2 Millionen Mahlzeiten: Ben“s Original erhält den Tafel-Teller für besonderes Engagement

Verden, 29.03.2022 – In Partnerschaft mit der Tafel Deutschland gibt Mars Food mit der Marke Ben“s Original von Armut betroffenen Menschen Zugang zu nahrhaftem Essen – mit Produkt- und Geldspenden. Im Jahr 2021 wurden über 2 Millionen Mahlzeiten ermöglicht. Für seinen Einsatz wurde Mars Food mit der Marke Ben“s Original nun mit dem Tafel-Teller für besonderes Engagement ausgezeichnet.

2 Millionen zusätzliche Mahlzeiten auf den Tischen der Tafel-Kundinnen und -Kunden – Ben“s Original hat sein Ziel für das Jahr 2021 erreicht. Die Marke unterstützt die Tafel Deutschland e.V. sowohl mit Lebensmitteln als auch mit Geldspenden und erhielt dafür den Tafel-Teller für besonderes Engagement. „Über die Auszeichnung mit dem Tafel-Teller freuen wir uns sehr“, sagt Lars Sonnenberg, Geschäftsführer Mars Food. „Zusammen mit der Tafel Deutschland möchten wir von Armut betroffenen Menschen Zugang zu nahrhaften Lebensmitteln geben. Wir wissen, dass eine ausgewogene Ernährung und gemeinsame Mahlzeiten sehr wichtig sind und wollen dies auch Menschen in finanzieller Not ermöglichen. Die über 960 Tafeln in Deutschland leisten einen sehr wertvollen Beitrag für die Gesellschaft. Wir hoffen, zusammen noch viel bewegen zu können.“

„Dank engagierten Unterstützern wie Ben“s Original können die Tafeln auch in schwierigen Zeiten ihren Einsatz gegen Lebensmittelverschwendung und Armut aufrechterhalten und ausbauen. Als symbolische Auszeichnung für besonderes Engagement und große Unterstützung für die Tafel-Arbeit in Deutschland verleihen wir Mars Food den Tafel-Teller für das Jahr 2021. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, sagt Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafel Deutschland.

Langfristige Partnerschaft mit POS-Aktionen

Die Zusammenarbeit zwischen Ben“s Original und der Tafel ist langfristig ausgelegt und wird auch 2022 fortgesetzt, mit dem ambitionierten Ziel, das Vorjahr noch zu übertreffen und mindestens weitere 2 Millionen Mahlzeiten zu ermöglichen.

Die Kampagne ist Anfang des Jahres mit der Aktivierung „Gut gespart, gute Tat“ gestartet. Kundinnen und Kunden können beim Kauf von drei Ben“s Original Produkten bis Ende März nicht nur einen Euro sparen, sondern auch pro Coupon eine Mahlzeit für Menschen in Armut unterstützen.

Am Point of Sale bietet Ben“s Original über das gesamte Jahr hinweg diverse Coupon-Aktionen mit einer Spendenmechanik zugunsten der Tafel Deutschland an. Ab Mitte März geht es mit den beiden Produkten Ben“s Original Sonnenweizen und Milchreis weiter.

Mars Food gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. In Deutschland vertreibt Mars Food die bekannten Marken BEN“S ORIGINAL™, MIRÁCOLI®, TASTY BITE® und EBLY®. Der deutsche Firmensitz liegt in Verden bei Bremen. Mars Food verfolgt das Ziel, tägliche Mahlzeiten gesünder, einfacher, erschwinglicher und geschmackvoller zu machen.

2019 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro. An seinen fünf Betriebsstandorten beschäftigt das Unternehmen in den Geschäftsbereichen Mars Wrigley, Mars Petcare, Royal Canin und Mars Food aktuell etwa 2.200 Mitarbeiter aus rund 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her. Als mitarbeiterorientiertes Unternehmen belegt Mars seit Jahren einen Spitzenplatz bei „Deutschlands Beste Arbeitgeber“ und wurde im Februar 2020 bereits zum dritten Mal mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de Folgen Sie uns auf twitter.com/MarsDeutschland, facebook.com/MarsKarriere, instagram.com/mars_karriere/ und linkedin.com/company/mars/.

