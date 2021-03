20 Jahre Tempo-Team Personaldienstleistungen in Darmstadt

Seit 2001 bringen die Personalexperten von Tempo-Team Arbeitnehmer und Unternehmen im Großraum Darmstadt zusammen. Auch aktuell gibt es ein vielfältiges Stellenangebot.

Darmstadt, 4. März 2021 – Die Tempo-Team Niederlassung in Darmstadt wurde am 1. Juni 2001 eröffnet. Sie feiert dieses Jahr ihr 20jähriges Jubiläum. Fast genauso lange, nämlich seit August 2002, ist Jasmin Heinze schon bei Tempo-Team. Seit März 2006 leitet die Diplom-Betriebswirtin die Niederlassung in Darmstadt.

Generell bringt das Team der Darmstädter Personalexperten viele Jahre Berufserfahrung in der Personaldienstleistungsbranche mit ein. Durch die Spezialisierung auf einzelne Bereiche und Branchen wird eine besonders intensive Betreuung gewährleistet. So kümmert sich Frau Häßler um den Bereich Finance & Office, Frau Hadlich ist im Bereich Industry für die Facharbeiter zuständig, während Herr Uth den Einsatz von Produktionsmitarbeitern sowie Mitarbeitern in Lager- und Logistik betreut.

“Wir blicken zudem auf außergewöhnlich lange Betriebszugehörigkeiten zurück”, berichtet Jasmin Heinze. “Hiervon profitieren unsere Mitarbeiter und Bewerber ebenso wie unsere Kundenunternehmen. Sowohl in der Personalvermittlung als auch in der Zeitarbeit sind wir mit viel Leidenschaft und Erfahrung dabei. Geht nicht, gibt es nicht! Wir sind immer für unsere Mitarbeiter und Kandidaten da und versuchen, für jedes Problem eine Lösung zu finden.”

Seinen Unternehmenskunden bietet die Tempo-Team Niederlassung Darmstadt qualifizierte und motivierte Mitarbeiter, die sich auf ihren Einsatz freuen. Auch bei Personalengpässen werden schnell passgenaue Lösungen gefunden. Kurze Reaktionszeiten bei Anfragen gehören ebenso zum Selbstverständnis wie ein breites Dienstleistungsportfolio.

Für Bewerber eröffnet Tempo-Team vielfältige Einstiegschancen bei großen Unternehmen und attraktiven Arbeitgebern im Großraum Darmstadt. “Wir öffnen für Sie Türen”, betont Jasmin Heinze. Auch Quereinsteiger bekommen die Möglichkeit in neuen Berufsfeldern Fuß zu fassen.

Tempo Team Darmstadt arbeitet mit Arbeitgebern aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. Stellenangebote gibt es beispielsweise in der Chemie- und Pharma-Branche, in der Konsumgüterindustrie, im Maschinenbau sowie bei Automobilzulieferern. Aktuell werden zum Beispiel Labormitarbeiter, Controller, Buchhalter, Sachbearbeiter im Bereich Finance & Office, Facharbeiter, z.B. als Maschinenführer und Anlagenführer, Industriemechaniker sowie Chemikanten und Pharmakanten gesucht.

“Informieren Sie sich über unsere Stellen im Internet oder sprechen Sie uns direkt an”, lädt Jasmin Heinze interessierte Arbeitssuchende ein.

Die Tempo-Team Niederlassung Darmstadt befindet sich im Office-Tower in der Rheinstraße. Sie ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

“Gerne begrüßen wir unsere Bewerber und Arbeitnehmer hier persönlich. Aufgrund der Corona-Einschränkungen ist dies momentan natürlich nur bedingt möglich, weshalb viele Bewerbungsinterviews digital als Videokonferenz stattfinden. Das ersetzt zwar nicht das persönliche Gespräch, man kann sich aber zumindest in die Augen schauen”, führt die Personalexpertin aus. Sie freue sich bereits wieder auf zahlreiche persönliche Begegnungen mit Mitarbeitern, Bewerbern und Kunden, sobald sich die Situation entspannt.

Aktuelle Stellenangebote der Tempo-Team Niederlassung Darmstadt:

https://www.tempo-team.com/jobsuche.html?niederlassung=8

Weitere Informationen zur Tempo-Team Niederlassung Darmstadt:

https://www.tempo-team.com/darmstadt.html

Traumjob und neue Arbeitsstelle finden mit Tempo-Team: Tempo-Team steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit. In rund 45 Niederlassungen in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Offenbach am Main eine optimale und ortsnahe Betreuung von Kunden und Arbeitnehmern. Hinzu kommen zahlreiche On-Site Offices direkt beim Kunden.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die passgenaue Individual-Überlassung von Mitarbeitern im Rahmen der klassischen Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Industry, Office, Finance und Engineering sowie auf die Personalvermittlung von Mitarbeitern. Ebenso steht es für die Abwicklung und Steuerung personalintensiver Großprojekte. Klassische On-Site-Management-Modelle, Outsourcing- und Master-Vendor-Lösungen sowie die Personalvermittlung bilden das umfassende Dienstleistungsportfolio von Tempo-Team.

Die Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Das Unternehmen sieht seine wichtigste Aufgabe darin, Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zufrieden zu stellen – als idealer Partner in Belangen Beruf, Karriere und Personalführung, sowohl für Kandidaten, die einen neuen Job suchen, als auch für Unternehmen. Hierbei orientiert man sich an den Unternehmenswerten Wissen, Tatkraft, Menschlichkeit und legt großen Wert darauf, dass diese Ziele nur im TEAM zu erreichen sind.

