. Dies gilt gerade für Menschen, die aufgrund von Arbeitslosigkeit, Krankheit, der Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen eine längere Pause im Erwerbsleben hinter sich haben”, berichtet Patricia Barth aus ihrer täglichen Arbeit. “Durch die persönliche Begleitung in den neuen Job nehmen wir ihnen mögliche Ängste und Hemmnisse. Die Unternehmen wiederum überwinden leichter Vorbehalte gegen Wiedereinsteiger und können ihre neuen Mitarbeiter während der Arbeitnehmerüberlassung kennenlernen.”

Ein besonderes Anliegen ist dem Tempo-Team in Eisenach die Vermittlung von älteren Arbeitnehmern. Aus unterschiedlichen Gründen stehen immer wieder Menschen vor der Herausforderung, sich in ihren letzten Berufsjahren neu orientieren zu müssen. Das fällt oftmals nicht leicht. “Hierbei unterstützen wir Sie gerne”, sagt Patricia Barth.

Sie berichtet von einer 61-jährigen Frau, die sich erst kürzlich bei Tempo-Team in Eisenach bewarb und nun beim Aufbau einer neuen Abteilung für das Reklamationsmanagement mitarbeitet. Der Einsatz erfolgt zuerst im Rahmen der Zeitarbeit, eine Übernahme in die Festanstellung ist bereits nach 6 Monaten geplant.

“Der Dame wurde von ihrem alten Arbeitgeber gekündigt, anschließend war sie eine Zeitlang arbeitssuchend. Sie schickte uns ihre Unterlagen und bewarb sich für eine eher geringqualifizierte Tätigkeit. Schnell war uns jedoch klar, dass sie hierfür überqualifiziert ist und eine anspruchsvollere Aufgabe passender wäre. Wir suchten nach Einsatzmöglichkeiten, in denen sie ihre Erfahrungen einbringen kann, und wurden in unserem Kundenkreis schnell fündig. Sie hat bereits früher in diesem Bereich gearbeitet, verfügt über Branchenkenntnisse, Feingefühl und Erfahrungen mit Kundengesprächen. Dies sind sehr gute Voraussetzungen.”

Die Kundenstruktur von Tempo-Team in Eisenach ist vor allem mittelständisch geprägt. Automobilzulieferer, Metallbau-Betriebe, Kunststoffverarbeitung und produzierendes Gewerbe greifen auf das Angebot des Personaldienstleisters zurück. “Für die Größe unserer Niederlassung betreuen wir viele unterschiedliche Unternehmen. Unseren Kandidaten und Mitarbeitern können wir daher ein sehr vielfältiges Stellenangebot machen”, betont Patricia Barth.

Sehr stark ist die Automobilindustrie in Eisenach und der Wartburgregion präsent. BMW, Bosch und Opel unterhalten Betriebsstätten, umgeben von zahlreichen Zulieferbetrieben und Dienstleistern.

Ein großer Teil der Beschäftigten von Tempo-Team Eisenach arbeitet daher im gewerblichen Bereich. Produktionshelfer, Mitarbeiter im Bereich Lager & Logistik, Kommissionierer, Staplerfahrer, Mechatroniker, Industriemechaniker, Schlosser und Schweißer finden attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten. Für viele Jobs ist keine spezielle Berufsausbildung erforderlich. Aber auch für Fachkräfte und Facharbeiter gibt es interessante Angebote. Darüber hinaus hat Tempo-Team Eisenach auch im kaufmännischen Bereich sowie in der Pflege viele Stellen zu besetzen.

“Wenn Sie eine neue Arbeit suchen, informieren Sie sich einfach online in unserer Stellenbörse. Bewerben Sie sich gerne auch initiativ bei uns”, fordert Patricia Barth Arbeitssuchende auf.

Aktuelle Stellenangebote von Tempo-Team in Eisenach:

https://www.tempo-team.com/jobsuche.html?niederlassung=12

Neben der Arbeitnehmerüberlassung ist Tempo-Team Eisenach in der Personalvermittlung tätig. “Hier arbeiten wir überregional mit unserem Personalvermittlungsteam Ost zusammen. Durch weitreichende Vernetzung können wir unseren Kundenunternehmen einen sehr guten Zugang zu passenden Kandidaten anbieten”, erklärt Patricia Barth. “Für wechselwillige Fach- und Führungskräfte, die den nächsten Karriereschritt gehen möchten, finden wir bei unseren Kundenunternehmen spannende Optionen.”

Weitere Informationen zum Personaldienstleister Tempo-Team in Eisenach:

https://www.tempo-team.com/eisenach.html

Traumjob und neue Arbeitsstelle finden mit Tempo-Team: Tempo-Team steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit. In rund 45 Niederlassungen in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Eschborn bei Frankfurt am Main eine optimale und ortsnahe Betreuung von Kunden und Arbeitnehmern. Hinzu kommen zahlreiche On-Site Offices direkt beim Kunden.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die passgenaue Individual-Überlassung von Mitarbeitern im Rahmen der klassischen Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Industry, Office, Finance und Engineering sowie auf die Personalvermittlung von Mitarbeitern. Ebenso steht es für die Abwicklung und Steuerung personalintensiver Großprojekte. Klassische On-Site-Management-Modelle, Outsourcing- und Master-Vendor-Lösungen sowie die Personalvermittlung bilden das umfassende Dienstleistungsportfolio von Tempo-Team.

Die Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Das Unternehmen sieht seine wichtigste Aufgabe darin, Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zufrieden zu stellen – als idealer Partner in Belangen Beruf, Karriere und Personalführung, sowohl für Kandidaten, die einen neuen Job suchen, als auch für Unternehmen. Hierbei orientiert man sich an den Unternehmenswerten Wissen, Tatkraft, Menschlichkeit und legt großen Wert darauf, dass diese Ziele nur im TEAM zu erreichen sind.

Kontakt

Tempo-Team Management Holding GmbH

Marco Kogan

Frankfurter Straße 100

65760 Eschborn

069 / 91 33 45 35

Fax: 069 / 91 33 45 50

pr@de.tempo-team.com

https://www.tempo-team.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.