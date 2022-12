2. internationaler Music Award für Newcomer Gliffo

Der Pop/Rock-Künstler „Gliffo“ ist mehrfacher Musikpreisträger und wurde vor einem Jahr gleich 5-fach beim Deutschen Rock & Pop Preis ausgezeichnet

Der Musik-Newcomer Gliffo rockt! Wer jetzt einen Heavy Metal Sänger erwartet, liegt jedoch falsch, denn Gliffo ist eher dem Genre Pop/Rock zuzuordnen. Gemeint ist mit dem Einleitungssatz: Der Künstler aus Bayern räumt Musikpreise ab – und das sowohl national wie international.

Vor wenigen Wochen erst erhielt Gliffo“s Musikproduzent Jörg Sieghart aus Berlin eine wichtige Benachrichtigung aus den USA. Absender war niemand Geringeres als eine Vertreterin des etablierten „Song Of The Year Contest“ Teams, das jährlich Musikpreise / Auszeichnungen für ausgewählte Musiker aller Herren Länder in den verschiedensten Musik-Kategorien verleiht.

In der Jury des „Song Of The Year Contest“ sitzen schillernde Musiker-Persönlichkeiten wie Lenny Kravitz, Steven Tyler von Aerosmith, Dave Grohl (ehem. Schlagzeuger von Nirvana & Queens Of The Stoneage, aktuell Sänger und Rhythmusgitarrist der Foo Fighters), The Edge (Gitarrist der irischen Rockband U2), Gwen Stefani (amerikan. Solokünstlerin und ehem. Frontfrau der Rockband No Doubt) sowie Alicia Keys. Alleine schon deshalb ist dieser Preis unter Musikern besonders begehrt und spielt der Preis in der Anerkennung der internationalen Musikszene eine herausragende Rolle.

In der besagten Benachrichtigung wurde mitgeteilt, dass Gliffo mit der zweithöchsten Auszeichnung dieses Musikpreises, dem „Semi-Final Award“, geehrt wird. Ausgezeichnet wurde der Shuffle-Rock/Pop-Song „Feel Good The Way You Are“, den Produzent Jörg Sieghart eigens für den Künstler geschrieben hatte.

Dies ist bereits die zweite Auszeichnung dieses hochrangigen internationalen Gremiums, denn bereits die Debüt-Single „Get The Sun In Your Head“ wurde mit dem „Runner Up Placement Award“ der „Song Of The Year“ Jury ausgezeichnet. Dabei wurde diese Single ursprünglich aus einer „Schnapsidee“ heraus geboren: Gliffo, der bis dato noch nie einen Song veröffentlicht hatte, pfiff spontan einen Melodieschnipsel in sein Smartphone und sandte es einem langjährigen Freund in Berlin. Jener ist Musikproduzent und heute auch Gliffo“s Produzent. Er verwandelte den Melodieschnipsel (nach Gliffo“s Wünschen) in einem eingängigen Pop/Rock-Song, der in verschiedenen Song-Versionen mittlerweile bereits über eine Million Mal gestreamt wurde.

Für einen Künstler, der erst seit kurzer Zeit am Start ist, ist dies ein hervorragendes Ergebnis. Und auch die Liste an öffentlichen Würdigungen ist mehr als beachtlich, denn letztes Jahr wurde Gliffo zudem mit fünf (!) urkundlichen Auszeichnungen beim 39. Deutschen Rock & Pop Preis geehrt.

Doch wie kam es zu diesem Erfolg eines bis vor Kurzem noch völlig unbekannten No-Name-Künstlers im mittleren Alter? Wir alle wissen Medien, Radiostationen und große Plattenfirmen interessieren sich vor allem für junge Gesangstalente. Das war auch Gliffo und seinem befreundeten Musikproduzenten klar. Daher ersonnen sie den „Gliffo-Sound“: Durch den Einsatz wiederkehrender Erkennungsmerkmale – wie die eher tiefe, sonore Stimme, den mit vielen Chorstimmen fein abgestimmten Satzgesang und die zahlreichen Gitarrenspuren – erreichte das Team ein eigenständiges Klangbild. Nicht dass man die Musik neu erfunden hätte – aber man hat sich für eine musikalische Bandbreite entschieden, die altersgerecht ist und durch vorgenannte Produktionsmerkmale dennoch einen Wiedererkennungswert erzeugt. Zudem setzt man auf Melodien, die gut ins Ohr gehen. Diese scheinen sowohl bei den Musikjuroren als auch beim Streaming-Publikum gut anzukommen. Dem Künstler, der sich selbst gerne mal mit Augenzwinkern als „Sänger unter der Dusche“ bezeichnet, eröffnet dies breite musikalische Spielräume und dennoch ein eigenständiges Klangbild. Und den so gewonnenen künstlerischen Freiraum nutzt Gliffo, der vom Herzen ein feinsinniger Freigeist ist.

Davon kann man sich auch bei den beiden jüngsten Veröffentlichungen selbst ein Bild machen: „I Want You“ ist eine musikalische Liebeserklärung an die Ehefrau des Sängers. Ein an die 80er-Jahre angelehnter typischer Pop/Rock-Titel, der gekonnt zwischen Dancefloor- und Rock-Sound changiert. Der Titel „Lonely Kids“ hingegen zeigt Gliffo von einer ganz anderen Seite. Mit spartanischer Begleitung akustischer Gitarren, getragen von einer Fülle an Percussion-Instrumenten, wird hier auf das Unheil des Krieges hingewiesen aus Sicht eines kleinen Jungen, der seinen Vater vermisst. Unaufgeregt, dafür subtil und mit Tiefgang vorgetragen. Auch dafür lieben ihn seine Fans!

Teamgeist: Wichtig in der Konzeption des Gliffo-Sounds ist zudem der Umstand, dass man von Anfang an auf ein beständiges Team gesetzt hat. So erfährt Gliffo seit jeher musikalische Unterstützung sowohl von der Berliner Sängerin Selin Akbaba (die 2022 ihre Debüt-Single Single „Wo bin ich“ veröffentlichte) sowie seinem Produzenten Jörg Sieghart. Letzterer ist selbst Sänger und Multi-Instrumentalist und nicht nur solistisch unter seinem Künstlernamen „Jo Oliver“ unterwegs. Als „Yo“ ist er darüberhinaus auch Hauptsänger des brandneuen Berliner Gute-Laune-Musk-Projekte „HeYoMa“. Dieses Musikprojekt (mit dem Gliffo kooperiert!) ist derzeit mit seiner 3. Single „Get Up Freak Out“ sowohl in den offiziellen österreichischen DJ-Charts als auch den Swiss Dance-Charts zu finden. Eine gute Bereicherung also für den Gliffo-Sound, weshalb Yo auch „featured artist“ der vorletzten Gliffo-Single wurde! Und weitere Unterstützung kommt durch die Ehefrau des Produzenten, Magdalena Sieghart (ihrerseits Mitglied von HeYoMa), die bereits Songtexte ins Englische für das Team übersetzte, an Grafik-Entwürfen und am Video des ersten Titels mitarbeitete und auch sonst auf allen Ebenen das Team ergänzt und unterstützt. Gemeinsam erreicht man einfach mehr, ein Motto, das dem Künstler auch aus seinem Hauptberuf als Manager nur allzu vertraut ist.

Gliffo möchte und wird seine Hörer immer wieder aufs Neue überraschen! Dass musikalische Vielseitigkeit kein KO-Kriterium für den Erfolg sein muss, beweisen die vielen positiven Musik-Kritiken und Auszeichnungen des Künstlers. Ein Besuch der Gliffo Homepage sei jedem neugierigen Leser ans Herz gelegt. Hier erfährt man das Wichtigste über die neuesten Veröffentlichungen. Ein Website-Besuch lohnt sich allemal. Und wer dafür nicht ausreichend Zeit erübrigen kann, dem empfiehlt sich einfach dem Künstler-Profil direkt auf Spotify & Co. zu folgen, um keinesfalls eine neue Veröffentlichung zu verpassen.

Weitere Informationen:

Artist Homepage:

www.gliffo.net

Gliffo bei Spotify:

https://open.spotify.com/artist/3BErlFrflwXZCuXlHTriHT

„I want You“ bei Spotify:

https://open.spotify.com/track/4fPhK2FbE5ijlVKcFjCVWR

Facebook Künstlerseite:

https://www.facebook.com/pages/category/Musician-Band/Gliffo-394510747763754/

Gliffo Rezensionen & Features:

https://www.tunesdayrecords.eu/produkte/cds-naturger%C3%A4usche-k%C3%BCnstler-cds/gliffo/

featured artist „Yo“ von HeYoMa:

www.heyoma.jimdofree.com

