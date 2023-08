20 Jahre Kinder-Uni: Neuausgaben der beliebten Bücher

Am 19. September 2003, vor 20 Jahren, startete die Kinder-Uni zum ersten Mal. Die Veranstaltung kam so gut an, dass sie mittlerweile alljährlich in den Hörsälen Deutschlands und Österreichs abgehalten wird. Auch in diesem Jahr bietet die Kinder-Uni wieder actionreiche Vorträge und Workshops für interessierte Schülerinnen und Schüler.

Fundiert und leicht verständlich vermittelt die Kinder-Uni komplexes Wissen und weckt die Begeisterung der Kinder für wissenschaftliche Fragestellungen. Warum gibt es Blitz und Donner? Warum träumen wir? Wie funktionieren Röntgenstrahlen?

Diese und viele weitere Fragen werden neugierigen Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Kinder-Uni beantwortet.

Beim Kinder- und Jugendbuchverlag Impian werden die Bücher der Kinder-Uni in diesem Jahr wieder neu aufgelegt. Bereits erschienen ist ein Sammelband aller drei Hauptbände „Forscher erklären die Rätsel der Welt“ und der Band „Hat der Weltraum eine Tür? Die Kinder-Uni erklärt die Geheimnisse des Universums“. Verfasst wurden die Bücher von SPIEGEL Bestseller-Autor Ulrich Janßen. Gemeinsam mit Ulla Steuernagel gründete er die erste deutsche Kinder-Uni.

Am 04. September 2023 erscheint der Titel „Wolken, Wind & Wetter: Alles, was man über Wetter und Klima wissen muss“, neu überarbeitet von Stefan Rahmstorf. Der Potsdamer Klimaforscher gilt als einer der weltweit führenden Ozeanographen und ist einer der bekanntesten deutschen Klimaforscher in den sozialen Medien. 2022 erhielt er den renommierten Klimapreis „The Stephen H. Schneider Award for Outstanding Climate Science Communication“.

Das von Klaus Ensikat illustrierte Buch erklärt Kindern und Jugendlichen ab 10 Jahren die spannende Welt über unseren Köpfen. Nicht zuletzt wird auch erklärt, was es mit dem Klimawandel auf sich hat und warum es auf der Erde immer wärmer wird.

Die Publikation von Sachbüchern, die komplexe Themen leicht verständlich aufbereiten, war für Jungverleger Nicholas Nikol schon immer wichtig. 2017 gründete er den Impian Verlag, der heute Werke von SPIEGEL Bestseller-Autoren Simon Singh, Richard Dawkins und Ulrich Janßen, New York Times Bestseller-Autor David Macaulay und weiteren bekannten Schriftstellern verlegt.

„Das besondere an unseren Büchern ist, dass sie teils hochkomplexe Themen einfach und dennoch fundiert darstellen. Damit wecken wir die Begeisterung unserer jungen Leserinnen und Leser für wissenschaftliche Fragestellungen und die wichtigen Probleme unserer Welt – wie beispielsweise den Klimawandel.“, so Verleger Nicholas Nikol.

Die Impian GmbH verlegt ein abwechslungsreiches Kinder- und Jugendbuchprogramm. Seit Gründung durch Verleger Nicholas Nikol im Jahr 2017 publiziert das Unternehmen (inter-)nationale Bestsellerautoren und zählt zu den bedeutenden unabhängigen Verlagen im deutschsprachigen Raum.

